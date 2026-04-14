≪鋸山ロープウェー≫鋸山おもいできっぷを発売します！

京成電鉄株式会社

京成グループの鋸山ロープウェー（本社：千葉県富津市、社長：松尾 隆）は、この度、鋸山おもいできっぷを発売いたします。本券は、鋸山ロープウェーの歴代搬器（ゴンドラ）の写真を配したデザインの往復乗車券となっており、乗車の思い出を形として残せるほかコレクションや記念品としてもお楽しみいただけます。２０２６年４月１９日（日）「ほくそう春まつり２０２６」の当社ブースにて先行販売いたします。

本件の概要は、以下の通りです。

鋸山おもいできっぷの発売について

１． 内 容 鋸山ロープウェー山麓駅から山頂駅との往復乗車券（Ⅾ型硬券）

２． 発売日 ２０２６年４月１９日（日）

４月１９日（日）北総まつり会場に出展予定の当社ブースにて先行販売しま

す。４月２０日（月）以降は鋸山ロープウェー駅で販売します。

３．発売部数 ５００部 ※予定数に達し次第、販売終了となります。

４. 発売金額 １，２００円（税込み）

５．そ の 他 ４月１９日の「ほくそう春まつり２０２６」では、一部の乗車券

（発行No.１～１４）を「ハッピーバッグ」内に同封いたします。

※「ハッピーバッグ」とは、ゴンドラを配したデザインのトートバッグに鋸山ロー

プウェーオリジナルグッズを詰め合わせたお得な商品で数量限定販売となりま

す。

＜お客様のお問い合わせ先＞

鋸山ロープウェー株式会社 総務部 畑中・笹子

ＴＥＬ：０４３９-６９-２３１４