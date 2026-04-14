【大阪・泉南】“LAカルチャー”が出現する体験型屋外フェス「LA FOOD & CULTURE FEST」をゴールデンウィークに開催決定。ロサンゼルス・ドジャース所属大谷翔平選手の現地限定グッズも販売

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

株式会社SBI MUSIC CIRCUS（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付 楽洋、以下「当社」）は、2026年5月3日（日）～4日（月・祝）のゴールデンウィーク期間に大阪・泉南市のSENNAN LONG PARK（センナンロングパーク） にて開催される、ロサンゼルスの食・スポーツ・カルチャーを体感できるイベント 「LA FOOD & CULTURE FEST」 に企画制作協力として参画することをお知らせいたします。

本イベントでは、ロサンゼルスのフード、スポーツ、音楽、アート、ライフスタイルなど、西海岸カルチャーをテーマにした体験型コンテンツを展開します。

目玉企画として、ロサンゼルス・ドジャース所属 大谷翔平選手の“ロサンゼルス現地限定グッズ”の特別販売を実施。日本では入手困難なアイテムを中心に取り揃え、スポーツファンにとっても注目のコンテンツになります。

1.イベントの見どころ

本イベントの最大の魅力は、大阪湾を望む開放的なロケーションです。

会場となるSENNAN LONG PARKは、海・空・パームツリーが広がる景観が特徴で、ロサンゼルスの海沿いの雰囲気を想起させます。海・空・パームツリーが映えるロケーションは、時間帯によって移り変わる空の表情や、海辺ならではの開放感も相まって、ロサンゼルスの「自由でチルアウトなカルチャーライフ」を体感できる空間を創出します。

グルメ・スポーツ・音楽・アートが交差するフェスとして、来場者に【そこはまるで LA】と感じるような⾮日常空間を提供します。

本イベントの目玉として、ロサンゼルス・ドジャース所属 大谷翔平選手に関連するLA現地限定グッズの販売を実施します。

販売されるアイテムは、ロサンゼルス現地で展開されている商品を中心に直輸入したもので、日本では入手が難しいラインナップを取り揃えております。

本企画は、ロサンゼルスを拠点とする「Weekly LALALA」と連携のもと、現地ネットワークを活かした企画展開を行います。

Weekly LALALAについて

同社は創業23年、出版・オンラインマーケティング・イベント・米国進出支援の4事業を軸に展開し、日本語・英語・スペイン語による多言語メディアを通じて、ロサンゼルスを中心に全米および日本へ情報発信を行っている媒体です。

■ ロサンゼルスの食・スポーツ・カルチャーを体験

海と空が広がる開放的なロケーションのもと、イベント会場ではロサンゼルスを象徴するカルチャーを体験できる複数エリアを展開予定です。

会場環境を活かし、本場ロサンゼルスを味わえるフードエリアをはじめ、バスケットボールやスケートボードなどのスポーツ・カルチャーを体験できるエリア、西海岸のライフスタイルを感じられるカルチャーゾーン、古着やヴィンテージ雑貨、アウトドアブランドが並ぶバザールなど、多彩なコンテンツを用意しています。さらに、ダンスやライブペインティングなどのパフォーマンスを楽しめるステージも展開予定です。

来場者は、海辺のロケーションの中で「食べる・買う・体験する」を通じて、ロサンゼルスのカルチャーを全身で体感することができます。

2. 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/77_1_71fb3e1bc6dd515fedf86ce47588b8e5.jpg?v=202604140551 ]

3. 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/77_2_04a57614bb25db72ecbd05ecbd58511f.jpg?v=202604140551 ]

株式会社SBI MUSIC CIRCUSは、「エンタテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに掲げ、国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、関西最大級の花火大会「SBI舞花火」などを手掛けています。

これまでの10年間で、主催イベントの累計動員数は62万6,500人を突破し、国内外から1,000人（100組）以上のアーティストが参加してまいりました。当社は単なるイベント運営に留まらず、企画・制作から運営までを一気通貫で行うことで、唯一無二の熱狂的な体験を創出しています。

従来の地方創生や文化復興は、建築物などの「モノ」づくりが中心でした。しかし、コンテンツを丸ごと誘致可能な「SBI MUSIC CIRCUS」であれば、国内外から地域へ人を呼び込み、リピーターを創出することが可能です。私たちは、音楽・花火・食・ファッション・自然を融合させた体験を通じて「コト」から「経済効果」を生み出し、地域経済の循環と発展に寄与してまいります。

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【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社SBI MUSIC CIRCUS pr_sbimc@sbimusiccircus.co.jp 03-6850-7891