¥¦¥·¥ªÅÅµ¡㈱¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó¤òÄù·ë
µþ¥»¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºîÅç »ËÏ¯¡¢°Ê²¼¡¢µþ¥»¥é¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¥¦¥·¥ªÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä«Æü ¿òÊ¸¡¢°Ê²¼¡¢¥¦¥·¥ªÅÅµ¡¡Ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¦¥·¥ªÅÅµ¡¤¬¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤Î¤¦¤¨¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤òµÛ¼ýÊ¬³ä¤Ë¤è¤êÅö³º¿·²ñ¼Ò¤Ø¾µ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢µþ¥»¥é¤¬Åö³º¿·²ñ¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³ô¼°¤Î¼èÆÀÆü¤Ï¡¢2027Ç¯4·î1Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ª¤è¤ÓÌÜÅª
µþ¥»¥é¤ÎÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëKYOCERA SLD Laser, Inc.¡Ê°Ê²¼¡¢KSLD¡Ë¤Ï¡¢GaN¡ÊÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢¼ÖºÜ¸þ¤±¥íー¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¢¨¤ä¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAR¥°¥é¥¹Åù¸þ¤±¤Ë¡¢RGB¥ìー¥¶ー¥À¥¤¥ªー¥É¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RGB¥ìー¥¶ー¤ËÉ¬Í×¤ÊÀÄ¿§¡¦ÎÐ¿§¡¦ÀÖ¿§¥ìー¥¶ー¤Î¤¦¤Á¡¢KSLD¤Ï¡¢GaN¡ÊÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡Ë´ðÈÄ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀÄ¿§¤ª¤è¤ÓÎÐ¿§¥ìー¥¶ー¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦ÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢GaAs¡Ê¥¬¥ê¥¦¥à¥ÒÁÇ¡Ë´ðÈÄ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀÖ¿§¥ìー¥¶ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç½½Ê¬¤Êµ»½Ñ¡¦ÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³°Éô¥ê¥½ー¥¹¤Î³èÍÑ¤ä¶¨¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢GaAs´ðÈÄ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀÖ¿§¥ìー¥¶ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¡¦µ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥¦¥·¥ªÅÅµ¡¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤¬µþ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢RGB¥ìー¥¶ー¥À¥¤¥ªー¥É¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖºÜ¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¼¡À¤Âå¤Î±ÇÁü¡¦É½¼¨µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤·¤¿¸÷¸»¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤äÃí°Õ´µ¯¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÏ©ÌÌ¤ËÅê±Æ¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼ÖÎ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÇ§À¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëµ»½Ñ¡£
¢£¥¦¥·¥ªÅÅµ¡¤Î²ñ¼Ò³µÍ×