千葉市の「わーくはぴねす農園」でクラシックコンサートを初開催

株式会社エスプール

株式会社エスプールプラス（本社：東京都千代田区、社長執行役員：大橋 王二／以下「エスプールプラス」）は、2026年4月3日、千葉県千葉市の「わーくはぴねす農園千葉わかば」にて、一般財団法人100万人のクラシックライブの協力のもと、「サンクスコンサート＠わかば」を開催しました。

当日は農園で就労する障がいのある方をはじめ、利用企業の担当者、福祉事業所関係者、ご家族など計130名が参加しました。生演奏を通じて、ともに働く仲間やご家族、周囲の方々への感謝を分かち合うとともに、多様な関係者が集う交流の場となりました。

■開催の背景

エスプールプラスは、障がいのある方が安心して働ける環境づくりに加え、働くことを通じたやりがいや豊かさの実感につながる取り組みを進めています。その一環として、2026年1月に浜離宮朝日ホールで開催したクラシックコンサートが好評だったことを受け、このたび「一般財団法人100万人のクラシックライブ」の取り組みに参画し、農園での開催を実現しました。

クラシック音楽は、会場へのアクセスや費用面に加え、心理的なハードルなどから、障がいのある方にとって身近に触れる機会が限られる場合があります。こうした背景を踏まえ、就労の場においてコンサートを開催しました。

■当日の様子

当日は2名の演奏家を招き、農園内でクラシックの生演奏を実施しました。参加者は、演奏を間近で体感しながら、日々ともに働く仲間や、ご家族、関係者への感謝を伝え合う時間を過ごしました。

また、本イベントは、農園で働く障がいのある方を中心に、利用企業、ご家族、福祉関係者などが一堂に会する機会にもなりました。参加者が一体となって同じ場と時間を共有することで、相互理解の促進や関係性の深化にもつながりました。

■本取り組みの狙い

本取り組みは、障がいのある方の新たな興味関心の喚起や働く意欲の醸成につなげるとともに、一人ひとりの可能性や選択肢を広げることを目指しています。また、就労支援の場における新たな取り組みとして、働く場の充実やウェルビーイングの向上にもつなげていきます。

■今後の展望

エスプールプラスは今後も、こうした取り組みを全国の農園へ広げてまいります。あわせて、地域・企業・福祉が連携した共創の場づくりを推進し、障がいのある方が安心して働きながら、やりがいや豊かさを実感できる環境づくりに取り組んでまいります。

▼イベント概要

イベント名：サンクスコンサート＠わかば

開催日：2026年4月3日

主催：株式会社エスプールプラス

協力：一般財団法人100万人のクラシックライブ

場所：わーくはぴねす農園千葉わかば(https://share.google/EZWz1Kz154KcCq5YS)（千葉県千葉市若葉区谷当町895）

▼本件に関するお問い合わせ先

株式会社エスプールプラス 広報担当 長谷川

TEL：03-6859-6555

mail：hasegawa.satomi@spool.co.jp

HP：https://plus.spool.co.jp/contact/

▼会社概要

商号 ： 株式会社エスプールプラス

所在 ： 東京都千代田区外神田３-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

責任者： 社長執行役員 大橋 王二

HP：https://plus.spool.co.jp