日本発のLifestyle＆Beautyブランド「AHRES」。銀座三越で2度目のPOP UP SHOPを開催！春の終わりを告げる数量限定香水2種を先行発売。未来へと受け継がれていく「縁」を表現。

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アーレス株式会社


「Function with Entertainment.」というConceptに基づき、2022年12月12日にLifestyle＆Beautyブランドとして誕生した「AHRES」。2026年４月22日（水）から期間限定で昨年に引き続き、銀座三越にて2度目のPOP UP SHOPの開催が決定。前回のご好評を受けて再び登場いたします。


また人気フレグランスアイテム「サウンド スキン パフューム」より、数量限定にて3.1415... #END / #LESS の2種を先行発売します。


"Function with Entertainment."の世界観をAHRES POP UP SHOPでお楽しみください。



銀座三越 AHRES POP UP SHOP開催概要


銀座三越 AHRES POP UP SHOP (イメージ画像)

期間:2026年４月22日（水）から期間限定にて開催


営業時間:10:00～20:00　　


※一部店舗については異なる


※営業時間の変更や休館の場合がありますので、事前に公式HPをご確認ください。


場所：銀座三越 本館 地下1階 プロモーション


住所：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16


電話番号：03-3562-1111 （代表）


銀座三越 AHRES POP UP SHOP　先行発売

人気アイテムの「サウンド スキン パフューム」より限定新作のフレグランス（2種）を先行発売！


どこよりも早く新たな香りを体験いただけます。





サウンド スキン パフューム 「いちばんたいせつなことは、目に見えない」


サン＝テグジュペリ 河野万里子訳「星の王子さま」新潮社2006




香り× 音で感性を刺激する「サウンド スキン パフューム」から、春の終わりを告げる香りが数量限定にて2種類登場。



あふれる情報のなかで、慌ただしく過ぎていく日常。


静かに目を閉じて、音楽を聴きながら香りを“聞く”と、より心や脳に響きわたり、目の前に色とりどりの風景が広がります。


肌に馴染むように調香され、心地よく香らせるスキンパフュームとさまざまなサウンドが溶け合うことによって生まれたシナジー。


記憶を呼び起こし、シーンを想起させ、感性を研ぎ澄まします。



製品特徴


1. 肌に馴染んでふわっと香るスキンパフューム



肌に纏った時の香り立ちや引き出し方を徹底研究。賦香の配合バランスにこだわり調香。特別な香り体験をお楽しみください。



2. 耳を傾け、香りを “聞く”



香り1 種につき、1つのオリジナルサウンドを様々なアーティストが制作。静かに目を閉じて音と香りを“聞き” 人それぞれに広がる情景や感情を味わってください。未知なる自分と出会う体験を。



Concept

Sound Skin Perfume 3.1415...

3.1415…


散る花も美しく、欠ける月もまた彩り、


すべては移ろふ。


目を凝らし、一度きりの熱を逃さぬように。



触れた記憶は、わたしだけのものではなく、


その熱はめぐりに預けられ、やがて燈となる。



消えては、残り。


流れゆけども、なほ、ほどけない。



これまでも、これからも。


-- EN --



規則的な繰り返しを持たず、それでも途切れることなく続いていく円周率のように。


過去から現在、未来へと受け継がれていく「縁」を、“終わることは決して終わりではない”という価値観に重ねました。


モチーフは藤の花。散った桜のあとを継いで咲くその佇まいに、「縁」を映します。


ボトルのデザインは、円周率からインスピレーションを得た、特別仕様です。


＃END

終わりに残る静けさ。


消えても残る余韻。


静けさは、手放したものの形をまだ覚えている。



＃END 50mL


Floral Musk


TOP） Lavender, Muguet


MIDDLE） Iris, Wisteria


BOTTOM）Amber, Oakmoss, Cedarwood, Musk




優美で上品な藤やアイリスの柔らかな甘さ。


可憐なだけではないほのかな青さと、シダーウッドの奥行きある余韻が重なり、


やがてムスクの温もりに包まれる、フローラルムスクの香り。



詳細を見る :
https://ahres.jp/products/40000089
#LESS

終わりを知らぬ流れ。


流れてもほどけない名残。


気配はめぐり、なおも長く続いている。



＃LESS 50mL


Fruity Floral Aldehyde


TOP） Bergamot, Muguet, Apple, Aldehyde　


MIDDLE） Freesia, Jasmine, Cypress, Wisteria


BOTTOM） Amber, Musk, Oakmoss, Patchouli, Cedarwood




藤やジャスミンなどの繊細な花々とフルーツを引き立たせるアルデハイド。


徐々に色を失うような儚さを、森に迷い込んだようなサイプレスとパチュリが


静かに支え、透明感の奥に深みが残る、フルーティフローラルアルデハイドの香り。



詳細を見る :
https://ahres.jp/products/40000091


製品詳細

製品名


サウンド スキン パフューム 3.1415... #END / #LESS



内容量/ 価格


8mL /4,620円(税込)　50mL /13,200円(税込)



発売日


2026年4月22日（水）銀座三越 POP UP SHOP 先行発売


2026年4月28日（火）一般発売



銀座三越 AHRES POP UP SHOP限定　購入特典

銀座三越 POP UP SHOP限定！特別な購入特典を数量限定にてご用意しております。


内容はぜひ店頭でご確認ください。


※なくなり次第終了となります。


AHRESブランドページ ：https://ahres.jp/


AHRES公式Instagram：https://www.instagram.com/ahres_official/


AHRES公式X：https://x.com/ahres_official