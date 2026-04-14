【速報・上位10位】「2026年サンリオキャラクター大賞」

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位として、上位10位および、海外の国・地域別の上位5位を発表いたします。6月28日(日)にパシフィコ横浜で発表する最終結果に向けた注目の第一報となります。本結果は、投票開始の4月9日(木)11時～4月12日(日)23時59分までのWEB投票による結果です(サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む)。

「シナモロール」が速報1位、注目キャラクターが並ぶ初回速報順位！

- 初回速報1位は「シナモロール」、2025年の最終順位2位から今年も注目のスタート- 2位は30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」、3位に「ポチャッコ」が続き、“3大犬キャラクター”が上位にランクイン- 昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が7位で好発進！

初回速報順位で1位にランクインしたのは、「シナモロール」。2020年から5年連続1位を獲得していましたが、昨年の最終結果は2位に。今年は1位に返り咲くことができるか、注目が集まります。2位には、デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」がランクイン。昨年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待されます。続く3位は「ポチャッコ」(2025年最終順位3位) 。サンリオを代表する“3大犬キャラクター”たちがそろって上位にランクインしました。

さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」といった上位常連キャラクターも好調な滑り出しを見せています。また、昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が7位にランクインし、勢いを見せました。8位には「リトルツインスターズ」、9位には、がんばった“あなた”にハナマルをくれる不思議なおばけ「はなまるおばけ」(2025年最終順位12位)、10位には「バッドばつ丸」(2025年最終順位11位)がランクイン。いずれも今後の動向に注目が集まるスタートとなっています。

次回の中間順位は5月12日(火)13時に発表いたします。

今年だけの「第41回特別賞」、初回速報順位で41位に輝いたのは「リトルフォレストフェロォ」！

「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けています。初回速報では、マイメロディのはとこの男のコ「リトルフォレストフェロォ」がランクインしました。なお、中間発表でも41位のキャラクターを発表予定です。

初回速報順位ページ：https://ranking.sanrio.co.jp/report_firstday/(https://ranking.sanrio.co.jp/report_firstday/)

海外順位(国・地域ごと) 初回速報TOP5 「シナモロール」は、14の国・地域のうち、7つの国・地域で1位にランクイン！

「シナモロール」は、海外順位(国・地域ごと)でも7つの国と地域で暫定1位を獲得し、グローバルな人気を示しました。各国・地域で活躍を見せるキャラクターたちの動向にも、ぜひご注目ください。

「サンリオフェス2026 in みなとみらい」特設サイトオープン！チケット販売情報も公開

6月27日(土)～28日(日)の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日(日)には「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントを実施します。結果発表イベントでは、上位にランクインしたキャラクターたちが登場します。本日オープンの特設サイトでは、各ステージの出演キャラクター情報や、メイン会場であるパシフィコ横浜展示ホールB・C・Dへの入場に必要なステージ観覧指定席付き入場チケット、入場チケットの抽選申し込み情報などを掲載しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37629/table/732_1_3f57b8aae3300d88da64c036b8f6f8e8.jpg?v=202604140451 ]

チケット抽選申し込み：

・ステージ観覧指定席付き入場チケット

【受付期間】5月1日(金)11:00 ～5月10日(日)16:00

・入場チケット

【受付期間】5月22日(金)11:00 ～6月1日(月)16:00

※Sanrio＋会員登録(無料)生年月日登録が必須です。またステージ観覧指定席付き入場チケットは「チケットぴあ」会員登録も必須です。

「2026年サンリオキャラクター大賞」記念アイテムが続々登場

全4回にわたり、全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売いたします。詳細は、下記サイトよりご覧ください。

