【ひめらぶ追加メンバーオーディション】第9回配信！応募総数500名超の大規模オーディション、ついにクライマックスへ。

株式会社HJ

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、2026年4月11日（土）18:00より、公式YouTubeチャンネルにて『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第9回が公開いたしました。

昨年11月のオーディション開始から約5ヶ月。応募総数500名超の中から残った候補生4人は、4月18日（土）に開催されるライブイベントでの最終課題パフォーマンスに向けて、かつてないほどの試練と成長の日々を送っています。最終結果は4月22日に発表予定です。

【配信URL：https://youtu.be/jlPzSRyGF_4?si=EyIGyaG0BXe87kd- 】

■第9回配信の見どころ

１.初のレコーディング審査 - 声に刻まれた5ヶ月の成長

候補生たちにとって初めてのレコーディング審査が実施されました。課題曲は、家族や大切な人への感謝を歌った「サンクちゅ」。既存のひめらぶメンバーとの声の相性を見極める重要な審査で、初体験の緊張に震えるこはるの姿が印象的でした。一方、これまで歌に苦戦してきたるなやせあんは確かな成長を見せ、先生から「声が出ている」「すごく良くなった」と高い評価を獲得。5ヶ月間の努力が"声"に表れた瞬間でした。

２.本番2週間前の試練 - 急遽のフォーメーション変更

ひめらぶメンバーのあやながイベント欠席となり、7人体制から6人体制へ急遽変更。ダンスのフォーメーションと歌割りを一からやり直すという予期せぬ試練が候補生たちを襲いました。合同レッスンでは新しい立ち位置の確認に時間を要し、振り付けの練習が半分までしか進まず、メンバーの間には「やばい」という焦りが広がります。

３.自主練習での悔し涙 - 「このままじゃ見せられない」

本番に向けたラストスパートで、各自が自主練習に全力で取り組む姿が映し出されます。せあんは立ち位置を覚えるために動画を何度も見直しながら本気の練習を重ね、それまで順調だったみぃみはダンスを間違えてしまい、「このままじゃ見せられない」と自分の不甲斐なさに悔し涙を流します。小学生とは思えないほどの真剣さと、夢に向かう少女たちのリアルな葛藤が胸を打つ場面です。

４.芽生える「一体感」- 最終決戦への決意

先生からは、候補生たちがお互いを見ながら切磋琢磨し、「みんなで作ろう」という一体感と協力体制が生まれてきたと高く評価されました。本番1週間前、こはるが「みんなが努力しているから頑張りたい」と語り、各メンバーが「お客さんを盛り上げたい」「絶対にひめらぶになる」と強い決意を口にします。ライバルであり仲間でもある少女たちの絆が、オーディション終盤の最大の見どころです。

■今後のスケジュール

■『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第9回 配信概要

■「ひめらぶ」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20107/table/171_1_e3a79afc86a99e6661833557d68b1763.jpg?v=202604140551 ]- 公開日時： 2026年4月11日（土）18:00- 配信URL：https://youtu.be/jlPzSRyGF_4?si=EyIGyaG0BXe87kd-(https://youtu.be/jlPzSRyGF_4?si=EyIGyaG0BXe87kd-)- ナレーション： あいさ（egg専属モデル）ティーンのカリスマ「あいさ」が、いよいよ最終局面を迎えたオーディションの熱気をナビゲートします。

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。 "小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。 2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。 しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@himelove_official

X： https://x.com/himelove_idol

YouTube： https://www.youtube.com/@himelove_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/