Dawn Labs、Jupiter「Native Stake Lend」対応バリデータに選出 ― ネイティブステーキング資産を活用した新たなSOL運用機会を提供

CHAIN TEC LAB - FZCO

Dawn Labs（所在地：Dubai, United Arab Emirates、代表：南雲 悠太郎）は、Solanaエコシステム最大級のDeFiプラットフォームであるJupiterが新たにローンチした「Native Stake Lend」の対応バリデータとして選出されたことをお知らせいたします。

これにより、当社バリデータにSOLをネイティブステーキングしているユーザーは、ステーキング報酬を受け取りながら、そのポジションを担保としてSOLを借り入れることが可能になります。

また、本プロダクトのテスト期間中において、当社バリデータにはすでに約1.6億円のTVLが集まっており、同プラットフォーム上で第1位の規模を記録しております。（参考(https://jup.ag/lend/borrow?nativeStaked=true)）

Native Stake Lendとは

Jupiter Native Stake Lend対応バリデータのTVL降順一覧

Jupiter Native Stake Lendは、Solanaのバリデータに直接委任（ネイティブステーキング）されたSOLを、そのまま担保として活用できる仕組みです。

従来、ネイティブステーキング中のSOLはロックされた状態にあり、DeFiでの活用が困難でした。本機能により、ステーキング報酬を受け取り続けながら、借入を通じた追加的な運用が可能となり、資本効率の大幅な向上が実現します。

主な特徴- ステークを解除せずに流動性を確保: バリデータへの委任を維持したまま、最大資本比率88%でSOLを借入可能です- 清算リスクの極小化： 担保と借入が同一資産（SOL）のため、市場価格が変動しても担保比率が維持され、清算リスクは実質的に発生しません- ステーキング報酬の継続： 借入中もバックグラウンドでステーキング報酬が複利運用されます- 非カストディアル： すべてオンチェーンで実行され、資産の管理権はユーザーが保持します

詳細 : https://www.jup.ag/lend

Dawn Labsの取り組み

本機能はJupiter、Helius、Nansen、Blueshift、Kiln、Temporalによる初期パートナーとしてローンチされ、当社は初期パートナー以外では初めて対応バリデータとして選出された企業となります。

当社バリデータへのネイティブステーキングは、単なるステーキング報酬の獲得にとどまらず、借入を活用した再ステーキング等による利回りの最大化が可能となります。

日本企業による初期活用

当社を通じて、複数の日本法人がJupiter Native Stake Lendの初期活用パートナーとして参画を予定しています。各社はDawn Labsバリデータを通じたNative Stake Lendの活用を計画しており、今後の運用規模の拡大を視野に入れています。

現在、各社とも運用開始に向けた準備を進めており、段階的な運用額の拡大を想定しています。Dawn Labsはこれらのパートナー企業とともに、日本の法規制・監査・税制との整合性を検証し、他の法人にとっても参入しやすい運用環境の整備を推進してまいります。

SOL運用に関心のある方へ

SOLの運用機会に関心をお持ちの個人投資家・法人の皆さまは、お気軽にお問い合わせください。

Email：info@dawnlabs.tech

Dawn Labsについて

Dawn LabsはSolanaチェーンに特化したバリデータ運用および資産運用事業を展開する会社です。独自の研究開発に基づく高性能なインフラ運用により、常に上位10%水準のパフォーマンスを維持しており、日本国内を中心に企業が運用するSolanaバリデータへの技術支援も行っています。資産運用面では、Solanaエコシステムにおける主要なDeFiプロトコルをキュレーションし、大口の個人及び法人投資家に対してリスク許容度に応じた最適な運用戦略を提供しています。



【会社概要】

所在地：Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates

代表者：CEO 南雲 悠太郎

創業日：2024年11月5日

事業内容：Solanaバリデータ運用/資産運用事業

公式サイト：https://www.dawnlabs.tech/

Email：info@dawnlabs.tech

Jupiterについて

Jupiter（ジュピター）は、Solanaエコシステム最大級のオールインワン型DeFiプラットフォームです。トークンスワップをはじめ、レンディング・借入、パーペチュアル取引、予測市場、ポートフォリオ運用など、DeFiに必要な機能を一つのプラットフォームに集約しています。Solana上のDeFi流動性の大部分を担う基幹インフラとして世界中のユーザーに利用されています。

【会社概要】

公式サイト：https://jup.ag/

Native Stake Lend：https://www.jup.ag/lend