【ラグナロクX】幻想の島「コモド」ついに解禁！Base Lv.上限も110へアップ！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社幻想の島「コモド」へGo！ :http://goe.bz/20260414roxpt01新マップ「コモド」実装！

https://ragnarokx.gungho.jp/news/163

ガンホーのスマートフォン向けMMORPG『ラグナロクX』にて、待望の新マップ「コモド」の実装を含むアップデートを実施いたしました。

ルーンミッドガッツ王国の最南端に位置する「コモド」は、街全体を包むきらびやかな光が美しい「幻想の島」とも呼ばれるエリアです。

その美しさとはうらはらに、エリア内の「ココモビーチ」や「パプチカ森」、「コモドダンジョン」には、今まで以上の強力なモンスターが待ち構えています。

「コモド」「ココモビーチ」「パプチカ森」「コモドダンジョン」

本アップデートでは、新マップに加えて、「タオグンカ」や「魔傀竜」などの新たなMVPモンスターや、「ミュータントドラゴン」が出現する新しいデイリーダンジョンなども追加実装。新装備や新カードも登場します。

＜MVPボス＞「タオグンカ」＜MVPボス＞「魔傀竜」＜デイリーダンジョンボス＞ミュータントドラゴン

さらに、キャラクターのBase Lv.の上限を110まで開放。新たに追加されたモンスターやダンジョンを攻略し、更なる高みを目指しましょう。

あわせて、「コモド」実装を記念して、対象期間中にログインした方全員に「ボーナスパック」や「ペット用ムース」などのゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

この機会に『ラグナロクX』をぜひプレイしてみてください。

■期間限定イベント「ポリンすごろく」開催！すごろくを進めて、豪華報酬をゲットしよう！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2096_1_fabd001d9103b8fe9739d0db5604aa27.jpg?v=202604140551 ]

「コモド」実装を記念して、期間限定イベント「ポリンすごろく」を2026年4月14日（火）より開催いたします。

ポリンすごろくの「毎日クエスト」達成で獲得できる「ポリンフード」を使い、サイコロを振ってすごろくを進めましょう。

https://ragnarokx.gungho.jp/news/162

止まったマスや、周回回数に応じて、貴重な「ポリンスロットコイン（2026年4月）」などの報酬が手に入ります。貯まった「ポリンスロットコイン（2026年4月）」を使って「ポリンスロット」にチャレンジすれば、冒険に役立つ様々なアイテムが獲得できるチャンスです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2096_2_43e562118f925c6fdb7d65b2eb087e72.jpg?v=202604140551 ]

その他にも、「生活大爆発」「冒険者日記」「MVPチャレンジ」などのイベントも同時開催。詳細は、お知らせページやゲーム内にてご確認ください。

『ラグナロクX』をプレイ！ :http://goe.bz/20260414roxpt01『ラグナロクX』とは

『ラグナロクX』は、世界各国で人気を博したMMORPG『ラグナロクオンライン（通称、RO）』のシリーズ最新作。

メインビジュアル

『RO』の特徴であるポップなキャラクターをベースに、多彩な職業・アイテム・スキルなどを組み合わせることで、「自由度の高いキャラクタービルド」を楽しむことができます。強力なモンスターが待ち受けるダンジョンや、プレイヤー同士のバトルなど、やり応えはシリーズ屈指！

広大なミッドガルドの世界を旅する大勢のプレイヤーと協力し、"極"難度のラグナロクに挑みましょう！

『ラグナロクX』基本情報

タイトル：ラグナロクX

ジャンル：MMORPG

価格 ：基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

公式サイト：https://ragnarokx.gungho.jp

運営 ：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

アプリアイコン

対応機種：＜モバイル版＞iOS 17.0以降、Android 12.0以降 ※必要RAM：4GB以上

＜PC版＞対応OS：Windows(R)10 64-bit、Windows(R)11 64-bit

プロセッサ：Intel(R)Core(TM)i 5 10500以上

グラフィックカード：NVIDIA(R)GeForce(R)GTX 1060 6GB以上

メモリ：16GB RAM以上 ストレージ容量：20GB以上 通信環境：ブロードバンド回線

※PC版は直接決済が非対応となります。

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。

コピーライト表記：

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