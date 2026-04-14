【5/17開催 市民公開講座】うつ病の最新知見について学ぶ

大塚製薬株式会社

5月17日に開催する市民公開講座についてお知らせいたします。

■開催日時：2026年5月17日（日） 13:00～15:30

■タイトル

第13回 精神障がい者と家族のための市民公開講座

うつ病の最新知見について学ぶ ～当事者の声を反映した、うつ病診療の新しい指針～

うつ病は多くの方が生涯のどこかで経験しうる身近な病気です。落ち込みが長く続き、考えたり動いたりすることが難しくなることで、毎日の生活にさまざまな影響が出てしまうことがあります。

近年では、治療に関する知見も大きく進歩しており、2025 年に公表された最新のうつ病診療ガイドラインでは、科学的根拠に基づく治療に加え、患者さんの経験や価値観といった当事者の声を診療に生かす姿勢がこれまで以上に重視されるようになりました。

本市民公開講座では、こうしたうつ病の最新知見や、診療の新しい指針について専門家がわかりやすく解説いたします。また、当事者、ご家族からの 体験談や、事前にお寄せいただいたご質問にはQ&A形式でお答えします。

■開催日時：2026年5月17日（日） 13:00～15:30

＊参加費：無料

＊定員：500名（事前のお申込みが必要です）

【プログラム】

■司会： 馬場 元 氏 （順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院メンタルクリニック 教授）

■講演1：「ガイドライン改訂にみるうつ病診療の未来 - 当事者参加型診療をいかに実現するか - 」

坪井 貴嗣 氏 （杏林大学医学部 精神神経科学教室 准教授）

■講演2：「当事者・家族の立場から考える、うつ病回復を支える仕組みづくり - ガイドライン策定に関わった経験から - 」

林 晋吾 氏 （株式会社ベータトリップ 代表取締役）

■講演3：当事者、ご家族の体験談

オカッチ氏 （うつ病の当事者：学習塾講師）

対談者：野村浩之 氏

（有限会社サポートセンターれいめい代表取締役／全国精神保健職親会 理事）

やよい氏 （うつ病当事者の家族）

■休憩

■Q&Aセッション（質疑応答）

■閉会の挨拶

【共催】

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構 (コンボ)

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 (みんなねっと)

特定非営利活動法人全国精神保健職親会 (vfoster)

一般社団法人日本うつ病センター

大塚製薬株式会社

＊詳細はPDFまた以下リンクからもご覧いただけます。

https://www.smilenavigator.jp/information/forum/

【お申し込み方法 】

下記URL よりお申し込みください。プログラムの二次元バーコード からもお申し込みいただけます。

申込URL：https://entry-office.smktg.jp/public/application/add/527

申込締切：2026年5月15日（金）13:00まで

＊2026年5月16日（土）に視聴用URLとパスワードをお送りいたします。

＊開催後に録画の配信も行います。

【録画配信について】

配信期間：2026年5月29日 (金)12:00 ～ 2026年6月12日 (金)12:00

以下URLよりご視聴ください。事前のお申込みは不要です。

https://www.smilenavigator.jp/information/forum/