第11回Japan Drone 2026／第5回次世代エアモビリティEXPO 2026来場事前登録および国際コンファレンス聴講申込を開始しました！

株式会社コングレ

2026年6月3日（水）～5日（金）、幕張メッセにて、ドローンの専門展示会「第11回 Japan Drone 2026」と「第5回 次世代エアモビリティEXPO 2026」（主催：一般社団法人 日本UAS産業振興協議会、共催：株式会社コングレ）を開催します。

このたび、来場事前登録および国際コンファレンス聴講申込の受付を開始しました。業界の最新動向の情報収集やネットワーク構築の場として、ぜひお役立てください。

なお、国際コンファレンスの内容は公式Webサイトにて順次更新いたします。

国際コンファレンスの全講演（全28セッション）を無料でご聴講いただけます。ぜひお早めにお申し込みください！

▶公式Webサイトはこちら https://ssl.japan-drone.com/index.html

▶来場事前登録・コンファレンス聴講申込はこちら

https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/16079

※無料来場事前登録期間：4月13日～6月2日23：59まで

［開催概要]

名 称：第11回Japan Drone 2026

テーマ：ドローンによるインフラ革命 ~地域創生と街づくり~

名 称：第5回次世代エアモビリティEXPO 2026

テーマ：空飛ぶクルマ(AAM)の新たな挑戦 ~イノベーションが離陸する~

会 期：2026年6月3日（水）～5日（金）

会 場：幕張メッセ5・6ホール

主 催：一般社団法人 日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

共 催：株式会社コングレ

出展者数：300社・団体（2展合計：予定）

来場者数：24,000名（2展合計：予定）

<主催者テーマ展示ゾーン>

主催者テーマ展示ゾーンでは、『ドローンによるインフラ革命～地域創生と街づくり～ /空飛ぶクルマ(AAM)の新たな挑戦～イノベーションが離陸する～』と題し、ドローンおよび空飛ぶクルマ(e-VTOL)の社会実装を進めるための、国の政策やロードマップなどの最新情報を紹介します。省庁や自治体、国内外の企業、関連メディアなどが取り組む事例や動向を横断的に展示します。

[参加企業・団体]

総務省／経済産業省／国土交通省／総務省／東日本旅客鉄道／九州旅客鉄道／Osaka Metro／三井不動産／三菱地所／三菱地所設計／野村不動産／関西経済連合会／ANAホールディングス

日本航空／丸紅エアロスペース／オリックス／テトラ・アビエーション／東京都／あいちモビリティイノベーションプロジェクト／大阪府／兵庫県／福島県／長崎県

<同時開催フェア>

業界最大規模の展示会「Japan Drone 2026」において、初となる「ドローン業界初：就職・転職フェア」を開催いたします。

ドローン業界の持続的発展に向けた「人材循環」の創出を目的とした当企画では、ドローン業界への就職を希望する人材と企業のマッチングの場をご提供します。

<併設イベント>

また、併設イベントとして「Japan Drone & AAM Awards 2026」および「Drone Movie Contest 2026」の表彰式を開催します。さらに、「ドローン×地方創生：観光支援」では、各地域の魅力を伝えるダイナミックな映像を会場内のラウンジで上映します。

<国際コンファレンス 全講演の聴講無料！>

[コンファレンススケジュール]

6月3日（水)

〇10:30-10:50 『welcome speech』

鈴木 真二 (日本UAS産業振興協議会（JUIDA）)

〇11:00-11:30 次世代空モビリティの社会実装に向けて

古市 茂 (経済産業省 次世代空モビリティ政策室)

〇11:30-12:00 自律型eVTOL機による物流の再定義

Manal Habib（MightyFly）

〇12:30-13:00 エアモビリティ人材の育成と課題

白井 一弘（日本エアモビリティ総合研究所）

〇12:40-13:10 ドローンの活用拡大に向けた総務省の取組について

山野 哲也 (総務省 総合通信基盤局)

〇13:20-14:20 無人航空機・無操縦者航空機そしてAAMのシームレスな制度の重要性

土屋 武司 (東京大学)／五十嵐 広希 (東京大学)／又吉 直樹 (宇宙航空研究開発

機構（JAXA))／御法川 学(法政大学)／白井 一弘(日本エアモビリティ総合研究所)

〇13:30-14:00 「空×サイバーセキュリティ」の今を読み解く

浅野 昌和（GMOグローバルサイン)

