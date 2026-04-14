【愛媛・松山】愛媛プロレスとコラボ「うどんバトルロイヤル」開催　4月28日限定

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングスは、愛媛プロレスとコラボしたイベント「オリジナルうどんバトルロイヤル」を、2026年4月28日にP・SPOうどん保免店（松山市）で開催します。

勝利したメニューは、4月28日から5月4日までの期間限定メニューとして提供予定です。

本イベントは、地域連携および会員向け体験価値の向上を目的に実施します。

■ レスラー考案のオリジナルうどん対決

・石鎚山太郎

「石鎚モリモリ緑のカレーうどん」

濃厚なカレーと緑の食材を組み合わせた一杯

・間取り太郎

「柚子胡椒豆乳うどん」

まろやかな豆乳に柚子胡椒を加えた味わい

勝者は期間限定メニューとして販売

販売数に応じて勝敗を決定し、勝利したメニューは期間限定で提供します。

■ イベント概要

日時：2026年4月28日（火）11:00～13:00

場所：P・SPOうどん保免店（愛媛県松山市保免西3丁目11-22）

価格：各600円

対象：P・SPO会員または同伴者

■ P・SPOうどんは松山で2店舗展開

P・SPOうどん保免店

営業時間：11:00～21:00（L.O20:30）

かけうどん：198円

コロッケ：100円

特徴：低価格帯で本格的な熟成うどんを提供

※非会員同伴可能

P・SPO愛大前店

営業時間：11:00～15:00（L.O14:30）

かけうどん：180円

おにぎり：各種120円

特徴：愛媛大学から徒歩1分、完全セルフ形式のうどん店

※非会員同伴不可

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村