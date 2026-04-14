【期間限定】belle-ville pancake cafeから、話題のドバイチョコメニューが登場！ ！
株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）が運営する『belle-ville pancake cafe』より、期間限定メニューが登場します。
今SNSを中心に注目を集めているドバイチョコを贅沢に使用し、濃厚でリッチな味わいに仕上げました。
ひと口で広がるコクと甘みが特徴の特別感のある一品です。
本商品は期間限定でのご提供になります。
今しか味わえない美味しさを、ぜひこの機会にお楽しみください！
商品詳細
【ドバイチョコもちパンケーキ】
価格：1,600円（税込1,760円）
販売開始：2026年4月16日(木)
取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店
【ドバイチョコもちのせピスタチオスムージー】
価格：980円（税込1078円）
販売開始：2026年4月16日(木)
取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店
belle-ville pancake cafeについて
並んででも食べたい！パンケーキと紅茶の専門店。
注文を受けてからフレッシュなメレンゲをたて、生地を作り、厚手の鉄板でじっくりふっくらと焼き上げます。
ふわふわ、とろとろが特徴の、口の中でとろけるようなパンケーキをぜひ体感してください。
belle-ville pancake cafeのパンケーキは、紅茶やコーヒーとの相性も絶妙です。
現在、国内4店舗、海外7店舗で営業中。
belle-ville pancake cafe 国内店舗情報
ホワイティ梅田店
住所：〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街４-５ホワイティうめだイーストモール
横浜ワールドポーターズ店
住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ1階
阪急岡本駅店
住所：〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F
千里中央店
住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階
公式 HP：https://belle-ville.net/
公式 Instagram：https://www.instagram.com/belleville_official/
公式 X：https://x.com/_belle_ville/
【オンラインショップ(姉妹店高木珈琲オンラインショップ)】
https://takagicoffee-shop.com/
ベルヴィルbelle-ville pancake cafe監修『ふるふるパンケーキミックス』販売中
belle-ville pancake cafeに関する質問、取材のお申し込み先について
Email：shikada@sunpark.ne.jp