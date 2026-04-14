オール京都で支援する「AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン」にThinkerの経営幹部が登壇　次世代ロボットハンドの利用事例と未来につながるバックキャスト型の投資検討を紹介

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットを実現する株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下「Thinker」）は、2026年4月17日（金）にオール京都が支援する「AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン」に登壇します。

「AI時代に向けた京都ものづくり産業成長戦略サロン」は、AIや半導体などの先端技術を通じて地域産業の競争力強化を目指す、オール京都で運営・推進されるイベントです。産学公のネットワーク構築や新ビジネス創出につながる交流の場として、AIやロボットの進化がものづくり企業の現場にもたらす可能性や、そのヒントとなる実践事例が紹介されます。

Thinkerからは、CTO中野が「家電のように気軽に使えるロボットハンド」をテーマに登壇し、「Think Hand F」の利用事例を交えながら、ロボットハンドの活用可能性について紹介します。また、CEO藤本は、未来につながる経営に向けて、企業が目指す将来の姿から逆算して進むべき道筋や投資を検討する、バックキャスト型思考の重要性について発信します。

Thinkerは今後も、製造・物流分野における現場課題に向き合いながら、ロボットをより身近で使いやすい存在にし、人とロボットが真に協働できる生産現場づくりに貢献してまいります。

■「AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン」概要

AI×ロボットの最前線事例を通じて、ものづくり産業の未来を展望するイベントです。

日時： 2026年4月17日（金）14:00～16:30

会場： 京都経済センター 3-F会議室

（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地／京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札すぐ、阪急京都線「烏丸駅」26番出口直結）

主催： AI時代に向けた京都ものづくり産業の成長戦略実行委員会

（一般社団法人京都産業都市創成研究所、地方独立行政法人京都市産業技術研究所、公益財団法人京都産業21、公益財団法人京都高度技術研究所、京都府、京都市）

参加費： 無料

定員： 30名程度

https://www.ki21.jp/startup/aimonozukuri/aizidainimuketamonozukurisaron0417/

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■関連リンク

・空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

・スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

・「Forbes Japan「100 NEXT GENERATION LEADERS」にThinkerが選出されました」

（PR TIMES 2025年12月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000106143.html

・「人間の器用さを再現する「次世代型ロボットハンド」が、製造現場の主流に？Thinkerが挑む少量多品種の自動化」（xTECH Powered by MITSUBISHI ESTATE 2025年11月25日）

https://xtech.mec.co.jp/articles/11724

・日本政府が“日本のイノベーション”としてThinkerを紹介 ～新型ロボット「Thinker Model A」内蔵の近接覚センサーを公式SNSで評価～ （PRTIMES 2025年2月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000106143.html

・Thinkerが、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」に選出されました

（PRTIMES 2024年9月23日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000106143.html

・【新製品】工場における人手不足解消の鍵を握る「バラ積みピッキング」を実用化 新型ロボット「Thinker Model A」を発売 （PR TIMES 2025年1月30日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000106143.html

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/