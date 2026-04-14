「第 17 回からあげグランプリ(R)」で 金賞を受賞

サミット株式会社

サミットの「たまり醤油仕込みの若鶏ももから揚」が、「第17回からあげグランプリ(R)」東日本スーパー総菜部門で金賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

本グランプリは、からあげ文化のさらなる発展のため、一般社団法人日本唐揚協会が主催するもので、スーパー総菜部門には全国より103社がエントリーし、東日本スーパー総菜部門においては13社が金賞に選ばれました。

≪金賞≫ たまり醤油仕込みの若鶏ももから揚

「家庭で食べるやさしい味わい」をコンセプトに、基本の調味料を中心に味付け。醤油には、濃い旨味と香りが特徴の超特選たまり醤油を使用しています。オリジナルのブレンド粉を使い、食感の軽い薄衣に仕上げることで、パクパクと何個でも食べられます。

【通常価格：248円/100g（税込267.84円）】

担当バイヤー（総菜部 登石）のコメント

当社の看板商品である「塩にんにくの若鶏もも竜田揚」と対を成す「から揚」 を作ろうと開発した商品です。前者の竜田揚が、ガツンとしたにんにくの風味でお酒のお供に人気なのであれば、この「たまり醤油仕込みの若鶏ももから揚」は家族みんなで何個も食べたくなる「家庭の味」にしようと、やさしい味わいに仕上げました。今では、新たな看板商品として、サミットのおかず分類で

売上No.１です！