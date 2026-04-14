Legalscapeが商談数4.5倍を実現。少数精鋭×Web接客の仕組みで変わった商談獲得

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する”決まる商談が増える”AIインサイドセールス「immedio（イメディオ）」が、リーガルリサーチプラットフォームを提供する株式会社Legalscape（本社：東京都文京区、代表取締役社長・最高経営責任者：八木田樹、以下Legalscape）に導入されたことをお知らせします。

法律実務に特化したリサーチプラットフォームを展開するLegalscapeは、「人数拡大に頼らない」事業成長を志向し、仕組みで商談を獲得するべくimmedioを導入しました。導入以前はサイト上に資料請求とトライアルの2導線しかなく、検討段階のユーザーを取りこぼしがありましたが、immedioのセグメントWeb接客機能を活用することでCVRが3倍に改善。加えて、事業成長に伴う問い合わせ数の増加も背景に、1年間でimmedio経由の商談数は4.5倍に増加し、受注率を維持したまま商談の量と質を両立することに成功しました。

immedio導入の背景

Legalscapeがimmedioを導入した背景には、SaaS業界の成長モデルに対する明確な問題意識がありました。資金調達を機に採用を加速し、人員増加によって売上を伸ばすというアプローチは、売上が伸び悩んだ際に人員整理という形で露呈するリスクをはらんでいます。採用基準を下げてでも人を増やし、その稼働を満たすためだけにリード創出が行われるという負の連鎖は、多くの現場で繰り返されてきた現実です。「できるだけ少人数で、仕組みを活用して事業を成長させる組織を作ろうと考えています」と語る神谷様のもと、Legalscapeは人員を増やさなくても商談を生み出せる仕組みの整備を組織設計の中心に据えてきました。費用対効果が高く、商談獲得を省人化するというimmedioの特性は、この方針と完全に合致するものでした。

導入の決め手

immedioのセグメントWeb接客機能の導入は、提案を受けてから数日という異例のスピードで決定されました。「商談が数件でも増えればすぐにペイできると判断できたので、特に迷うことはありませんでした」と神谷様が語るように、コストに対してリターンが見えやすいシンプルな試算が即断を後押ししました。以前から組織の分断による意思決定の遅さを痛感していた神谷様にとって、自らが判断を握り、スピードを最大化できる現在の体制は、こうした施策を迅速に実行するうえで不可欠なものになっています。

Web接客のポップアップ表示については、コピーをわかりやすく書くことと、滞在時間のセグメント設定でしつこさを感じさせないよう配慮することを意識。社内のメンバーとのすり合わせを経て、ユーザー体験を損なわない設計から運用を開始しています。

導入後の成果

ビジネス開発本部 マーケティング/インサイドセールス マネージャー 神谷瞬歩様

immedio導入から1年間で、immedio経由の商談数は4.5倍に増加。セグメントWeb接客機能においてはCVRベースで3倍の改善を達成しました。商談全体に占めるimmedio経由の割合が高まる一方で、受注率も維持されており、量と質の両立が実現されています。土日・深夜・早朝といった時間帯に情報収集するユーザーも取りこぼさず商談機会につなげられており、資料請求やトライアル申込みには至らない検討段階のユーザー層へもサイト上で自然にアプローチできています。「仕組みを使って効率的に商談を作ることができれば、少ない人数でも高い生産性を発揮できます。そういった形を実現できているのは、immedioのおかげだと思っています」と神谷様は語ります。インバウンドで質の高いリードが安定して供給されることで、不要なマーケティングコストへの意思決定も防ぎやすくなり、営業オペレーション全体のシンプルさを保つことにも貢献しています。

NEXT immedioーマーケット拡大に対応した商談創出の高度化

今後のLegalscapeは、リサーチプラットフォームとしての体験を磨き込みながら、弁護士以外の士業領域へのアプローチも継続的に拡大していく方針を掲げています。リーガルテック市場の成長に伴い、ターゲット層はさらに広がる見込みであり、immedioが貢献できる範囲も拡張していきます。

直近では、immedioの離脱アンケート機能で取得したデータをHubSpotに連携できるようになり、ナーチャリングや再アプローチの精度を高める体制が整ってきました。Web接客で取得したユーザー情報を営業活動の中に組み込んでいく取り組みも進んでおり、「現状の運用において大きな不満はなく、安定した成果のもと新たな可能性を探り続けていきたい」と神谷様は語っています。少数精鋭でも仕組みで商談を生み続けるimmedioが、Legalscapeの「仕組みで勝ち切る」方針をこれからも支えていきます。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/legalscape-web-engagement-case-study/

株式会社Legalscape

代表取締役：八木田 樹

本社所在地：東京都文京区向丘二丁目3番10号 東大前HiRAKU GATE 8階

事業内容：

法律業務の支援に特化したサービス開発

コーポレートサイト：

https://www.legalscape.jp/corp

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)