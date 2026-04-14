【初心者向け】PDFの解像度を上げて高画質化する方法
Tenorshare Co., Ltd.は、4月13日（月）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能とファイル修復機能がさらに最適化されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8xky37
PDFの解像度を上げることで、ぼやけた書類や資料を鮮明にできます。特に契約書やプレゼンテーション資料では、文字や画像がはっきり見えることが非常に重要です。たとえば、解像度が低いPDFだと文字が読みづらかったり、画像がぼやけたりしてしまいます。そうした場合、高画質化することで情報を正確に把握でき、誤解やミスを防ぐことが可能です。
本記事では、低解像度のPDFを高画質化する方法を、初心者にもわかりやすく解説します。
PDFがぼやけて表示される原因は？
PDFがぼやけて表示される原因はいくつかあります。主な理由は次の通りです：
スキャン時の低解像度設定：紙の文書をスキャンする際、解像度（DPI）が低いと、デジタル化された文書もぼやけてしまいます。
画像の圧縮：PDFファイルのサイズを小さくするために画像が強く圧縮されると、画質が劣化します。
元のファイルの品質：元々の画像や文書の解像度が低い場合、それをPDFに変換しても高画質にはなりません。
ディスプレイの設定：使用するモニターの解像度や設定が、表示される画質に影響を与えることもあります。
PDFの解像度を上げてきれいにする5つの方法
方法1：AI高画質化ソフト「4DDiG File Repair」で鮮明化する
最新のAI技術を活用した「4DDiG File Repair」は、スキャンしたPDFや画像入りのPDF資料に含まれるぼやけた画像を、驚くほど鮮明に修復できるパワフルなツールです。特に古い文書や読み取りにくいスキャン資料の画質改善に優れた性能を発揮します。これにより、PDF内の文字や図表がより明瞭で見やすくなり、細部まで鮮明に表示されるようになります。
・AIによる自動画質向上：人工知能が最適な画質パラメータを自動的に計算し、鮮明化します
・テキスト認識機能：ぼやけた文字も認識して鮮明にレンダリングします
・直感的な操作性：専門知識がなくても簡単に高画質化が可能です
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repairを無料体験：https://psce.pw/8xky37
手順１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「AI高画質化」タブをクリックします。次に、「写真高画質化」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346929/images/bodyimage1】
手順２．「写真を追加する」ボタンをクリックして、高画質化したい写真を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346929/images/bodyimage2】
手順３．AIモデルを選択し、解像度を調整した後、「今すぐ高画質化」ボタンをクリックすると、ソフトウェアが高画質化を開始します。高画質化処理が完了したら、プレビューで元の写真と高画質化された写真を比較します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346929/images/bodyimage3】
手順４．右下の「エクスポート」をクリックすると、高画質化した写真がパソコンに保存されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346929/images/bodyimage4】
方法2：PDF編集ソフトでスキャン品質を最適化する
PDF編集ソフトを使用すると、スキャンされたPDFの品質を大幅に改善できます。特に紙の文書をスキャンしたPDFに効果的です。人気のあるPDF編集ソフトには、Adobe Acrobat Pro DC、Nitro Pro、Foxit PhantomPDFなどがあります。これらは有料ですが、無料試用版が提供されています。一般的なPDF編集ソフトには、次のような機能があります。
・OCR（光学文字認識）：スキャンされたテキストを認識し、検索可能なテキストに変換
・デスキュー機能：傾いたスキャンを自動的に修正
・コントラスト調整：文字と背景のコントラストを最適化
・ノイズ除去：スキャン時に発生する小さな斑点やノイズを除去
この方法は、テキスト主体の文書や、文字の判読性を高めたい場合に特に有効です。
方法3：Adobe Acrobatで高解像度PDFを作成する
Adobe Acrobatは業界標準のPDF編集ツールであり、高解像度PDFを作成するための強力な機能を提供します。他のソフトに比べ価格は高めですが、プロフェッショナルな結果が得られるため、多くの企業や専門家に使用されています。
Acrobatの優れた点は、元のPDFの構造を維持しながら画質を向上できることです。また、PDF/A形式への変換にも対応しており、長期保存に最適なフォーマットで保存することができます。
手順１．Adobe Acrobat DCを起動し、対象のPDFを開く
手順２．「ツール」→「PDFを最適化」を選択し、「スキャナー」タブで解像度設定を確認・変更、「イメージ」タブで画像圧縮設定を「高品質」に変更する
手順３．設定が完了したら、「保存」を選択して新しいファイルとして保存する
方法4：画像編集ソフトでスナップショットの解像度を上げる
PDFの特定のページや部分だけを高解像度化したい場合、画像編集ソフトを使う方法が効果的です。この方法では、PDFからスナップショットを取得し、画像編集ソフトで解像度を向上させた後、再度PDFに組み込みます。
手順１．PDFビューアーの「スナップショット」ツールを使い、必要な部分を選択・コピーする
手順２．PhotoshopやGIMPに貼り付け、解像度設定（「イメージ」→「イメージサイズ」）でDPIを上げる（例：72DPIから300DPIへ）
手順３．必要に応じてシャープネスやコントラストを調整後、画像を保存し、新しいPDFに挿入または元のPDFを置き換える
まとめ
PDFの解像度を上げる方法は状況によって異なります。手軽にAIで補正したい場合は、「4DDiG File Repair」がおすすめです。このツールは、スキャンデータや古い文書に含まれるぼやけた画像を自動で鮮明化し、短時間で可読性を向上させます。
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【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/
