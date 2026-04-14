猛暑の化粧崩れ・UV対策に。タイムシークレットのひんやりコスメが今年も数量限定で登場

ｍｓｈ株式会社

ｍｓｈ株式会社が展開するミネラルコスメブランド「タイムシークレット」は、2018年の発売以来、長年多くのみなさまから愛されている、冷感成分*¹を配合したクールシリーズを今年も数量限定で発売します。

【販売チャネル】

・ｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストア

・4月下旬より全国のバラエティーショップ、ドラッグストアにて順次発売

※店舗により発売時期が異なり、一部、お取り扱いのない店舗もございます。

タイムシークレット ミネラル プレストパウダー クールR２

●本品 コンパクト（鏡付）・パフ付／8ｇ

全3色

1,980円（税込）

※リフィルの販売はございません。

毛穴さよなら*²

最強UV*³パウダー＆鉄壁カバー力

〇SPF50+/PA++++ で国内最高基準値UV カット

〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ

〇コンパクトは、涼しげのある限定デザイン

〇毛穴・シミ・テカリを鉄壁カバー

〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ

〇肌にやさしいミネラルパウダーで、石けんで落とせる

〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき

〇アンチポリューション（紫外線や乾燥からお肌を守ること）

【カラー展開】

【使用方法】

〇パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、お肌にすべらせるようにつけてください。

〇お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。

タイムシークレット ミネラル プレストクリアベール クールR２

●本品 コンパクト（鏡付）・パフ付

11ｇ 全1色

1,980円（税込）

※リフィルの販売はございません。

※2026年はｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストアのみでの販売となります。

肌あれ防ぐ

毛穴レス＆透明感UP*³のカラーレスパウダー

〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ

〇コンパクトは、涼しげのある限定デザイン

〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ

〇パール剤のソフトフォーカス効果で色ムラ、毛穴、凹凸をカバー

〇SPF12 PA+

〇お肌にやさしいミネラルパウダーで、石けんで落とせる

〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき

〇アンチポリューション（紫外線や乾燥からお肌を守ること）

【カラー展開】

【使用方法】

〇パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、お肌にすべらせるようにつけてください。

〇お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。

タイムシークレット フィックスミスト クールR２〈仕上げ用化粧水〉

80g

1,760円（税込）

肌あれを防ぐスキンケア機能付き

メイク崩れ防止ミスト

〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ

〇ボトルは、涼しげのある限定デザイン

〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ

〇うるおい美容液成分96.9％配合*⁴

〇崩れにくく、キープできるメイク

☑アイブロウ ☑アイシャドウ ☑ファンデーション ☑チーク

〇汗・水に強いウォータープルーフなのに石けんで落とせる

〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき

【使用方法】

〇顔から20cm程度離し、振らずに立てた状態で使用してください。

*1 メントール、メントキシプロパンジオール

*2 メイクアップ効果

*3 タイムシークレットブランド内において

*4 水を含む