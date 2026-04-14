将来宇宙輸送システム株式会社、福島県「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」に継続採択。開発プラットフォーム構築を加速、2026年度にロケット実機での飛行試験へ

将来宇宙輸送システム株式会社

将来宇宙輸送システム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：畑田康二郎、以下ISC）は、「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を宇宙でも。」をビジョンに掲げ、宇宙往還を可能とする輸送システムの実現を目指すスタートアップ企業です。

このたび、ISCは福島県が実施する「令和8年度 地域復興実用化開発等促進事業費補助金」（以下、本補助金）において、昨年度に続き継続採択されました。

関連リリース：（2025年6月）

令和7年度 福島県「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」に採択

https://innovative-space-carrier.co.jp/news/20250616

本補助金では、ロケット開発に不可欠な飛行解析や航法誘導制御のシミュレーターを開発し、HILS（Hardware-In-the-Loop Simulation）試験や飛行実証試験を通じてソフトウェアの精度を向上させる環境を構築しています。これにより、自社の開発加速のみならず、他社への技術提供を通じて宇宙産業の活性化に貢献することを目指しています。

初年度となる2025年度（令和7年度）は、RCS（姿勢制御）、プラナーフィン、フライトコントローラーの3種類のシミュレーターにおける開発支援プラットフォームの構築、および実機の組み立てを実施し、その成果を踏まえ継続採択となりました。実績として、燃焼試験を除く打ち上げ事前検証項目のカバー率は、当初目標の30%を上回る45%を達成しています。

2026年度はさらなる開発プラットフォームの構築を進めるとともに、帰還・着陸技術実証機を用いた飛行実証試験（燃焼試験含む）の実施を目指してまいります。

福島県南相馬市内の企業群と連携。浜通り地域の産業復興に貢献

福島県は、浜通り地域等15市町村の産業復興を加速させるため、福島イノベーション・コースト構想の重点分野における実用化開発を支援しています。

【採択概要】

実施元 ：福島県 商工労働部 産業振興課

補助事業名 ：令和8年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」

採択事業計画名：ロケットの開発支援プラットフォームの構築

詳細情報 ：県公式サイト

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/jitsuyoka/08jituyoka-1-saitaku.html

ISCは2024年3月の福島支社設立以来、南相馬市との包括連携協定や、2026年2月の新工場稼働開始、地元小学校・中学校での出前授業など、地域に根差した開発体制を構築してきました。

また、HILS試験設備の開発や帰還・着陸技術実証機の製造においては、13社にのぼる浜通り地域の企業と連携してまいりました。具体的な技術発注を通じて地域経済へ直接的に貢献しています。今回の継続採択により、地域企業とのサプライチェーン連携をさらに深め、「メイドイン浜通り」の技術で世界の宇宙輸送市場へ挑みます。

関連リリース：（2024年3月）

福島県南相馬市と連携協定を締結。福島支社も開設

https://innovative-space-carrier.co.jp/news/20240329

関連リリース：（2026年2月）

福島県南相馬市に新たな工場を開設し、稼働を開始。 再使用ロケット技術の取得に向けて開発を加速

https://innovative-space-carrier.co.jp/news/20260210_1

関連リリース：（2026年2月）

福島県南相馬市、原町第一小学校にて出前授業を実施しました

https://innovative-space-carrier.co.jp/news/20260210

関連リリース：（2025年1月）

福島県南相馬市立原町第一中学校にて出前授業を実施

https://innovative-space-carrier.co.jp/news/20250115

3種類の検証プラットフォームが完成、2026年度の実機飛行実証へ移行

本補助金事業では、再使用ロケットの着陸技術を支える「開発支援プラットフォーム」の構築を推進しています。

初年度（2025年度）は、機体の姿勢制御を担うRCS（ガス噴射制御）、プラナーフィン、および姿勢推定の3種類に対応するHILS環境の構築を完了しました。これにより、地上でのシミュレーションによる検証カバー率は、当初目標の30%を上回る45%に達しています。

あわせて、帰還・着陸技術実証機の機体構造や着陸装置の製造も完了しており、現在は落下試験による性能評価やアビオニクスの実装を進めています。地上設備についても充填系設備の製造を開始するなど、実機試験に向けた準備が整いつつあります。

2026年度は、新たにエンジンおよびTVC（推力方向制御）の開発支援プラットフォームを構築し、これらを統合することでシミュレーションによる検証カバー率を80%程度まで引き上げる計画です。

さらには、実証機にエンジンを組み込み、点火試験および燃焼試験を経て、年度内に帰還・着陸技術実証機を用いた飛行実証試験の実施を目指してまいります。

「メイドイン浜通り」による開発加速と、宇宙産業へのサービス展開

ISCでは、本補助事業を通じて、シミュレーターやHILS試験装置、実証試験機などの開発・検証環境を福島県浜通り地域で整備しています。

初年度（2025年度）には、南相馬市内に新たな工場（MLC SPACE LAB内）を開設し、稼働を開始しました。実証機の機体構造や着陸装置の製造においては、浜通り地域の広範な製造業ネットワークと連携し、地元の技術力を活用した「メイドイン浜通り」の開発体制を構築しています。

今後は、2026年度に予定している実機飛行試験を通じて、本プラットフォームの有効性を実証します。中長期的には、ロケット開発の高精度化・高速化を可能にする検証環境（テストベッド）を、自社開発のみならず国内外の宇宙スタートアップや研究機関へ技術提供や試験利用を目指します。これにより、福島県を拠点とした宇宙産業の技術基盤を確立し、産業全体の発展に貢献してまいります。

■ 当社では宇宙旅行の「先行申込アンケート」を受け付けています

こちらのリンクより、お申し込みください。

https://forms.gle/TDc8HpdcR2zCU41t9

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