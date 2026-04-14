ギブクリエーション、IHI AGENT AWARD 2025にて「優秀パートナー賞」を受賞。書類選考通過率で全エージェント中No.1を達成

ギブクリエーション株式会社ギブクリエーション株式会社は、株式会社IHIが主催する「IHI AGENT AWARD 2025」において、優秀パートナー賞を受賞しました。 本アワードはIHIのキャリア採用において連携する全エージェントを対象に、推薦数・書類選考通過率・内定決定数などの年間実績をもとに、優秀なパートナーを表彰する制度です。当社は今回、書類選考通過率 全エージェント中1位・内定決定数 全エージェント中2位の評価を受け、受賞に至りました。

■ 「人材こそが最大かつ唯一の財産」--IHIが採用パートナーに求める水準

IHIは「人材こそが最大かつ唯一の財産である」という経営理念を掲げ、キャリア採用においても専門性・多様性・自律的なキャリア形成を重視する人材の獲得に注力しています。航空・宇宙・エネルギー・社会インフラなど4つの事業分野でグローバルに展開する同社は、ポジションごとに求める専門性と経験が複雑に異なり、採用パートナーには候補者の深い見極めと高い推薦精度が不可欠です。

エントリーから内定まで複数回の選考ステップを経るIHIの採用プロセスにおいて、書類選考通過率で全エージェント中1位を獲得したことは、当社の候補者理解と推薦精度がIHIの求める水準を高水準で満たしていることの証明となりました。

■ 受賞の背景

IHIのように多事業・多職種を抱える企業では、候補者のスペックと求人票の要件を照合するだけでは書類選考の通過にはつながりません。ギブクリエーションのコンサルタントは、担当企業・求人への深い専門知識を起点に、以下3点の取り組みによって高い成果を実現しています。

- 企業・求人の深い理解各ポジションが必要とする人材要件・組織文化・将来の期待役割を丁寧に把握し、推薦の精度を継続的に高める- 求職者の潜在ニーズの把握職務経歴書に表れないキャリア志向・価値観・動機を引き出すヒアリングにより、転職後の活躍まで見据えた候補者を選定- 情報の精度とスピードの両立マーケット動向と候補者の深層志向を的確に整理し、企業・求職者双方へのコミュニケーションの質とスピードを担保

IHIおよび求職者双方に対して、マッチング精度とサービス品質の実現に注力した結果が、今回の受賞という形で評価されたものと考えています。

■ ギブクリエーション株式会社について

ギブクリエーションは、日本のメーカー産業に特化した人材紹介会社です。企業・求職者の双方を専任コンサルタントが担当する「両面型支援モデル」を軸に、採用戦略の立案からオンボーディングまでを一貫して支援しています。複数のメーカーから毎年受賞実績を重ねており、マッチング精度とサービス品質において、客観的な指標でも業界トップクラスの評価を継続的に獲得しています。

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会社概要

ギブクリエーション株式会社

創業：2021年1月

代表者：才花 裕平

東京本社：東京都千代田区岩本町2丁目5-12 岩本町ツインビル5F

大阪本社：大阪府大阪市中央区今橋2丁目5-8 トレードピア淀屋橋ビル5F

事業内容：有料職業紹介事業、採用コンサルティング事業（採用戦略～オンボーディング）、採用アウトソーシング事業、企業コンサルティング事業

TEL（東京）：03-5829-5341 ／ TEL（大阪）：06-6684-8781

URL：https://givecreation.com