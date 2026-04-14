【山崎実業 新商品のお知らせ】 置き型のゴミ箱付きペーパータオルケースや、丸洗いできて衛生的な洗面用ゴミ箱など、新商品が発売になりました。
ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー
■ペーパータオルとゴミ箱をひとまとめに！置き型のゴミ箱付きペーパータオルケース
ペーパータオルとゴミ箱が一体となった置き型のゴミ箱付きペーパータオルケースです。
散らかりがちな洗面まわりがすっきり整い、清潔感のあるホテルライクな空間を演出します。
ゴミが捨てやすいインナーボックス付きで、使ったその場でサッと捨てられる便利な一体型設計です。
ペーパータオルはもちろん、箱ティッシュやソフトパックにも対応しています。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/27936/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー
■ペーパータオルと小物をひとまとめに！置き型の収納ケース
ペーパータオルと小物収納が一体となった置き型の収納ケースです。
散らかりがちな洗面まわりがすっきり整い、清潔感のあるホテルライクな空間を演出します。
ペーパータオルはもちろん、箱ティッシュやソフトパックにも対応しています。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/05561/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー
■ペーパータオルオーガナイザーシリーズと組み合わせて使えるドライヤーホルダー
ドライヤーをペーパータオルオーガナイザーシリーズと組み合わせてすっきり収納できる、専用のホルダーです。
シリーズ本体に取り付けて使える設計で、洗面まわりをより便利に整えます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/18740/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー
■丸洗いできて衛生的！インナーボックス付きの洗面用ゴミ箱
インナーボックスは軽くて丈夫なポリプロピレン製で、丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。
スチール製の本体には、使い方がひと目でわかるアイコン付きデザインを採用。
裏返すとアイコンのないシンプルな見た目にもできます。
別売のタワーシリーズと並べて使うと、統一感のある洗面空間を演出できます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/14492/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー
■マグネットで簡単に取り付け！ヘアーアイロン＆コードホルダー
ヘアアイロンを立てて収納できるホルダーとコードを引っ掛けて収納できるコードホルダーのセットです。
ヘアアイロンをすっきりと整理でき、マグネットでお好みの位置に貼り付けて設置できます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/22997/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
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