ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（４店舗）で、４月１６日（木）～４月３０日（木）の間、岐阜県産ブランド抹茶「美濃いび抹茶」フェアを開催します。 「美濃いび抹茶」は、岐阜県揖斐郡で栽培された美濃いび茶の一番茶の碾茶を原料とし、丁寧に挽いた抹茶で、非常に濃い緑色と抹茶本来の豊かな香りが特徴です。 フェアでは、抹茶特有の苦みを感じながらも、後味の余韻を長く楽しめる「美濃いび抹茶」を使用したスイーツなど期間限定メニューを提供します。 「美濃いび茶」は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「飛騨・美濃うまいもん広場」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c4201） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年４月１６日（木）～４月３０日（木） ２．実施店舗：以下４店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）みのるダイニング札幌ステラプレイス店（北海道札幌市中央区北５条西２-５） （２）みのりカフェエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１） （３）みのりカフェ三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６） （４）みのる食堂三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）