倉庫・工場物件数No.1※¹の「にっぽん倉庫」が関西版をリリース

一般社団法人にっぽん福福

一般社団法人にっぽん福福（神奈川県横浜市／代表理事：福本浩一）は、倉庫・工場専門物件情報サイト「にっぽん倉庫」の関西版を2026年4月14日にリリースいたしました。

▼にっぽん倉庫 https://kansai-souko.jp2929.jp/

■ 関西の倉庫・工場ニーズに応えるために

にっぽん倉庫は、倉庫・工場に特化した物件情報サイトとして2023年10月にスタートしました。

おかげさまで毎月300件以上のお問い合わせをいただく中で、「大阪で倉庫を探しています」「兵庫県でいい工場はないですか」という声を多くいただくようになりました。

関西の倉庫・工場のニーズは大きい。その声に応えるため、関西版をリリースすることを決めました。

■ 関西の倉庫・工場マーケットの可能性

関西は製造業・物流業の集積地であり、倉庫・工場のニーズは非常に大きいエリアです。

一方で、倉庫・工場に特化した専門サイトはまだ少なく、物件情報が分散しているのが現状です。EC市場の拡大やラストマイル物流の需要拡大により、中小規模の倉庫ニーズが高まる中、「もっと探しやすい環境」を求める声が増えています。

にっぽん倉庫は、この大きな可能性を持つ関西マーケットに、1,357件という規模で参入します。

■ 1,357件でスタート。関西の専門サイトで最多です

関西版は、リリース時点で1,357件の物件を掲載します。

関西最大手の競合サイトが898件ですので、初日から関西の倉庫・工場専門サイトとして最多※²の規模です。首都圏版と合わせた総掲載数は15,340件になります。

■ 「東京の延長」ではなく、関西専用のサイトとして

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120490/table/7_1_c37e23d48e7791b37b106af4d0924126.jpg?v=202604150151 ]

関西版は、首都圏版とは別のURL・別のサイトとして立ち上げます。

倉庫・工場の探し方は地域によって違います。物流の拠点になるエリア、製造業が集まるエリア、搬入動線の事情。関西には関西の特性があります。

地域に根ざした運営を大切にしています。大阪にオフィスを構え、現地スタッフが内見案内から物件提案までを担当します。

■ AIマッチングも、関西版で使えます

2026年4月に首都圏版で導入した「AIマッチング自動提案システム」は、関西版でも同時に搭載します。

お客様の希望条件（エリア・広さ・賃料）を登録しておけば、条件に合う新着物件が掲載されるたびに自動でメールが届きます。毎日サイトをチェックする必要はありません。

関西は物件の入れ替わりが早いエリアもあるので、この仕組みはむしろ関西にこそ必要だと考えています。

【AIマッチング自動提案システム】PRTIMES記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000120490.html

■ 「倉庫探しが寄付になる」仕組みは、関西でも

にっぽん倉庫の最大の特徴は、倉庫を探すという普通のビジネスの中に、自然と社会貢献が組み込まれていることです。この仕組みは関西版でも同じです。

サイト訪問で1円、会員登録で100円、成約時には仲介手数料の20%が社会貢献団体へ寄付されます。

寄付先は日本赤十字社、グラミン日本、日本シングルマザー支援協会、育て上げネット、Civic Force、NPO法人夢の宝箱、WWFジャパン、KJAの8団体。累計寄付額は720万円を突破しています（2026年3月時点）。

「アメリカのような寄付文化を日本でも根付かせたい。中小企業がビジネスの延長で社会貢献に触れる機会を創出したい。関西に広がることで、その可能性がまた一段大きくなります。」

――代表理事 福本浩一

■ にっぽん倉庫の2年半

■ これから

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120490/table/7_2_1770576c6015081c5d6042213ea79b4c.jpg?v=202604150151 ]

関西版のリリースは、「日本中の倉庫・工場が簡単に見つかる社会」をつくるための第一歩です。

まずは関西の物件数を5,000件以上に増やすことを目指します。物件が増えれば、お客様が見つけやすくなる。お客様が増えれば、オーナーさんも掲載したくなる。この好循環を、関西でもつくっていきます。

「3年後には寄付額2,000万円、10年後には1億円を達成するのが目標です。より多くの方に『にっぽん倉庫』を使っていただき、『社会貢献が当たり前』という日本を実現したい。関西は、その大きな一歩です。」

――代表理事 福本浩一

■ 団体概要

一般社団法人にっぽん福福

ミッション：社会貢献を、もっと当たり前に

本社：横浜市西区北幸2-10-28-3F

大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田１丁目１－３大阪駅前第3ビル11階2号室

代表理事：福本 浩一

設立：2023年3月

お問い合わせ：info@jp2929.jp

URL：https://jp2929.jp/

運営サービス 「倉庫・工場探しが寄付になる。」 倉庫・工場専門物件情報サイト【にっぽん倉庫】

URL：https://kansai-souko.jp2929.jp/

※調査概要

※1「物件数No.1」について

調査期間：2026年3月25日時点／調査機関：自社調査／調査対象：首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）の倉庫・工場物件を掲載する倉庫・工場専門サイトおよび大手不動産ポータルサイト計13社のウェブサイト上の倉庫・工場 賃貸・売買物件の掲載数を比較

〈比較対象〉CRE倉庫検索（618件）、ロジコロ（1,723件）、イーソーコ（1,104件）、売り倉庫ジャパン（2,299件）、タープ不動産情報（1,252件）、L-net（6,455件）、コジョソコ（1,480件）、貸倉庫東京R（677件）、立和コーポレーション（2,257件）、倉庫・工場.ch（920件）、ファクトリンク（4,403件）、さがそーこ（6,126件）、三基建設（1,513件）

※2「関西最多」について

調査期間：2026年3月25日時点／調査機関：自社調査／調査対象：大阪府・兵庫県の倉庫・工場を取り扱う主要物件情報サイトのウェブサイト上に掲載された倉庫・工場の物件数を比較

〈比較対象〉三基建設 関西エリア（898件：賃貸541件＋売買357件）、コスモ不動産情報（533件）、マーシック（361件）、スペース・リーダー（件数非公開）、グリーンライフ（件数非公開）

※ラテ・エステートは事業用物件全般（オフィス・店舗含む）を扱う総合サイトのため、倉庫・工場専門サイトとしての比較対象からは除外（同社の事業用物件総数：19,945件）