※第1弾は、4月9日(木)より好評販売中。

＜商品概要＞

●第2弾 4月22日(水)発売

ぬいぐるみ(全37アイテム)各2,794円

シークレットピンズ(3アイテム全24種) 各880円

各キャラクターのロゴプリント入りリボンが付いたぬいぐるみと、

アクセサリー感覚で服やバッグにつけて楽しめる立体キャラクターのピンバッジです。

https://www.sanrio.co.jp/news/goods/mx-character-ranking2026-02-202604/

第2弾：ぬいぐるみ第2弾：シークレットピンズ(立体ピンバッジ)

●第3弾 4月30日(木)発売

いっぱい好きになって欲しいのデザインシリーズ

「マスコットホルダー」(全8アイテム)各2,200円

「キャラクター形シリコーンミニポーチ」(全8アイテム)各1,100円

「ミニトートバッグ」(全8アイテム)各1,650円

「シークレットステッカーセット」660円

「サンリオキャラクターをいっぱい好きになって欲しい気持ち」をテーマにした、

キラキラでうるうるした目とお願いポーズがポイントのデザインシリーズです。

第3弾：いっぱい好きになって欲しいのデザインシリーズ

●第4弾 5月13日(水)発売

サンリオコーデコレクションシリーズ

「マスコットホルダー」 (全8アイテム)各2,596円

「キャラクター形アップリケショルダー」(全6アイテム)各4,400円

「シークレットマスコットチャーム」(1アイテム全8種)990円

「ステッカーセット」 550円

「コレクトブック」 1,100円

「シークレットカード&ケース」(1アイテム全8種)946円

キャラクターたちが自分らしいファッションにお気に入りの小物を取り入れた

おめかしスタイルのデザインシリーズです。サンリオキャラクター大賞の応援にぴったりな、

推しキャラクター愛をアピールできるラインアップです。

第4弾：サンリオコーデコレクションシリーズ

なお、第3弾および第4弾のアイテムについては、4月下旬以降順次、

以下のサイトにて詳細を公開予定です。

https://www.sanrio.co.jp

※価格は全て税込みです。※シークレット商品は、中身を選ぶことはできません。

参考既出情報：「2026年サンリオキャラクター大賞」 概要

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。今年は、90キャラクターがエントリーします。最終結果は6月28日(日)にパシフィコ横浜で開催する「サンリオフェス2026 in みなとみらい」のDay2のステージにて発表します。

今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。 「Smiling Ovation(スマイリングオベーション)」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンのみなさまが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いを込めています。

・2026年サンリオキャラクター大賞投票サイト：https://ranking.sanrio.co.jp

2026年サンリオキャラクター大賞

タイトル ：2026年サンリオキャラクター大賞

スケジュール：

投票期間 4月9日(木)11時 ～ 5月24日(日)23時59分

「Sanrio＋」限定発表(1～20位) 4月24日(金)12時

中間発表(1～20位)5月12日(火)13時

※投票サイト上で「Sanrio＋」でログインすると全順位(1～90位)を見ることができます。

結果発表(1～90位)6月28日(日)13時

※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表。詳細は後日公開予定。

※各発表時間については変更の可能性があります。

参加キャラクター：90キャラクター

2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門

タイトル ：2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門

スケジュール：

投票期間 4月9日(木)11時 ～ 5月24日(日)

中間発表(1～3位) 5月12日(火)13時

結果発表(1～15位) 6月28日(日)13時

※WEB投票のみ

※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表。詳細は後日公開予定

参加キャラクター：40組

2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門

タイトル ：2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門

賞の種類 ：いっしょにいたい賞、たくさんあつめたい賞、おはなしをみたい賞

スケジュール：

投票期間 4月9日(木)11時 ～ 5月24日(日)

中間発表(各賞の1位) 5月12日(火)13時

結果発表(各賞の1位) 6月28日(日)13時

※WEB投票のみ

※「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表。詳細は後日公開予定。

参加キャラクター：ハッピリーナフレンズの10キャラクター

参考既出情報

■「2025年サンリオキャラクター大賞」 最終順位

投票総数：6,316万696票(歴代最多)

投票期間：2025年4月10日(木)～5月25日(日)

■歴代1位キャラクター