ドラマ『犬飼さんは隠れ溺愛上司』このキスと告白は本物？それとも魔法…？第1話特別版をYouTubeで無料公開！“魔法”と信じ込む渚に、犬飼さんの理性が崩壊！溺愛大爆発の第2話配信スタート！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、いとすぎ常原作の人気TLマンガ『犬飼さんは隠れ溺愛上司 ※今夜だけは「好き」を我慢できません！』（ぶんか社刊）を実写ドラマ化し、本日より第1話をDMM TV TL / レディコミドラマ【公式】YouTube チャンネルにて無料公開いたします。あわせて、第2話の配信を開始いたしました。

“恋が叶うおもちゃ”で、片思い中の上司からキス＆告白が！？

早くも話題の第1話をYouTubeにて無料公開！

人気インフルエンサーの妹と比較され、自分に自信を持てずにいる愛多地渚（横野すみれ）は、口数は少ないが、唯一渚自身として見てくれる優しい上司・犬飼祈（宮澤佑）に密かに片想い中。ある飲み会の帰り道で、恋が叶うという怪しいおもちゃ「恋の魔法チャーム」をもらった渚は、誤って犬飼の前でおもちゃのボタンを押してしまう。するとその瞬間、犬飼から突然のキスと告白を受け…。社内の全女子憧れる、完璧かつクールな“犬飼さん”。そんな彼が渚の前だけで見せる甘い視線と、理性を狂わされるほど刺激的な急展開に、早くも話題沸騰中の第1話。そんな第1話の特別版を、DMM TV TL / レディコミドラマ【公式】YouTube チャンネルにて期間限定で無料公開いたします。

公開期間：2026年4月14日（火）17:00～

視聴URL：https://youtu.be/1kj4PJntspA(https://youtu.be/1kj4PJntspA)

両想いなのにすれ違い…ついに犬飼さんの溺愛が爆発！？ 第2話の配信がスタート！



待望の第2話は絶賛配信中！犬飼からの突然の告白が信じられない渚は、昨夜の出来事はおもちゃの“魔法”だと思い込み、会社でも彼を避けようと必死。しかし犬飼は、実は、ひたむきに仕事へ打ち込む渚の姿を見て、密かに恋心を募らせていた。そうとは知らず、おもちゃのせいと頑なに距離を置こうとする渚に対し、犬飼の焦れったさは限界へ。ついに二人きりになる強行突破に及び、渚への激しい溺愛が溢れ出していくー。“魔法”に翻弄される渚になんとか本心を伝えようと、理性が溶けるほどの甘い囁きと攻めのアプローチを畳みかけ、犬飼さんの破壊力が爆発！両想いなのにすれ違ってしまう、もどかしくも刺激的な二人の恋はどうなっていくのか！？えっちで甘いすれ違いラブストーリーの行方に、どうぞご期待ください！

■配信スケジュール

DMM TVにて独占配信中

毎週月曜深夜25:05最新話更新

視聴URL：https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=ek00dp3ha31pir41pswbj19ow

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります）への登録が必要となります

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

■作品概要

【タイトル】犬飼さんは隠れ溺愛上司

【放送日時】2026年4月6日(月)スタート 毎週月曜深夜25:05～

【配信】DMM TVにて独占配信。TVerにて見逃し配信あり

【放送局】TOKYO MX

【キャスト・スタッフ】

出演：宮澤佑、横野すみれ ほか

原作：いとすぎ常「犬飼さんは隠れ溺愛上司 ※今夜だけは「好き」を我慢できません！」（ぶんか社刊）

主題歌：「U」TRiDENT

監督：白井恵美子

脚本：浅渕聡美（JBT）

製作著作：「犬飼さんは隠れ溺愛上司」製作委員会

制作プロダクション：MinyMiXCreati部

エグゼクティブプロデューサー：伊藤和宏

プロデューサー：荻島達、西悠作、菅谷みにいEIKI

インティマシーコーディネイター：西山ももこ

■あらすじ

有名インフルエンサーの妹と比べられ、自分を“脇役”だと思い込んでいる渚。そんな彼女が密かに想いを寄せるのは、完璧でクールな上司・犬飼。ある夜、飲み会でもらった怪しい“恋の魔法チャーム”をきっかけに、犬飼から突然のキスと甘い告白を受ける。戸惑いながらも、まっすぐに向けられる独占欲と溺れるほどの優しさに心は揺れていく。でもこの恋は本当に魔法のせい？――隠していた想いが溢れ出す、極甘オフィス溺愛ロマンス。

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＜作品クレジット＞

作品タイトル：犬飼さんは隠れ溺愛上司

配信表記：2026年4月6日(月)深夜25:05よりDMM TVにて独占配信中

作品URL：https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=ek00dp3ha31pir41pswbj19ow

コピーライト：(C)「犬飼さんは隠れ溺愛上司」製作委員会

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■「DMM TV」について

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,600作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※4 2026年4月時点

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■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

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