会員数8万人、約2年分のユーザー体験を分析。賃貸と宿泊のハイブリッドお部屋探しプラットフォーム「unito」大幅リニューアル

株式会社Unito

株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下当社）は、賃貸と宿泊のハイブリッドお部屋探しプラットフォーム「unito（ユニット）」（https://unito.life/）の検索体験を大幅にリニューアルしました。

本リニューアルは、過去2年間の既存ユーザーの行動分析を基に開発を進めました。これらの分析により賃貸契約と宿泊予約では、ユーザーが必要とする情報、利用するツールや意思決定の構造が根本的に異なることが明らかになりました。今回のリニューアルでは「住む / 泊まるプラン」を選択するだけで、目的ごとに検索が最適化されるほか、「マップ機能」により物件詳細を見ながら周辺環境の同時比較が可能になります。

今後も国内外のニーズに寄り添い、生活のシーンに合わせた賃貸と宿泊のハイブリッドなお部屋探し体験の提供を目指します。

◼︎リニューアルの背景

当社は「暮らしの最適化の追求」をビジョンに掲げ、レジデンスという「住む」アセットに、宿泊機能を組み合わせた、新しい暮らしのイノベーションを提案してきました。

そういったビジョンのもと当社が提供する「unito」は、オンラインで手続き完了、最短即日入居 / 宿泊できるお部屋探しプラットフォームです。2020年に「住むプラン」として賃貸住宅 / ホテルを「月単位」で契約できるプランを開始し、2024年からは「泊まるプラン」として「日数単位」で宿泊利用できるプランをリリースしました。

この度、「unito」泊まるプランのリリースから2年が経過したことから、蓄積されたユーザー体験のデータを活用して「住む / 泊まるプラン」の検索体験を大幅にリニューアルする運びとなりました。

■ 検索体験リニューアル概要｜約2年分のユーザー体験を分析

1. 「住む / 泊まる」プランの選択が可能に｜目的別に検索機能を最適化

「unito」でお部屋を検索をする前に「住む / 泊まる」を選択するだけで、それぞれの目的に最適化された検索画面に切り替わるようになりました。ユーザー体験に基づき、賃貸契約 / 宿泊予約において必要な情報、利用するツールや意思決定の構造が根本的に異なることから開発に着手しました。

2. 物件情報を見ながら立地を確認できる「マップ機能」｜比較検討しやすいUI / UXへ

物件一覧と地図を同一画面に表示するUIを採用しました。位置情報を確認しながら物件一覧を閲覧できるため、詳細ページへの不要な移動を削減します。マップ表示では、主要な路線や道路、スポットのアイコンを表示させることで、その土地に馴染みのない海外からのユーザーにも最適なお部屋探しをサポートします。

マップ検索に関しては、利用デバイスの統計データを参考に開発を進めました。トップページ・物件詳細ページの閲覧はスマホ利用が約7割を占めるのに対して、検索結果ページの閲覧はパソコン利用が6割以上を占めています。

「unito」は国外からのアクセスも多いことから、土地に馴染みのない方にも、位置関係の分かりやすいマップ機能により直感的に判断できる環境を整えることを目的としています。そこで、物件一覧と位置情報を同時に把握できるマップ機能のリリースに至りました。

ブラウザ版はこちら :https://unito.life/アプリ版はこちら（iPhone用） :https://apps.apple.com/jp/app/unito-%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%82%E8%B3%83%E8%B2%B8%E3%82%82-%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1503268484アプリ版はこちら（Android用） :https://play.google.com/store/apps/details?id=me.unito.Unito&pcampaignid=web_share

■ 担当者コメント

Unito プロダクト部

「unito」 プロダクトデザイナー 住山 詩織

「駅の近くにあるかな？」「周りにお店はあるかな？」

地図と一覧を行き来しながら、場所や周辺環境も含めて“自分に合う居場所”を直感的に見つけられる体験を目指しました。

unitoはこれからも、

暮らし方や働き方の多様化に寄り添いながら、

「住む」「泊まる」の選択肢を広げる体験をつくっていきます。

リリースの裏側インタビューはこちら :https://unito.life/company/rb3v20m6jjne/

■ スマホで契約・最短即日入居 / 宿泊できるお部屋探しプラットフォーム「unito」について

「unito」は、オンラインで契約を完結でき、最短即日で入居可能なお部屋探しができるプラットフォームです。掲載されている部屋には、通常の賃貸で必要な家具・家電に加え、Wi-Fiや生活必需品も完備されており、スーツケース1つで手軽に引っ越しできます。

外泊すると家賃が下がる料金システム「リレント（Re-rent）」に対応したお部屋では、旅行や出張などで使わなかった日の家賃を節約することができます。2025年5月からは、賃貸契約機能にくわえて、アプリでの宿泊予約機能を新たに追加。unitoアプリユーザーは「賃貸契約申込」「宿泊予約」「帰らない日の家賃減額（リレント）申請」の全機能を、アプリひとつでシームレスに一元管理できるようになりました。

今後もテクノロジーの力で、「住むと泊まる」を融合させたハイブリットアセット「unito」の利便性をさらに向上させ、暮らしを柔軟に変えていくプロダクト開発に取り組んでまいります。

URL：https://unito.life/

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me







