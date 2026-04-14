猛暑の化粧崩れ・UV対策に。タイムシークレットのひんやりコスメが今年も数量限定で登場
ｍｓｈ株式会社が展開するミネラルコスメブランド「タイムシークレット」は、2018年の発売以来、長年多くのみなさまから愛されている、冷感成分*¹を配合したクールシリーズを今年も数量限定で発売します。
【販売チャネル】
・ｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストア
・4月下旬より全国のバラエティーショップ、ドラッグストアにて順次発売
※店舗により発売時期が異なり、一部、お取り扱いのない店舗もございます。
タイムシークレット ミネラル プレストパウダー クールR２
●本品 コンパクト（鏡付）・パフ付／8ｇ
全3色
1,980円（税込）
※リフィルの販売はございません。
毛穴さよなら*²
最強UV*³パウダー＆鉄壁カバー力
〇SPF50+/PA++++ で国内最高基準値UV カット
〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ
〇コンパクトは、涼しげのある限定デザイン
〇毛穴・シミ・テカリを鉄壁カバー
〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ
〇肌にやさしいミネラルパウダーで、石けんで落とせる
〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき
〇アンチポリューション（紫外線や乾燥からお肌を守ること）
【カラー展開】
【使用方法】
〇パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、お肌にすべらせるようにつけてください。
〇お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。
タイムシークレット ミネラル プレストクリアベール クールR２
●本品 コンパクト（鏡付）・パフ付
11ｇ 全1色
1,980円（税込）
※リフィルの販売はございません。
※2026年はｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストアのみでの販売となります。
肌あれ防ぐ
毛穴レス＆透明感UP*³のカラーレスパウダー
〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ
〇コンパクトは、涼しげのある限定デザイン
〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ
〇パール剤のソフトフォーカス効果で色ムラ、毛穴、凹凸をカバー
〇SPF12 PA+
〇お肌にやさしいミネラルパウダーで、石けんで落とせる
〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき
〇アンチポリューション（紫外線や乾燥からお肌を守ること）
【カラー展開】
【使用方法】
〇パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、お肌にすべらせるようにつけてください。
〇お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。
タイムシークレット フィックスミスト クールR２〈仕上げ用化粧水〉
80g
1,760円（税込）
肌あれを防ぐスキンケア機能付き
メイク崩れ防止ミスト
〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ
〇ボトルは、涼しげのある限定デザイン
〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ
〇うるおい美容液成分96.9％配合*⁴
〇崩れにくく、キープできるメイク
☑アイブロウ ☑アイシャドウ ☑ファンデーション ☑チーク
〇汗・水に強いウォータープルーフなのに石けんで落とせる
〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき
【使用方法】
〇顔から20cm程度離し、振らずに立てた状態で使用してください。
*1 メントール、メントキシプロパンジオール
*2 メイクアップ効果
*3 タイムシークレットブランド内において
*4 水を含む