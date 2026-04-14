＜飲み心地は「喉」で変えられる！？＞喉温度と飲用量から飲み心地を推定し、 温度制御で操作する技術を開発

＜飲み心地は「喉」で変えられる！？＞喉温度と飲用量から飲み心地を推定し、 温度制御で操作する技術を開発