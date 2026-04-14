ＦＰＴはCAC Holdingsと合弁会社「アップストライド」設立

FPTジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴコーポレーション傘下のＦＰＴジャパンホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下 ＦＰＴ）と株式会社CAC Holdings（本社：東京都中央区、代表取締役社長：西森 良太、以下 CAC Holdings）は、両社による合弁会社「株式会社アップストライド（以下 アップストライド）」の設立を記念し、2026年4月9日（木）にベトナムにて設立記念イベントを開催しました。本合弁会社は、両社の強みを活かし、ベトナムおよび日本における新規事業展開や、ITインフラ構築・運用などの提供を推進することで、中長期の成長を目指します。

合弁会社設立の背景

近年、日本のITサービス市場では、システムの高度化・複雑化が進み、ITインフラ構築・運用やヘルプデスクなどの分野において、安定した人材確保とコスト競争力の両立が重要な経営課題となっています。

こうした背景のもと、ＦＰＴは、CACグループが日本市場で培ってきた事業基盤・顧客ノウハウと、ベトナムを中心に豊富な技術者層とグローバル展開の実績を有する当社の強みを生かした合弁会社を設立することといたしました。それぞれが有する人的資本、技術力、事業基盤を組み合わせることで、単独では実現が難しい規模と柔軟性を兼ね備えたサービス提供体制を構築し、市場課題の解決に貢献してまいります。

目的・事業内容

アップストライドは、CACグループの日本市場における顧客基盤や事業ノウハウと、ＦＰＴが有するベトナムおよびASEAN地域で培ってきたIT人材やプロダクトを組み合わせ、日本国内向けにITインフラ構築・運用、監視、ヘルプデスクサービスの提供、ならびにＦＰＴのプロダクトの日本展開を行うことを目的としています。

事業内容- ベトナムおよび日本のITインフラ人材を活用したITインフラ構築、運用・監視、ヘルプデスクサービスの提供- ベトナムを含むASEAN地域で展開するＦＰＴのプロダクトの日本展開- その他、ＦＰＴが推進するGPUクラウドサービス販売や半導体関連事業の展開

会社概要

会社名：株式会社アップストライド

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24-1

設立日：2026年1月13日

代表者：代表取締役 大野 光央

出資比率：CAC Holdings 51％、ＦＰＴ 49％

事業内容：ITインフラ構築・運用・監視、ヘルプデスクサービス、ITプロダクトの日本国内展開

関係者コメント

合弁会社設立記念イベントの様子

CAC Holdings 代表取締役社長 西森 良太

このたび、ＦＰＴとのパートナーシップのもと、合弁会社「アップストライド」を設立できたことを、大変うれしく思います。CACグループは、60年にわたり日本のIT市場において確かな技術力と顧客基盤を築いてきました。本合弁は、当社が培ってきた事業ノウハウと、ＦＰＴの強みである豊富なIT人材を掛け合わせた、「技術と人材のグローバルな循環」を象徴する取り組みです。

アップストライドという社名に込めた「一段高いところへ前進する」という思いのもと、ＦＰＴの皆さまとともに、新たな価値創出に取り組んでまいります。

ＦＰＴコーポレーション 代表取締役社長 グエン・ヴァン・コア（Nguyen Van Khoa）

ＦＰＴコーポレーションは、日本市場進出から20年以上にわたり、同国における最大級の外資系テクノロジー企業の一つへと成長するとともに、日本のテクノロジーバリューチェーンにおいて先進的な地位を確立してまいりました。当社が有する研究開発力や戦略技術の実装力、さらには多様な業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）課題に対応する「Made by FPT」のエコシステムと、CACグループの日本市場に対する深い知見およびグローバルなパートナーネットワークを掛け合わせることで、日本およびASEAN市場に向けて、国際水準のテクノロジー製品・サービスを提供してまいります。

CAC Holdingsについて

社名：株式会社 CAC Holdings

本社所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24-1

ウェブサイト：https://www.cac-holdings.com

1966年に日本初の独立系ソフトウェア専門会社として創業し、以来60年にわたりITサービスをグローバルに展開しているCACグループの持株会社です。グループビジョンに「CAC Vision 2030 テクノロジーとアイデアで、社会にポジティブなインパクトを与え続ける企業グループへ」を掲げ、グループの強みであるAI技術を活用した新たなプロダクトやサービスの創出にも注力し、社会に新しい価値をもたらすことを目指しています。

ＦＰＴコーポレーションについて

ウェブサイト：https://fpt.com.vn/en

ＦＰＴコーポレーションは、ベトナムに本社を置く世界トップクラスのテクノロジー/ITサービスプロバイダーです。 テクノロジー、テレコミュニケーション、教育の3つの主要な部門で事業を展開しています。設立から30年以上の間、実用的かつ効果的な製品を世界中の人々、企業および非営利団体に提供し、世界のテクノロジーマップにおけるベトナムの地位を確立してきました。最新の市場動向と新たなテクノロジーに迅速に対応するため、各種サービス、製品、ソリューション、およびプラットフォームのエコシステムを独自に開発しています。2024年には、売上高24億7000万USドルを達成し、従業員数は5万4000人に到達しました。

ＦＰＴジャパンホールディングスについて

社名：ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

本社所在地：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー33階

ウェブサイト：https://fptsoftware.jp/



ＦＰＴジャパンホールディングスは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループで、海外に特化しIT事業を担うＦＰＴソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、先進技術を活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値を届けることを目的に、2005年に設立されました。現在では、RPA、ブロックチェーン、AI、クラウド、ERP、ビッグデータ分析など多様なサービスをエンドツーエンドで展開し、お客様のデジタル変革（DX）の実現を支援しています。

関連リンク

ＦＰＴとCAC Holdingsが合弁会社設立に向けて基本合意：

https://fptsoftware.jp/newsroom/news-and-press-release/press-release/20250717

ＦＰＴ ISおよびTECHUPCOMはTrue Dataと共同で日本の消費財メーカーのベトナム進出を支援するテストマーケティングサービスのベータ版を提供開始：

https://fptsoftware.jp/newsroom/news-and-press-release/press-release/20241107