4月18日(土)・19日(日)開催 アールイーカメラ × PICTE コラボ写真展「四角の中の可能性。」出展者決定のお知らせ

～同じ“枠”から生まれる、多様な写真表現を体感～

株式会社アキバ流通「四角の中の可能性。」出展者決定のお知らせ

株式会社アキバ流通（本社：東京都台東区、カメラ事業部：アールイーカメラ）は、写真文化の発信を目的とした企画として、PICTEとのコラボレーションによる写真展

「四角の中の可能性。～枠の中で、自由にレイアウトする写真展～」 を開催いたします。

このたび、本展示に参加する出展者が決定いたしましたので、お知らせいたします。

■本展示について

「四角の中の可能性。」出展者決定のお知らせ展示イメージ

本写真展は、「四角」という同一のフォーマットの中で自由に表現することをテーマとした企画です。

出展者には、70cmまたは100cmの正方形の展示スペースが与えられ、

その中で「1枚の作品」あるいは「複数の写真による構成」など、自由なレイアウトによる表現を行っていただきます。

同じ条件下でありながら、

被写体・構図・演出・構成によって大きく異なる世界観が生まれる点が、本展示の特徴です。

来場者には、写真の多様な表現方法や視点の違いを体感いただける機会となります。

■出展者一覧

本展示には、プロ・アマチュア・学生など多様なバックグラウンドを持つ17名が参加予定です。

■mariiInstagramプロフィール画像より

作品タイトル：いま、このままで

Instagram：@yuzumama33(https://www.instagram.com/yuzumama33/)

「わが子の今を美しく残す」をテーマに活動するフォトグラファー。

ママ向けカメラ講座「まりスク」を主宰し、受講生は70名以上。

フォトコンテスト受賞歴も多数持ち、講師・企業案件など幅広く活躍中。

▪︎ CP+slickブース登壇(2026)

▪︎ ソニーストア福岡天神 講師

■OTTOオットー

作品タイトル：［カメラな人々］

私の写真人生の曼荼羅のごとく、沢山の写真機とカメラ好きの素敵な人々を集めてみました。

二科展・知事賞・新聞社賞など数々の受賞歴を持ち、

NATIONAL GEOGRAPHIC掲載実績もある実力派フォトグラファー。

■佐々木新太Instagramプロフィール画像より

作品タイトル：白の奇跡 -15度の朝

Instagram：@arata_photo1121(https://www.instagram.com/arata_photo1121/)

北海道で野生動物を撮影する小学生写真家。

厳しい寒さの中で出会ったアルビノのエゾリスを捉えた、貴重な作品を展示。

・小学生写真家「アラタ」11才

・鶴居村フォトコン2024 2025 最優秀賞

・北海道野生動物写真コンテストU30 特別賞

・富士フィルムフォトコンテスト 銅賞

■ぐってぃInstagramプロフィール画像より

作品タイトル：Untitled

Instagram：@goodeateliermog(https://www.instagram.com/goodeateliermog/)

撮影会をきっかけにポートレートの魅力に惹かれ、モデルの個性を引き出す表現を追求中。

■Y.KONOInstagramプロフィール画像より

作品タイトル：F1 Japanese Grand Prix 2026 Suzuka Circuit

Instagram：@ya.kono(https://www.instagram.com/ya.kono/)

幼少期から車を撮影。

“速さ”という一瞬の魅力を切り取る表現を得意とし、現在は幅広いジャンルで活動。

■図師正尚

作品タイトル：春の香り

身近な公園で風景や花を撮影。

日常の中にある季節の移ろいを丁寧に切り取る。

■宮坂麻里Instagramプロフィール画像より

作品タイトル：under construction

Instagram：@mmari.photo(https://www.instagram.com/mmari.photo/)

フリーカメラマンとして、ライブ・家族写真・取材など幅広く活動。

写真家グループ「onze」メンバーとしても活躍し、建築撮影を得意とする。

■DavydenkoInstagramプロフィール画像より

作品タイトル：人・街・人

Instagram：@takamarudesuyo(https://www.instagram.com/takamarudesuyo/)

モノクロームを軸に、カラーをアクセントとして配置。

人への興味と視点の変化を4枚の作品で表現。

■IKASHIMAInstagramプロフィール画像より

作品タイトル：ふたり

Instagram：@fm3305113(https://www.instagram.com/fm3305113/)

フィルムカメラ（Nikon FM）を中心に活動。

ストリートスナップとポートレートを軸に、多地域で撮影を行う。

■三上 明（カルロス）Instagramプロフィール画像より

作品タイトル：

・春に触れる

・天の川に立つ

・咲き誇る存在

・解き放たれる

Instagram：@courous_photography(https://www.instagram.com/couros_photography/)

ストロボや雨・夜・海など、特殊環境を活かした演出を得意とし、唯一無二のポートレート表現を追求。

■Sakata YasunoInstagramプロフィール画像より

作品タイトル：Currently

Instagram：@yasunosakata(https://www.instagram.com/yasunosakata/)

広告カメラマンとして活動する一方、

日常の「虚」「隙間」「境界線」をテーマに作品制作を続ける。

■見どころ

・正方形という制約の中で生まれる多様な表現

・1枚作品から複数構成まで、自由なレイアウトによる展示

・プロ・学生・趣味層まで幅広い写真表現の共存

本展示を通じて、「写真を作品として見せる楽しさ」や「表現の幅広さ」を来場者に伝えることを目指しています。

■開催概要

展示名

アールイーカメラ × PICTE コラボ写真展

「四角の中の可能性。～枠の中で、自由にレイアウトする写真展～」

開催日時

・2026年4月18日（土）13:00～18:00

・2026年4月19日（日）11:00～18:00

会場

Studio SOIL（東京都中央区日本橋横山町10-5）

■本取り組みの背景

アールイーカメラでは、

「カメラでみんなをHappyに、そして写真文化を次の世代へ」というテーマのもと、

撮影イベントやコミュニティ運営、メディア発信などを行っています。

本展示はその取り組みの一環として、

写真を“撮る”だけでなく、“見せる・伝える”文化の創出を目的に企画されました。

■会社概要

会社名：株式会社アキバ流通 （アールイーカメラ）

事業内容：中古カメラ・レンズの販売および買取、メディア運営、イベント企画

■本件に関するお問い合わせ先

アールイーカメラ：https://re-camera-shop.com/ Mail：info@re-camera.com

Webマガジン：https://magazine.re-camera-shop.com/