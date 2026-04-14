ボカロ文化と音楽プロデュースを体系的に学ぶ講座をiUと共同開講

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区、以下 iU）と共同で、ボーカロイドとボカロ音楽・ボカロPを体系的に学ぶ特別講座「ボカロ音楽文化とプロデュース講座」を開催します。本講座は、近年ますます注目を集めているボーカロイド文化やボカロ音楽、ボカロPの活動、そして音楽プロデュースの流れを、体系的に学べる共同プログラムとして企画しました。

講座の特長

講座は前・後期の2部構成で実施します。前期はボーカロイドの歴史や著作権の座学に加え、VOCALOID：AIを搭載した当社のソフトウェア「VOCALOID(TM)6」を用いた楽曲制作などを学びます。後期では受講生がチームを組み、ボカロPの楽曲に対してMV（ミュージックビデオ）のコンセプト立案からクリエイターへの発注、YouTubeでのプロモーションまでの実践型プログラムで、ボカロP楽曲を題材にした総合的なプロデュース体験は、世界でも類を見ない試みです。講師は、ボカロPでありJASRAC理事も務めるねじ式氏をはじめ、ボーカロイド開発者の剣持秀紀、現ボーカロイドの企画・開発者の吉田雅史が、実践的な指導をします。

講座概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1120_1_ede789589d17beca6cb400034daa9b41.jpg?v=202604140451 ]

講師紹介

ねじ式

日本音楽著作権協会（JASRAC） 理事

日本音楽作家団体協議会（FCA）理事／日本作編曲家協会（JCAA）理事／日本作詞家協会 理事

洗足学園音楽大学 音響デザイン学科講師

2013年8月6日に「六等星の夜」を投稿しデビュー。

作詞・作曲だけでなく、全ての楽器演奏も自ら行っているマルチプレイヤー。

代表作は「フリィダム ロリィタ」「Ice breaker」「ピニャコラーダ」「ダチュラと林檎」など。動画再生サイトの総再生数はYouTube約3500万再生、ニコニコ動画は約800万再生。また、各種大学、専門学校、高等学校のゲスト講師、講演、著作権に関するオンラインサロンのコメンテーターなど、講師業も積極的に行っている。

ホームページ

https://www.nejishiki.com/

剣持 秀紀（ヤマハ株式会社研究開発企画部企画グループ）ボーカロイド開発者

1993年入社。音響関係の研究開発に従事したのち、1996年から1999年まで、L&H Japan株式会社に出向。音声信号処理技術者としての武者修行を積んできた後、2000年からボーカロイドの開発をスタートさせ、2003年にドイツ・フランクフルトの世界最大規模の楽器ショー「Musikmesse」で初めて社外に向けて発表。2014年までボーカロイド開発と事業化を一貫して担当。

現在は首都圏拠点に席を置き、社内への情報発信、社外との協業、マネージメントなどに従事。

吉田 雅史（ヤマハ株式会社新規事業開発部VOCALOIDグループ）ボイスバンクの開発、ボーカロイド全般の企画担当

PAの営業や音響設備のセッティング、内視鏡のテストなどの幅広い職種を経験したのち、ボーカロイドの生みの親である剣持秀紀に誘われて2008年に当社に入社。

入社前にはボーカロイドの前進となるDAISYプロジェクトで音声素材の収録や初お披露目となったVOCALOID1のデモソングのミックスにも携わっていた。

さまざまなボイスバンクの企画開発に携わり、現在は「VOCALOID6」、「Mobile VOCALOID Editor」などボーカロイド全般の企画を担当。

VOCALOIDとは

「VOCALOID」は、当社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術およびその応用ソフトウェアです。パソコンやスマートフォンがあれば、好きな歌詞、好きなメロディー、好きな声、好きな歌い方で歌ってくれるバーチャルボーカリストがあなたの制作環境に加わります。ピアノロールに歌詞をダイレクトに入力できる直感的なインターフェースと多様な歌声調整パラメーターがクリエイターのインスピレーションをすぐにカタチにします。実際の人間の声をもとに生成された歌声のデータ「ボイスバンク」を切り替えることで、さまざまな声で歌わせることができます。

VOCALOID公式サイト

https://www.vocaloid.com/

情報経営イノベーション専門職大学、通称『iU』

ICTテクノロジーやビジネススキルを活用して社会課題を解決するエンジニア、コンサルタント、起業家として、ICT・ビジネス・グローバルな視点について学び、新しい時代を創る人材を育成。起業率全国1位（iU独自調査）、起業数は全国8位（経済産業省調べ）の、在学中に学生が起業に挑戦する大学です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1120_2_212b6bdfb822909243c929e4837afebe.jpg?v=202604140451 ]

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