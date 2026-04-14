【4月17日（金）12:00～13:00｜共催セミナー】BtoB大型購買の70.4%は、会う前に決まっている。エンタープライズ市場で「比較テーブルに載る」ためのGTM戦略 徹底解説セミナー

株式会社IDEATECH

ファクトに基づいたコンテンツ開発とマーケティング支援を行う、株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、元Microsoft業務執行役員で独立コンサルタントの北川裕康氏が代表を務めるデマジェン総研と共催で、2026年4月17日（金）にオンラインセミナーを開催いたしますので、お知らせします。

■セミナー概要

セミナーの詳細はこちら :https://ideatech.jp/seminar/260417/?utm_source=pr_260414

本セミナーでは、デマジェン総研とIDEATECHが2026年3月に実施した共同調査「日本のBtoB大型購買プロセスに関する実態調査 2026」のデータを初公開。

「BtoB購買担当者の70.4%が営業接触前に課題明確化を完了」「63.2%が候補を2～3社に絞り込んだ状態で初めてベンダーに接触」といった最新の購買実態をもとに、エンタープライズ市場で「比較テーブルに載る」ためのGTM（Go to Market）戦略の本質を徹底解説します。

北川氏からは、Microsoft・Ciscoなど複数の外資系企業でのエンタープライズ攻略の実践経験に基づくGTM戦略の設計方法や、顧客の知らない課題を突きつけるSICモデル（Spark/Introduce/Confront）の実践手法についてお話しいただきます。さらに、「業界特化型コンテンツがどう機能するか」「まず1業界からどう始めるか」といったテーマを、調査データと実例をもとに深掘りしてまいります。

■こんな方におすすめ

■セミナー概要

- エンタープライズ市場を攻略したいが、マーケティング施策の打ち手に悩んでいる方- コンテンツを作っているが「比較テーブルに載れていない」と感じている方- Go to Market戦略やABMの考え方を体系的に学びたいマーケティング・セールスの責任者- 業界特化型のコンテンツマーケティングに興味はあるが、何から始めるべきかわからない方- マーケティング・営業・PR間の連携に課題を感じ、一本の軸で統合したい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/627_1_4eb7853e22b34a0aa9dcec0931bb15dc.jpg?v=202604140551 ]

■登壇者

北川 裕康 氏元Microsoft業務執行役員 独立コンサルタント

AI inside株式会社 執行役員 CPO、マイクロソフト株式会社 業務執行役員、シスコシステムズ合同会社 マーケティング本部長など、外資系企業を中心にキャリアを積み、独立後はIT/SaaS/AI企業におけるGTM戦略の立案、マーケティング・セールスプロセスの構築、およびパイプライン作成を主に支援。 Great Place To Workのプロジェクトをリードするなど、企業文化の構築にも関与し、現在はマイナビニュース Tech+にてスキル・キャリアに関する連載を執筆中。

競 仁志株式会社IDEATECH 専務取締役

2013年株式会社ネットプロテクションズへ入社。その後自身で会社を創業。

海外企業の日本市場進出支援を行う。2020年より株式会社IDEATECH（旧：ベイニッチ）の取締役へと就任。リサーチデータマーケティング「リサピー」事業の立ち上げ・推進の責任者となる。企画立案数は3,000以上、累計担当企業社数は300社以上を実施。BtoB領域のPR・マーケティング・セールスを「コンテンツ」で統合し、売上向上を実現。

■リサーチマーケティングで事業を成長させる『リサピー(R)』

セミナーの詳細はこちら :https://ideatech.jp/seminar/260417/?utm_source=pr_260414

リサーチマーケティング『リサピー(R)』は、アンケート調査により世の中の声を裏付けとして取り、そのリサーチコンテンツをプレスリリースやホワイトペーパー、メルマガコンテンツ、営業資料、Webサイトなどに活用し、マーケティングを加速させるサービスです。企画決定から20営業日の納品で、スピーディーに事業を推進します。

『リサピー(R)』公式サイト｜https://ideatech.jp/service/research-pr

『リサピー(R)』公式note｜https://note.com/research_pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」

・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」

・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」

２.IDEA PR事業

・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」

・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」

・LLMO戦略コンサルティング

３.IDEAマーケティング事業

４.IDEAデザイン事業

５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎）

６.IDEAソリューションズ事業

７.IDEA AI事業

・生成AI導入・運用支援研修

・生成AI研修

URL ：https://ideatech.jp



