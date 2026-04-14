AI・人工知能 EXPOに出展！日本円ステーブルコイン「JPYC」によるAI決済の実演デモを実施。特別セッションも開催！

JPYC株式会社

日本円ステーブルコイン「JPYC」を取り扱うJPYC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：岡部 典孝）は、2026年4月15日から3日間、東京ビッグサイトで開催される「Nextech Week 2026 ～ 第10回 AI・人工知能 EXPO [春] ～」に出展することをお知らせします。

パネルディスカッション概要（併設のブロックチェーンEXPO内にて実施）

本イベント期間中、併設のブロックチェーンEXPO内にて、LINE NEXTおよびKaiaとの共同セッションを実施いたします。

JPYCとLINE NEXTがKaiaブロックチェーンを基盤に、AI決済が日常になる未来や、Web3のマスアダプションをテーマに深く議論します。

テーマ： JPYC × Kaia × LINE NEXTが描く『1億ユーザーの日常に溶け込む』Web3決済インフラの未来

日 時： 2026年4月15日（水） 13:40～14:20

会 場： 東京ビッグサイト（西2ホール） Blockchain Case Studies

登壇者：

岡部 典孝 (JPYC株式会社 代表取締役)

栗原 俊幸 (LINE NEXT株式会社 Web3 Business 日本事業統括本部長)

Hailey Yang (Kaia DLT Foundation Business Development Manager)

三根 公博 (株式会社finoject 代表取締役 CEO)

参加登録

https://biz.q-pass.jp/f/11988/ntw26sp/seminar_register

JPYCブースの3つの魅力

１. 「AI決済」実演デモの実施

ブース内の大型モニターにて、JPYCを活用した最新の決済実演デモを1日3回実施します。AIエージェントによる自動決済や、次世代の送金体験がどのように日常に溶け込むのか、その瞬間をライブでご覧いただけます。

実演スケジュール（毎日）： 11:15 / 13:15 / 15:15

２. 来場者参加型！「AI×JPYC」アイデア募集ボード

「AIとステーブルコインを組み合わせて、こんなことができたらいいな」というアイデアを来場者の皆様から募集します。自由にアイデアを記入いただきボードに掲示することで、未来の決済インフラの可能性を可視化。未来を共に創るコミュニティ体験を提供します。

３. 充実の配布資料（漫画チラシ＆最新サービスガイド）

初めての方でも数分でステーブルコインが理解できる「漫画でわかるステーブルコイン」チラシに加え、発行・償還プラットフォームの最新情報をまとめた「JPYC EX サービス概要フライヤー」を配布します。

Nextech Week 2026 ～ 第10回 AI・人工知能 EXPO [春] ～について

「AI・人工知能 EXPO【春】」では、業務効率化を支援する生成AIをはじめ、自社データの活用や人手不足解消に寄与する最新のAIサービス、さらには注目のAIエージェントやインフラ技術が数多く出展されます。あらゆる業界の来場者が集まり、商談が活発に行われる、日本最大級のAI技術特化型イベントです。

本イベントでは、ビジネスシーンで活用できる最先端のAI技術を一度に比較・検討できるほか、業界の第一人者を招いたカンファレンスも多数開催され、最新の導入事例や業界動向について深く学ぶことができます。また、本イベントはNexTech Week内で開催され、ブロックチェーンや量子コンピュータなどの最新テクノロジー展示会も併設されており、DX推進に不可欠な「デジタル人材の育成」を支援する製品・サービスも登場します。ビジネスを進化させたい方必見の本イベントは、一度の来場登録ですべての展示会に入場可能です。

日本円ステーブルコイン「JPYC」の特徴

当社が発行する日本円ステーブルコイン「JPYC」は、日本円と1：1で交換可能な日本円ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円（預貯金および国債）によって保全します。これにより、お客様は同額の日本円に償還できるステーブルコインを利用できます。今回の資金移動業で発行される日本円ステーブルコイン「JPYC」はAvalanche、Ethereum、Polygonの3つのチェーンで発行されています。

日本円ステーブルコイン「JPYC」は、スマートコントラクトと組み合わせた様々なオンチェーンサービスだけでなく、将来的には給与や報酬として受け取る、ATMを介して現金として引き出すなど、多種多様な方面でのユースケースの可能性があり、未来の金融インフラとして幅広い活用方法が期待できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000054018.html

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。これまで、前払式支払手段として日本円トークン「JPYC Prepaid」を発行してまいりました。資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を通じ、国内外における日本円ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 正会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official