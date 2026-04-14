日本発のLifestyle＆Beautyブランド「AHRES」。銀座三越で2度目のPOP UP SHOPを開催！春の終わりを告げる数量限定香水2種を先行発売。未来へと受け継がれていく「縁」を表現。

アーレス株式会社

「Function with Entertainment.」というConceptに基づき、2022年12月12日にLifestyle＆Beautyブランドとして誕生した「AHRES」。2026年４月22日（水）から期間限定で昨年に引き続き、銀座三越にて2度目のPOP UP SHOPの開催が決定。前回のご好評を受けて再び登場いたします。

また人気フレグランスアイテム「サウンド スキン パフューム」より、数量限定にて3.1415... #END / #LESS の2種を先行発売します。

"Function with Entertainment."の世界観をAHRES POP UP SHOPでお楽しみください。

銀座三越 AHRES POP UP SHOP開催概要

銀座三越 AHRES POP UP SHOP (イメージ画像)

期間:2026年４月22日（水）から期間限定にて開催

営業時間:10:00～20:00

※一部店舗については異なる

※営業時間の変更や休館の場合がありますので、事前に公式HPをご確認ください。

場所：銀座三越 本館 地下1階 プロモーション

住所：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

電話番号：03-3562-1111 （代表）

銀座三越 AHRES POP UP SHOP 先行発売

人気アイテムの「サウンド スキン パフューム」より限定新作のフレグランス（2種）を先行発売！

どこよりも早く新たな香りを体験いただけます。

サウンド スキン パフューム 「いちばんたいせつなことは、目に見えない」

サン＝テグジュペリ 河野万里子訳「星の王子さま」新潮社2006

香り× 音で感性を刺激する「サウンド スキン パフューム」から、春の終わりを告げる香りが数量限定にて2種類登場。

あふれる情報のなかで、慌ただしく過ぎていく日常。

静かに目を閉じて、音楽を聴きながら香りを“聞く”と、より心や脳に響きわたり、目の前に色とりどりの風景が広がります。

肌に馴染むように調香され、心地よく香らせるスキンパフュームとさまざまなサウンドが溶け合うことによって生まれたシナジー。

記憶を呼び起こし、シーンを想起させ、感性を研ぎ澄まします。

製品特徴

1. 肌に馴染んでふわっと香るスキンパフューム

肌に纏った時の香り立ちや引き出し方を徹底研究。賦香の配合バランスにこだわり調香。特別な香り体験をお楽しみください。

2. 耳を傾け、香りを “聞く”

香り1 種につき、1つのオリジナルサウンドを様々なアーティストが制作。静かに目を閉じて音と香りを“聞き” 人それぞれに広がる情景や感情を味わってください。未知なる自分と出会う体験を。

Concept

Sound Skin Perfume 3.1415...

3.1415…

散る花も美しく、欠ける月もまた彩り、

すべては移ろふ。

目を凝らし、一度きりの熱を逃さぬように。

触れた記憶は、わたしだけのものではなく、

その熱はめぐりに預けられ、やがて燈となる。

消えては、残り。

流れゆけども、なほ、ほどけない。

これまでも、これからも。

-- EN --

規則的な繰り返しを持たず、それでも途切れることなく続いていく円周率のように。

過去から現在、未来へと受け継がれていく「縁」を、“終わることは決して終わりではない”という価値観に重ねました。

モチーフは藤の花。散った桜のあとを継いで咲くその佇まいに、「縁」を映します。

ボトルのデザインは、円周率からインスピレーションを得た、特別仕様です。

＃END

終わりに残る静けさ。

消えても残る余韻。

静けさは、手放したものの形をまだ覚えている。

＃END 50mL

Floral Musk

TOP） Lavender, Muguet

MIDDLE） Iris, Wisteria

BOTTOM）Amber, Oakmoss, Cedarwood, Musk

優美で上品な藤やアイリスの柔らかな甘さ。

可憐なだけではないほのかな青さと、シダーウッドの奥行きある余韻が重なり、

やがてムスクの温もりに包まれる、フローラルムスクの香り。

詳細を見る :https://ahres.jp/products/40000089#LESS

終わりを知らぬ流れ。

流れてもほどけない名残。

気配はめぐり、なおも長く続いている。

＃LESS 50mL

Fruity Floral Aldehyde

TOP） Bergamot, Muguet, Apple, Aldehyde

MIDDLE） Freesia, Jasmine, Cypress, Wisteria

BOTTOM） Amber, Musk, Oakmoss, Patchouli, Cedarwood

藤やジャスミンなどの繊細な花々とフルーツを引き立たせるアルデハイド。

徐々に色を失うような儚さを、森に迷い込んだようなサイプレスとパチュリが

静かに支え、透明感の奥に深みが残る、フルーティフローラルアルデハイドの香り。

詳細を見る :https://ahres.jp/products/40000091

製品詳細

製品名

サウンド スキン パフューム 3.1415... #END / #LESS

内容量/ 価格

8mL /4,620円(税込) 50mL /13,200円(税込)

発売日

2026年4月22日（水）銀座三越 POP UP SHOP 先行発売

2026年4月28日（火）一般発売

銀座三越 AHRES POP UP SHOP限定 購入特典

銀座三越 POP UP SHOP限定！特別な購入特典を数量限定にてご用意しております。

内容はぜひ店頭でご確認ください。

※なくなり次第終了となります。

AHRESブランドページ ：https://ahres.jp/

AHRES公式Instagram：https://www.instagram.com/ahres_official/

AHRES公式X：https://x.com/ahres_official