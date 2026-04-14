新学期の「整理整頓」を支援。出張買取「買いクル厚木店」が4月13日に始動！

株式会社RC

2026年4月13日（月）、神奈川県厚木市を拠点とする「買いクル厚木店」がオープンし、同エリアにおける出張買取を開始いたします。

環境省が公表している「リユース市場規模調査」によると、日本のリユース市場は拡大傾向にあり、10年以上連続で成長を続けています。その中で、家庭内に眠る「隠れ資産」の有効活用が社会課題となっています。特に厚木市はファミリー層の比率が高く、子供の成長に伴う玩具や衣類の滞留が多い地域特性があります。買いクル厚木店は、地域限定の機動力と独自の流通ネットワークを活かし、厚木市民の皆様の「捨てづらい、運びづらい」という物理的・心理的ハードルを解消し、地域の資源循環を促進します。

■ 「買いクル厚木店」の主な特徴

1. 「捨てられないモノ」に対応する多品目査定

大型家電・家具だけでなく、一般的に再販が難しいとされる「ぬいぐるみ」「子供服」「動作未確認の旧型ゲーム機」なども幅広く査定対象とします。

2. 地域密着による迅速な対応体制（最短30分※）

厚木市内にスタッフを常駐させることで、最短30分での訪問対応を実現。

「店舗に持ち込む時間がない」「大型のものを運べない」といった共働き世帯や高齢者の負担を軽減し、自宅にいながら整頓ができます。

（※対応時間はエリア・時間帯・混雑状況により変動します）

3. 安心・安全にご利用いただくために丁寧な対応を心掛けています

買いクルでは、古物営業法に基づき、全スタッフに対しコンプライアンスおよび接客マナー研修を義務付けています。査定時には丁寧な説明と明細を提示し、ご納得いただけない場合のキャンセル料等も一切発生しません。初めての方でも安心して利用できる環境を整えています。

■ 開設の背景：厚木市のライフスタイルに合わせた「資源循環」

近年、厚木エリアでは「片付けたいが時間がない」、「処分してしまうのはもったいない」といった声が増えてきています。



こうした背景を受け、買いクル厚木店では「廃棄ありきではない選択肢」として、出張型のリユースサービスの提供を開始することになりました。

不要品を単に処分するのではなく、次に必要とする人へと循環させることで、「捨てられない」という悩みを抱える方の負担軽減と、資源活用の両立を目指します。

【店舗情報】

店舗名：買いクル厚木店

対応地域：神奈川県厚木市

出張・査定料：完全無料（その場で現金お渡し）

電話で問い合わせ：0120-346-126

LINEで問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@316fjhso?ts=04071540&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@316fjhso?ts=04071540&oat_content=url)

ホームページ：https://kaikuru.com/area/atsugi

■買いクル本部

運営会社：株式会社RC

代表者：大堀 直樹

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

HP：https://kaikuru.com

【お役立ちリンク】

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