公式X：https://x.com/4DDiG_Japan
公式YouTube：https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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本記事では、低解像度のPDFを高画質化する方法を、初心者にもわかりやすく解説します。
PDFがぼやけて表示される原因は？
PDFがぼやけて表示される原因はいくつかあります。主な理由は次の通りです：
スキャン時の低解像度設定：紙の文書をスキャンする際、解像度（DPI）が低いと、デジタル化された文書もぼやけてしまいます。
画像の圧縮：PDFファイルのサイズを小さくするために画像が強く圧縮されると、画質が劣化します。
元のファイルの品質：元々の画像や文書の解像度が低い場合、それをPDFに変換しても高画質にはなりません。
ディスプレイの設定：使用するモニターの解像度や設定が、表示される画質に影響を与えることもあります。
PDFの解像度を上げてきれいにする5つの方法
方法1：AI高画質化ソフト「4DDiG File Repair」で鮮明化する
最新のAI技術を活用した「4DDiG File Repair」は、スキャンしたPDFや画像入りのPDF資料に含まれるぼやけた画像を、驚くほど鮮明に修復できるパワフルなツールです。特に古い文書や読み取りにくいスキャン資料の画質改善に優れた性能を発揮します。これにより、PDF内の文字や図表がより明瞭で見やすくなり、細部まで鮮明に表示されるようになります。
・AIによる自動画質向上：人工知能が最適な画質パラメータを自動的に計算し、鮮明化します
・テキスト認識機能：ぼやけた文字も認識して鮮明にレンダリングします
・直感的な操作性：専門知識がなくても簡単に高画質化が可能です
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手順１．4DDiG File Repairを起動します。左側のメニューバーの「AI高画質化」タブをクリックします。次に、「写真高画質化」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346929/images/bodyimage1】
手順２．「写真を追加する」ボタンをクリックして、高画質化したい写真を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346929/images/bodyimage2】
手順３．AIモデルを選択し、解像度を調整した後、「今すぐ高画質化」ボタンをクリックすると、ソフトウェアが高画質化を開始します。高画質化処理が完了したら、プレビューで元の写真と高画質化された写真を比較します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346929/images/bodyimage3】
手順４．右下の「エクスポート」をクリックすると、高画質化した写真がパソコンに保存されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346929/images/bodyimage4】
方法2：PDF編集ソフトでスキャン品質を最適化する
PDF編集ソフトを使用すると、スキャンされたPDFの品質を大幅に改善できます。特に紙の文書をスキャンしたPDFに効果的です。人気のあるPDF編集ソフトには、Adobe Acrobat Pro DC、Nitro Pro、Foxit PhantomPDFなどがあります。これらは有料ですが、無料試用版が提供されています。一般的なPDF編集ソフトには、次のような機能があります。
・OCR（光学文字認識）：スキャンされたテキストを認識し、検索可能なテキストに変換
・デスキュー機能：傾いたスキャンを自動的に修正
・コントラスト調整：文字と背景のコントラストを最適化
・ノイズ除去：スキャン時に発生する小さな斑点やノイズを除去
この方法は、テキスト主体の文書や、文字の判読性を高めたい場合に特に有効です。
方法3：Adobe Acrobatで高解像度PDFを作成する
Adobe Acrobatは業界標準のPDF編集ツールであり、高解像度PDFを作成するための強力な機能を提供します。他のソフトに比べ価格は高めですが、プロフェッショナルな結果が得られるため、多くの企業や専門家に使用されています。
Acrobatの優れた点は、元のPDFの構造を維持しながら画質を向上できることです。また、PDF/A形式への変換にも対応しており、長期保存に最適なフォーマットで保存することができます。
手順１．Adobe Acrobat DCを起動し、対象のPDFを開く
手順２．「ツール」→「PDFを最適化」を選択し、「スキャナー」タブで解像度設定を確認・変更、「イメージ」タブで画像圧縮設定を「高品質」に変更する
手順３．設定が完了したら、「保存」を選択して新しいファイルとして保存する
方法4：画像編集ソフトでスナップショットの解像度を上げる
PDFの特定のページや部分だけを高解像度化したい場合、画像編集ソフトを使う方法が効果的です。この方法では、PDFからスナップショットを取得し、画像編集ソフトで解像度を向上させた後、再度PDFに組み込みます。
手順１．PDFビューアーの「スナップショット」ツールを使い、必要な部分を選択・コピーする
手順２．PhotoshopやGIMPに貼り付け、解像度設定（「イメージ」→「イメージサイズ」）でDPIを上げる（例：72DPIから300DPIへ）
手順３．必要に応じてシャープネスやコントラストを調整後、画像を保存し、新しいPDFに挿入または元のPDFを置き換える
まとめ
PDFの解像度を上げる方法は状況によって異なります。手軽にAIで補正したい場合は、「4DDiG File Repair」がおすすめです。このツールは、スキャンデータや古い文書に含まれるぼやけた画像を自動で鮮明化し、短時間で可読性を向上させます。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8xky37
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無料で写真をPDF化する方法：https://psce.pw/8xkvj9
PDF印刷で白紙になる問題を解消：https://psce.pw/8xkvzy
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/
公式X：https://x.com/4DDiG_Japan
公式YouTube：https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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