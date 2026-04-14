【フロプレステージュ】“兜をかぶったシマエナガ”が可愛すぎる！「こどもの日」限定スイーツが5月2日より期間限定で登場。もこもこシマエナガのケーキや、こいのぼりラッピングのロールケーキをラインナップ。

株式会社フロジャポンこどもの日限定スイーツのご案内【5/2(土)発売】

関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ117店舗（2026年4月10日現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するFLO＜フロプレステージュ＞では、2026年5月2日（土）から5月5日（火・祝）までの4日間限定で、端午の節句を祝う「こどもの日スイーツ」を販売いたします。

2025年12月30日の発売以来、その愛くるしいルックスで世代を問わず親しまれている「シマエナガのケーキ」が、この期間だけ勇ましい「兜（かぶと）」をまとった姿で登場。

さらに、箱から出すだけで食卓が華やぐ「こいのぼりラッピング」のロールケーキなど、忙しいパパ・ママの「心にゆとり」をお届けする、遊び心あふれるラインナップをご用意しました。

https://www.flojapon.co.jp/blog/kodomonohi2026?utm_source=prtimes

■商品ラインナップ

◇ こどもの日 シマエナガのチーズタルト

～タルトの上にシマエナガが舞い降りた！豪華な2段仕立て～

価格： 15cm 本体価格 2,290円（税込 2,473円）

こどもの日 シマエナガのチーズタルト

FLO人気の「チーズタルト」の上に、愛らしいシマエナガのケーキを贅沢にのせました。周囲を彩る季節のフルーツが、お祝いの席を華やかに彩ります。

◇ こどもの日 シマエナガのケーキ

～“もこもこ”の質感がたまらない！自分だけの特別スイーツ～

価格： 1コ 本体価格 640円（税込 691円）

こどもの日 シマエナガのケーキ

つぶらな瞳がキュートな、おひとり様サイズのシマエナガケーキです。白いスポンジで甘酸っぱいいちごジュレをサンドし、表面をスポンジクラムで“もこもこ”に着飾りました。兜をかぶった特別な姿は今だけの限定デザインです。

◇こどもの日 フルーツロールケーキ

～4種のフルーツがたっぷり！箱を開けた瞬間、こいのぼりが泳ぐ～

価格： 1本 本体価格 1,790円（税込 1,933円）

ラッピングが赤色と青色のこいのぼりをご用意しています。可愛い金太郎の乗ったこいのぼりのラッピング♫

口当たりの良いなめらかなスポンジで、砂糖でマリネした苺・オレンジ・キウイ・黄桃を巻き上げました。ケーキがそのまま「こいのぼり」になる限定ラッピング仕様。手軽に節句の雰囲気を楽しめます。

■販売概要

販売期間： 2026年5月2日（土）～5月5日（火・祝）

販売店舗：フロプレステージュ全店（松戸アトレデリカ店を除く）

予約について： 各店頭にてご予約を承ります。（店舗により品揃えが異なる場合がございます）

健やかな成長を願う日に、心温まるひとときを。

お子さまの大切な節目である「こどもの日」を、今しか会えない兜（かぶと）姿のシマエナガたちが可愛らしく彩ります。

準備の時間はスマートに、思い出はより深く。FLOのこどもの日スイーツと一緒にご家族皆さまで笑顔あふれる端午の節句をお過ごしくださいませ。

※売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※表記の税込み価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

企業情報（株式会社フロジャポン）

https://www.flojapon.co.jp/

FLO＜フロプレステージュ＞では、「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」のブランドコンセプトのもと、季節のフルーツを使用して店内で焼き上げるタルトや、素材にこだわった美しく華やかなケーキ、贈り物におすすめの焼菓子ギフトなど、フランスのエスプリから生まれたスイーツやデリカをリーズナブルな価格でご提供しております。

https://www.flojapon.co.jp/about_flo.html

商品情報

https://www.flojapon.co.jp/productsearch.html



店舗情報

https://www.flojapon.co.jp/shop.html



公式SNS

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