＜Pretty Ballerinas（プリティ・バレリーナ）＞が、大阪2店舗目となる心斎橋店をグランドオープン

有限会社 エフイーエヌ

スペイン発のシューズブランド＜Pretty Ballerinas（プリティ・バレリーナ）＞が、2026年4月25日（土）、大阪2店舗目となる心斎橋店をグランドオープンいたします。

＜Pretty Ballerinas＞は、1918年にスペイン・メノルカ島を本拠地とする「Jaime Mascaro社（ハイメ・マスカロ）」が、ハンドメイドのバレリーナシューズ工房として培ってきた伝統へのオマージュとして誕生したブランド。クラシックなバレエシューズを現代的に再解釈したコレクションは、遊び心を兼ね備えたデザインと、熟練した職人による丁寧なものづくり、そして履き心地の良さが魅力です。また、豊富なデザインバリエーションと、足を美しく見せる絶妙なカッティングも世界中の女性に支持を集めています。

心斎橋店は、白と淡いピンクを基調としたスペイン本国の最新コンセプト「バレエシューズがつまった宝石箱」をテーマにした新しい店舗空間。従来の青山店（旗艦店）・銀座店・梅田店の、ブラック×フューシャピンク×レオパードのコンセプトとは異なる、日本初となる新ストアデザインです。

新しい＜Pretty Ballerinas＞の世界観をどうぞご期待ください。

■Pretty Ballerinas 心斎橋店

オープン日｜2026年4月25日（土）

住所｜大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋 3F 302

営業時間｜10:00～20:00

電話：06-6251-1918 (※4月25日（土）より開通)

■心斎橋店 限定アイテム

オープンを記念し、キッズラインで人気を集めたメッシュ素材のメリージェーンを、レディースサイズで復刻。ストラップのメタルパーツにストーンをあしらい、コーディネートに華やぎを添える一足です。心斎橋店限定アイテムとして、シルバーとゴールドの2色で展開いたします。

価格：41,800円 ｜ サイズ：36～39

■オープン記念 プレゼント

4月25日（金）～ Pretty Ballerinasのアイテムをお買上げいただいたお客様に先着で、ブランドのシグネチャーカラーを配した、オリジナルハンドミラーをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

Brand Instagram：https://www.instagram.com/prettyballerinas/



Brand HP：https://www.prettyballerinas.com/

LINEアカウント：https://page.line.me/399uzity?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/399uzity?oat_content=url&openQrModal=true)

■クオーツ心斎橋(https://www.quartz-shinsaibashi.jp/)とは

ヒューリック株式会社、心斎橋開発特定目的会社（L Catterton Real Estate、J．フロント都市開発株式会 社）、株式会社竹中工務店、JR西日本不動産開発株式会社は、2026年4月25日(土)にニューオープンする、大 阪・心斎橋エリア最大級の商業施設・ホテル・オフィスからなる複合施設『クオーツ心斎橋』。『「BEYOND LUXURY」ひとつ先の豊かさ』を表現する、商業施設 の（地下2階から6階まで）ファッションや飲食、サービスなど52店舗が集います。全国初出店や関西初出店となるショップに加え、 新業態や旗艦店として出店するブランドも含まれており、従来のラグジュアリーの枠を超えた、訪れる人々の 感性を刺激する新たな価値を提案しています。

『QUARTZ SHINSAIBASHI』

「QUARTZ」という名称には、心斎橋エリアの華やかな文化やイメージを結晶化し、時代を超えて映し出していくというプロジェクトコンセプトを表現したもので、周辺地域をはじめとする国内外の多くの方々とともに輝く存在でありたいという想いを込めています。

『BEYOND LUXURY』ひとつ先の豊かさ

従来のラグジュアリーの枠を超えた、新たな価値観の提案を目指します。自分のための豊かな時間を過ごすこと、美しい料理を仲間と共有すること、誰かに喜んでもらうこと、そして健康であること。こうした日常の中にある本質的な豊かさにこそ、次のラグジュアリーがあると考えます。