【山崎実業 新商品のお知らせ】 置き型のゴミ箱付きペーパータオルケースや、丸洗いできて衛生的な洗面用ゴミ箱など、新商品が発売になりました。

写真拡大 (全6枚)

山崎実業株式会社

ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー

■ペーパータオルとゴミ箱をひとまとめに！置き型のゴミ箱付きペーパータオルケース


ペーパータオルとゴミ箱が一体となった置き型のゴミ箱付きペーパータオルケースです。


散らかりがちな洗面まわりがすっきり整い、清潔感のあるホテルライクな空間を演出します。


ゴミが捨てやすいインナーボックス付きで、使ったその場でサッと捨てられる便利な一体型設計です。


ペーパータオルはもちろん、箱ティッシュやソフトパックにも対応しています。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/27936/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー

■ペーパータオルと小物をひとまとめに！置き型の収納ケース


ペーパータオルと小物収納が一体となった置き型の収納ケースです。


散らかりがちな洗面まわりがすっきり整い、清潔感のあるホテルライクな空間を演出します。


ペーパータオルはもちろん、箱ティッシュやソフトパックにも対応しています。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/05561/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー

■ペーパータオルオーガナイザーシリーズと組み合わせて使えるドライヤーホルダー
ドライヤーをペーパータオルオーガナイザーシリーズと組み合わせてすっきり収納できる、専用のホルダーです。


シリーズ本体に取り付けて使える設計で、洗面まわりをより便利に整えます。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/18740/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

インナーボックス付き洗面室用ゴミ箱 タワー

■丸洗いできて衛生的！インナーボックス付きの洗面用ゴミ箱


インナーボックスは軽くて丈夫なポリプロピレン製で、丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。


スチール製の本体には、使い方がひと目でわかるアイコン付きデザインを採用。


裏返すとアイコンのないシンプルな見た目にもできます。


別売のタワーシリーズと並べて使うと、統一感のある洗面空間を演出できます。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/14492/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー

■マグネットで簡単に取り付け！ヘアーアイロン＆コードホルダー


ヘアアイロンを立てて収納できるホルダーとコードを引っ掛けて収納できるコードホルダーのセットです。


ヘアアイロンをすっきりと整理でき、マグネットでお好みの位置に貼り付けて設置できます。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/22997/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

山崎実業株式会社


https://www.yamajitsu.co.jp/



アプリ


https://yappli.plus/yamajitsu



Instagram


https://www.instagram.com/yamazaki.home.channel/



X


https://twitter.com/Yamazaki_home



Facebook


https://www.facebook.com/Yamazaki.home.channel/



TikTok


https://www.tiktok.com/@yamazaki_home_channel