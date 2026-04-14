【カフェコムサ】創業30周年を彩る記念ケーキ第二弾、奈良県産いちご「古都姫」のショートケーキタルトをメインにショートケーキフェアを開催！

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。4/15(水)～5/10(日)までショートケーキフェアを展開します。

創業30周年の想い

HPはこちら :http://www.cafe-commeca.co.jp/?p=8671&preview=true

カフェコムサ創業30周年。

私たちは日本中の希少なフルーツを選定し、そこに生まれる物語、生産者様の想いをケーキを通じてお伝えして行くことを大切にしています。実際に農園に出向きその空気を感じ、どの様な場所でフルーツが育っているのか、そして生産者の皆様の想いを見聞し、パティシエの技で美しいアートケーキに仕上げて参りました。

30年の感謝を、ひとくちの幸せに・・・

感謝の想いをケーキにしてお届けします。

奈良県産いちご「古都姫」のショートケーキタルト奈良県産いちご「古都姫」のショートケーキタルト

ベース：フロマージュブラン

【価格】1,600円(税込)/1ピース

濃厚な甘さで大粒の「古都姫」をふんだんに使用し、ストロベリークリーム、スポンジとあわせてフロマージュブランのベースに飾り付けました。「古都姫」そのものの美味しさをショートケーキタルトでお楽しみください。

TOP BERRY

奈良県の凄腕生産者と育種家で結成されたTOP BERRY。個人育種家と奈良県内でも屈指の実力を誇るいちご生産者。本当に美味しいと思えるいちご作りにこだわり、厳しい環境制御、品質管理など、まさにTOP BERRYの名にふさわしい取り組みをされています。

パティシエの想い

30周年記念第二弾のケーキは、チーフパティシエである小畑シェフが担当しました。入社以来、カフェコムサが展開する様々なフルーツの農園に行き生産者の皆様の想いをケーキに表現してきた小畑シェフ。中でもTOP BERRYの農園にはこれまでに数回訪問し、いちごが持つ可能性をケーキに表現して来ました。今回、30周年記念ケーキを考案するにあたり、再び農園を訪れ、育種家や生産者の想いを再確認し、その想いを30周年にふさわしい華やかなショートケーキタルトに仕上げました。突き抜けたいちごの開発と育成を目指す凄腕集団と共に、未来への取り組みは続いて行きます。

メロンのショートケーキメロンのショートケーキ

【価格】1,500円(税込)/1ピース

芳醇な香りでみずみずしいメロンをふんだんに使用し、スポンジ、生クリームとあわせて飾り付けました。甘さ控えめの生クリームがメロンの美味しさをより一層引き立てます。

マンゴーとレモンクリームのショートケーキマンゴーとレモンクリームのショートケーキ

【価格】1,400円(税込)/1ピース

なめらかで甘いマンゴーをふんだんに使用し、レモンクリーム、スポンジとあわせて飾り付けました。マンゴーと爽やかなレモンクリームの相性抜群なコンビネーションをお楽しみください。

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

30年の感謝を、ひとくちの幸せに・・・





〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。

［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/

［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist

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