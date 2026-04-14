日本発のLifestyle＆Beautyブランド「AHRES」。銀座三越で2度目のPOP UP SHOPを開催！春の終わりを告げる数量限定香水2種を先行発売。未来へと受け継がれていく「縁」を表現。
「Function with Entertainment.」というConceptに基づき、2022年12月12日にLifestyle＆Beautyブランドとして誕生した「AHRES」。2026年４月22日（水）から期間限定で昨年に引き続き、銀座三越にて2度目のPOP UP SHOPの開催が決定。前回のご好評を受けて再び登場いたします。
また人気フレグランスアイテム「サウンド スキン パフューム」より、数量限定にて3.1415... #END / #LESS の2種を先行発売します。
"Function with Entertainment."の世界観をAHRES POP UP SHOPでお楽しみください。
銀座三越 AHRES POP UP SHOP開催概要
銀座三越 AHRES POP UP SHOP (イメージ画像)
期間:2026年４月22日（水）から期間限定にて開催
営業時間:10:00～20:00
※一部店舗については異なる
※営業時間の変更や休館の場合がありますので、事前に公式HPをご確認ください。
場所：銀座三越 本館 地下1階 プロモーション
住所：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16
電話番号：03-3562-1111 （代表）
銀座三越 AHRES POP UP SHOP 先行発売
人気アイテムの「サウンド スキン パフューム」より限定新作のフレグランス（2種）を先行発売！
どこよりも早く新たな香りを体験いただけます。
サウンド スキン パフューム 「いちばんたいせつなことは、目に見えない」
サン＝テグジュペリ 河野万里子訳「星の王子さま」新潮社2006
香り× 音で感性を刺激する「サウンド スキン パフューム」から、春の終わりを告げる香りが数量限定にて2種類登場。
あふれる情報のなかで、慌ただしく過ぎていく日常。
静かに目を閉じて、音楽を聴きながら香りを“聞く”と、より心や脳に響きわたり、目の前に色とりどりの風景が広がります。
肌に馴染むように調香され、心地よく香らせるスキンパフュームとさまざまなサウンドが溶け合うことによって生まれたシナジー。
記憶を呼び起こし、シーンを想起させ、感性を研ぎ澄まします。
製品特徴
1. 肌に馴染んでふわっと香るスキンパフューム
肌に纏った時の香り立ちや引き出し方を徹底研究。賦香の配合バランスにこだわり調香。特別な香り体験をお楽しみください。
2. 耳を傾け、香りを “聞く”
香り1 種につき、1つのオリジナルサウンドを様々なアーティストが制作。静かに目を閉じて音と香りを“聞き” 人それぞれに広がる情景や感情を味わってください。未知なる自分と出会う体験を。
ConceptSound Skin Perfume 3.1415...
3.1415…
散る花も美しく、欠ける月もまた彩り、
すべては移ろふ。
目を凝らし、一度きりの熱を逃さぬように。
触れた記憶は、わたしだけのものではなく、
その熱はめぐりに預けられ、やがて燈となる。
消えては、残り。
流れゆけども、なほ、ほどけない。
これまでも、これからも。
-- EN --
規則的な繰り返しを持たず、それでも途切れることなく続いていく円周率のように。
過去から現在、未来へと受け継がれていく「縁」を、“終わることは決して終わりではない”という価値観に重ねました。
モチーフは藤の花。散った桜のあとを継いで咲くその佇まいに、「縁」を映します。
ボトルのデザインは、円周率からインスピレーションを得た、特別仕様です。
＃END
終わりに残る静けさ。
消えても残る余韻。
静けさは、手放したものの形をまだ覚えている。
＃END 50mL
Floral Musk
TOP） Lavender, Muguet
MIDDLE） Iris, Wisteria
BOTTOM）Amber, Oakmoss, Cedarwood, Musk
優美で上品な藤やアイリスの柔らかな甘さ。
可憐なだけではないほのかな青さと、シダーウッドの奥行きある余韻が重なり、
やがてムスクの温もりに包まれる、フローラルムスクの香り。
詳細を見る :
https://ahres.jp/products/40000089
#LESS
終わりを知らぬ流れ。
流れてもほどけない名残。
気配はめぐり、なおも長く続いている。
＃LESS 50mL
Fruity Floral Aldehyde
TOP） Bergamot, Muguet, Apple, Aldehyde
MIDDLE） Freesia, Jasmine, Cypress, Wisteria
BOTTOM） Amber, Musk, Oakmoss, Patchouli, Cedarwood
藤やジャスミンなどの繊細な花々とフルーツを引き立たせるアルデハイド。
徐々に色を失うような儚さを、森に迷い込んだようなサイプレスとパチュリが
静かに支え、透明感の奥に深みが残る、フルーティフローラルアルデハイドの香り。
詳細を見る :
https://ahres.jp/products/40000091
製品詳細
製品名
サウンド スキン パフューム 3.1415... #END / #LESS
内容量/ 価格
8mL /4,620円(税込) 50mL /13,200円(税込)
発売日
2026年4月22日（水）銀座三越 POP UP SHOP 先行発売
2026年4月28日（火）一般発売
銀座三越 AHRES POP UP SHOP限定 購入特典
銀座三越 POP UP SHOP限定！特別な購入特典を数量限定にてご用意しております。
内容はぜひ店頭でご確認ください。
※なくなり次第終了となります。
AHRESブランドページ ：https://ahres.jp/
AHRES公式Instagram：https://www.instagram.com/ahres_official/
AHRES公式X：https://x.com/ahres_official