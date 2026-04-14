エネルギー価格高騰時代に、暖房の電力を最大20％削減

メトロ電気工業株式会社

メトロ電気工業株式会社（本社：愛知県安城市）は、赤外線畜産用ヒーター「ミニぽか(R)」シリーズをリニューアルし、ラインナップに200V仕様の「ミニぽか(R)HYBRID」を追加して販売を開始しました。

飼料、物資高に加え、最近のエネルギー価格の高騰などから、畜産現場においては「安定した飼育環境」と「省エネルギー」の両立がこれまで以上に重要な課題となっています。今回新発売した「ミニぽか(R)」シリーズは、高い加熱効率を実現し、より少ない消費電力での運用を可能にしています。

■エネルギー使用を最小化

・100Vモデル：300W → 240W ▲20％

・200Vモデル：300W → 270W ▲10％

独自の赤外線カーボンランプヒーター「スパイラルオレンジヒート」を搭載し、最大20％の消費電力を削減。日々連続して使用される設備だからこそ、この積み重ねが電力使用量の削減とコスト低減に直結します。

※従来品：クォーツ赤外線ランプとの比較

■ 安全性と使いやすさを両立

「ミニぽか(R)」シリーズはさらに安全性を強化し、現場で安心してご使用いただけます。

・吊り下げチェーンに連動した電源OFFスイッチを2箇所搭載

（万が一の落下時に自動で電源を遮断する安全機構）

・ヒーターは振動・衝撃に強く、点灯中に水がかかっても割れにくい安全設計

■ハイブリッドモデルでさらに快適な環境へ

200V仕様の「ミニぽか(R) HYBRID」は、「スパイラルオレンジヒート」と「赤色コルチェヒーター(R)」を組み合わせた構造を採用しています。

異なる赤外線波長をバランスよく活用することで、深部加温効果と視覚的な暖かさを両立し、動物が快適に暖を取れる環境を実現します。

「ミニぽか(R)」シリーズは、エネルギーコストの上昇や環境対応が求められる時代において、現場に負担をかけずに導入できる実践的なソリューションです。

当社は今後も、エネルギーソリューション技術を通じて、環境負荷の低減と快適性の両立に貢献してまいります。

■製品情報

●「オレンジヒート」「ミニぽか」および「コルチェヒーター」は、赤外線ヒーターを表すメトロ電気工業株式会社の登録商標です。