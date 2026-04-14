猛暑の化粧崩れ・UV対策に。タイムシークレットのひんやりコスメが今年も数量限定で登場

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ｍｓｈ株式会社

　ｍｓｈ株式会社が展開するミネラルコスメブランド「タイムシークレット」は、2018年の発売以来、長年多くのみなさまから愛されている、冷感成分*¹を配合したクールシリーズを今年も数量限定で発売します。




【販売チャネル】


・ｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストア


・4月下旬より全国のバラエティーショップ、ドラッグストアにて順次発売


※店舗により発売時期が異なり、一部、お取り扱いのない店舗もございます。



タイムシークレット　ミネラル　プレストパウダー　クールR２



●本品 コンパクト（鏡付）・パフ付／8ｇ　


全3色


1,980円（税込）


※リフィルの販売はございません。





毛穴さよなら*²


最強UV*³パウダー＆鉄壁カバー力


〇SPF50+/PA++++ で国内最高基準値UV カット


〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ


〇コンパクトは、涼しげのある限定デザイン
〇毛穴・シミ・テカリを鉄壁カバー


〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ


〇肌にやさしいミネラルパウダーで、石けんで落とせる


〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき


〇アンチポリューション（紫外線や乾燥からお肌を守ること）



【カラー展開】




【使用方法】


〇パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、お肌にすべらせるようにつけてください。


〇お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。



タイムシークレット　ミネラル　プレストクリアベール クールR２



●本品 コンパクト（鏡付）・パフ付


11ｇ　全1色


1,980円（税込）


※リフィルの販売はございません。


※2026年はｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストアのみでの販売となります。





肌あれ防ぐ


毛穴レス＆透明感UP*³のカラーレスパウダー


〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ


〇コンパクトは、涼しげのある限定デザイン


〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ


〇パール剤のソフトフォーカス効果で色ムラ、毛穴、凹凸をカバー


〇SPF12 PA+


〇お肌にやさしいミネラルパウダーで、石けんで落とせる


〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき


〇アンチポリューション（紫外線や乾燥からお肌を守ること）



【カラー展開】




【使用方法】


〇パフで軽くなでるように適量をとり、手の甲で余分な粉を落としてから、お肌にすべらせるようにつけてください。


〇お化粧直しの際は、ティッシュオフなどで顔の余分な皮脂をとり、ポンポンとおさえるようにお使いください。



タイムシークレット　フィックスミスト　クールR２〈仕上げ用化粧水〉



80g　


1,760円（税込）





肌あれを防ぐスキンケア機能付き


メイク崩れ防止ミスト


〇冷感成分*¹を配合したひんやりタイプ


〇ボトルは、涼しげのある限定デザイン


〇うるおいを与え、肌あれを防ぐ


〇うるおい美容液成分96.9％配合*⁴


〇崩れにくく、キープできるメイク


☑アイブロウ　☑アイシャドウ　☑ファンデーション　☑チーク


〇汗・水に強いウォータープルーフなのに石けんで落とせる


〇心地よい清涼感を与える、ほのかなミントの香りつき




【使用方法】


〇顔から20cm程度離し、振らずに立てた状態で使用してください。




*1 メントール、メントキシプロパンジオール　


*2 メイクアップ効果　


*3 タイムシークレットブランド内において　


*4 水を含む