三村 聡志（GMOサイバーセキュリティ byイエラエ）

〇14:20-15:20 HAPS最前線2026

中村 裕子（航空イノベーション推進協議会） ／ 岩田 拡也（産業技術総合研究

所）／住吉 敏治（ソフトバンク）／ 森田 直人（Velocity Aeroworks）

〇15:00-16:00 大激論！空飛ぶクルマの社会実装と産業基盤構築の未来南海トラフ地震を想定した次

世代空モビリティの広域情報収集

岩本 学（日本政策投資銀行）／ 小池 良治（Aerial Innovations）

奥田 章順 （航想研）／杉原 潤一（PwCコンサルティング）

〇15:40-16:40 ドローンセキュリティ責任と設計

春原 和徳（日本UAS産業振興協議会セキュアドローン推進委員会）

6月4日（木)

〇10:30-11:00 災害時に「使える」情報をどう集約・共有するか

小林 弘文（内閣府政策統括官（防災担当）

〇11:10-12:10 防災DXで進化するドローンポートの社会実装（仮）

熊田 貴之 (ブルーイノベーション) ／ ＊登壇者調整中

〇11:30-12:00 Honda Hybrid eVTOLの取組みと開発状況について

東 弘英（本田技術研究所）

〇12:15-12:45 「補助者なし目視外飛行」の手続き・活用を徹底解説 ～レベル3.5だけが「補助者な

し目視外飛行」ではない～

本間 貴大 (FwriteDown行政書士事務所/ Paix Avi)

〇13:00-14:00 ドローン+赤外線調査による建築物外壁の12条点検

本橋 健司（日本建築ドローン協会）

〇13:20-14:20 日本が支援することで現在ドローン飛行が禁止されている他国のドローンの社会実装

を開拓。ブータンのドローン環境整備プロジェクト 日本の支援により社会実装が実現

したブータンのドローン環境整備プロジェクト！

田口直樹（日本UAS産業振興協議会）／ 高下 桂（エアロトヨタ）／ 齋藤 高（地

球システム科学）

〇14:40-15:10 ドローンとスマホが挑む高精度測量と究極の3D再現

有賀 アレクサンダー祐貴（Pix4）

〇15:30-16：30 加賀市の謎にせまる～空の産業集積を目指して～

岩本 学（日本政策投資銀行）／ 山内 智史（加賀市）／ 又吉 直樹（宇宙航空研究

開発機構（JAXA)）／ 脇川 達人（JALエンジニアリング）

6月5日（金）

〇10:30-11:00 ドローン及び空飛ぶクルマのサプライチェーン構築（仮）

本間 真人 (東レ)

〇11:10-12:10 社会インフラ点検の最難関に、ドローンはどう応えたか（仮）

岩田 拡也（日本UAS産業振興協議会（JUIDA)）／

熊田 貴之(ブルーイノベーション)／二村 憲太郎 (西武建設)

〇11:30-12:00 ハーモニックモビリティ：無人運転車両開発からの知見 ～次世代エアモビリティの社

会実装に向けて～

内村 孝彦（モビリティ・イノベーション・アライアンス・ジャパン）

〇12:20-12:50 法制度は”本当に”整ったのか？現場運用との「ギャップ」に迫る

佐々木 慎太郎 (バウンダリ行政書士法人)

〇13:00-14:00 JUIDA D3活動報告：林野火災へのドローン活用

久保 大輔 (日本UAS産業振興協議会(JUIDA))／嶋本 学(日本UAS産業振興協議会

(JUIDA))／ 渡邉 秋男（富士山ドローンベース／ 後藤 健児（上野原市消防本部）

〇14:10-15:10 ドローンエンジニア教育(仮)

春原 久徳（日本UAS産業振興協議会(JUIDA)/セキュアドローン推進委員会）

福井 康平（愛知県庁）／ 森内 倫子（Prodrone）

〇14:30-15:00 無人航空機のデュアルユース -国際安全保障を支える民間技術の役割-

松浦 孝英(テラ・ラボ)／磯部 晃一（安全保障ビジネスイノベーション協会（SBI

J））／ 土本 英樹（安全保障ビジネスイノベーション協会（SBIJ））

〇15:30-16:30 ドローン労働安全と個人保護具

木村 哲也（長岡技術科学大学）／ 五十嵐 広希（東京大学）／ 渡辺 光史（日本ヘル

メット工業会）／ 奈木 勉奈（奈木労働安全コンサルタント事務所）

■お問い合わせ先

Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO 運営事務局（株式会社コングレ内）

TEL:03-3510-3733 E-mail:japan-drone@congre.co.jp

■主催・共催団体

＜主催＞一般社団法人 日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

所在地：東京都文京区本郷5-33-10 いちご本郷ビル4F

TEL：03-5244-5285（受付：土日祝日除く10:00～12:00/13:00～18：00）

Webサイト：https://uas-japan.org/

＜共催＞株式会社コングレ

所在地：東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング

TEL：03-3510-3711（受付：土日祝日除く9:30～17:30）

Webサイト：https://www.congre.com/