【愛媛・松山】愛媛プロレスとコラボ「うどんバトルロイヤル」開催 4月28日限定
株式会社三福ホールディングスは、愛媛プロレスとコラボしたイベント「オリジナルうどんバトルロイヤル」を、2026年4月28日にP・SPOうどん保免店（松山市）で開催します。
勝利したメニューは、4月28日から5月4日までの期間限定メニューとして提供予定です。
本イベントは、地域連携および会員向け体験価値の向上を目的に実施します。
■ レスラー考案のオリジナルうどん対決
・石鎚山太郎
「石鎚モリモリ緑のカレーうどん」
濃厚なカレーと緑の食材を組み合わせた一杯
・間取り太郎
「柚子胡椒豆乳うどん」
まろやかな豆乳に柚子胡椒を加えた味わい
勝者は期間限定メニューとして販売
販売数に応じて勝敗を決定し、勝利したメニューは期間限定で提供します。
■ イベント概要
日時：2026年4月28日（火）11:00～13:00
場所：P・SPOうどん保免店（愛媛県松山市保免西3丁目11-22）
価格：各600円
対象：P・SPO会員または同伴者
■ P・SPOうどんは松山で2店舗展開
P・SPOうどん保免店
営業時間：11:00～21:00（L.O20:30）
かけうどん：198円
コロッケ：100円
特徴：低価格帯で本格的な熟成うどんを提供
※非会員同伴可能
P・SPO愛大前店
営業時間：11:00～15:00（L.O14:30）
かけうどん：180円
おにぎり：各種120円
特徴：愛媛大学から徒歩1分、完全セルフ形式のうどん店
※非会員同伴不可
■ 会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村