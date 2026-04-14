愛知県・岡崎市の恵みを凝縮したクラフトジンYORI「OKAZAKI」がローソン・ナチュラルローソンの一部店舗にて4月15日（水）より順次販売開始！

株式会社Connec.t

株式会社 Connec.t（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小口潤）、並びに国産サステナブルジン“YORI”を手がけるプロジェクトチーム「NO NAME DISTILLERY（ノーネーム ディスティラリー）」は、人気ロックバンド「androp」とコラボし、愛知県岡崎市の素材を活かしたサステナブル・クラフトジンYORI「OKAZAKI」の100mlおよび200mlサイズを、2026年4月15日（水）より東京・横浜・福岡のローソンおよびナチュラルローソンの一部店舗にて順次販売開始いたします。

左から、YORI「OKAZAKI」の100mlボトルと200mlボトル

◆ androp とコラボしたサステナブルクラフトジン YORI「OKAZAKI」

androp のギタリスト 佐藤 拓也氏

「OKAZAKI」は、 人気ロックバンド andropのメンバー佐藤拓也氏とコラボし、出身地である愛知県岡崎市の特産品と、捨てられてしまうはずだった価値のある素材をアップサイクルしたジンです。

素材を選定する過程では、佐藤氏と YORI のプロジェクトチームで岡崎市役所や地域事業者を訪問。現地の方々のリアルな声をお伺いしながら、素材の選定を行いました。

メインのボタニカルは、岡崎市の特産品である赤・白葡萄を活用。そこに、伝統産業である八丁味噌の「蓋味噌（商品化されない味噌）」や「しめ縄」の端材をアップサイクルする形で調合しました。そのほか、特産品である「はちみつ」や「むらさき麦」で味を整え、フルーティーさの中にも、コクがある味わいに仕上がっています。

◆ YORI「OKAZAKI」の商品情報

【商品情報】

- 商品名: YORI「OKAZAKI」- ローソン・ナチュラルローソン発売開始日: 2026年4月15日（水）- 販売価格（税別）: 100ml：1,636円、200ml：2,878円- 品目：スピリッツ（アルコール分：42%）- ボタニカル：白巨峰、赤巨峰、豆味噌、むらさき麦、しめ縄、はちみつ、エルダーフラワー、ハイビスカス、コリアンダー、カルダモン、100%ぶどうジュース、ジュニパーベリー

【商品コンセプト】

岡崎より、あなたへ。

愛知県の中心部、徳川家康公生誕の地として、城下町を中心に発展した岡崎市。ワインに使われる香り高い赤＆白葡萄を主役に、伝統産業である八丁味噌やはちみつをプラスし、

深みのある味わいに。そこに、むらさき麦やしめ縄を調合し、フルーティーでコクがあるテイストに仕上げました。地域の恵みをより合わせてこしらえた、新しい美味しさを、どうぞ。

◆ YORI「OKAZAKI」販売店舗一覧（2026年4月15日より順次発売）

以下の店舗で順次販売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125326/table/16_1_577fe01bfafb7f7bc3f988d56ebc69c8.jpg?v=202604140451 ]

◆ 人気ロックバンド androp とは

内澤崇仁(Vocal&Guitar)、佐藤拓也(Guitar&Keyboard)、前田恭介(Bass)、伊藤彬彦(Drums)による4人組ロックバンド。2009年12月に1stアルバム『anew』でデビュー。メジャーデビューから3年で国立代々木競技場第一体育館で1万人を動員する単独公演を開催。数々の映画やドラマ主題歌、CMソングを手がけるなど楽曲の注目度は高く、ミュージック・ビデオもカンヌ国際広告祭(フランス)、One Show(アメリカ)、Webby Awards(アメリカ)ほか国内外11のアワードで受賞するなど、その映像世界やアートワークでも世界的な評価を得ている。映像・音響・照明が三位一体となったスペクタクルなステージ・パフォーマンスも大きな注目を集めており、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「SUMMER SONIC」「RISING SUN ROCK FESTIVAL」等、大型フェスへの参加も多い。

androp公式サイト：https://www.androp.jp/(https://www.androp.jp/)

◆ 国内外の品評会で高い評価を獲得。社会課題解決型サステナブルジン “YORI”

YORI は「地域のおいしさに、新しい息吹を。」というコンセプトから生まれた、国産サステナブルジンブランドです。地域のフードロスに繋がる果物や野菜をボタニカルとして選定し、新しい形でアップサイクルしています。蒸留は静岡県沼津市の沼津蒸留所（運営：株式会社FLAVOUR）と協力し実施しています。

◆ ローカルとサステナブルをテーマとした飲食店「COYORI」 の運営

COYORI（コヨリ）は、国産クラフトジン70種・焼酎30種を揃えたカフェバー。味の違いがひと目で分かるジンリストや飲み比べセットも充実し、初心者からジンラバーまで楽しめます。

名 称：COYORI（コヨリ）

所在地：東京都渋谷区広尾5丁目14－4 広尾SKビル2F

※東京メトロ日比谷線広尾駅より徒歩1分、広尾散歩通り商店街内

◆ 社会課題解決型サステナブルジンを開発・製造するプロジェクトチーム "NO NAME DISTILLERY"

"NO NAME DISTILLERY"は、地域の生産者の方と消費者を繋ぐことを使命として活動しています。日本語に訳すと「名無しの蒸留所」という意味ですが、その名の通り蒸留所を持たずに幅広い地域と連携しながらサステナブルジンを作っています。

◆ "NO NAME DISTILLERY"の運営会社 株式会社Connec.t

"NO NAME DISTILLERY"は、地域の生産者の方と消費者を繋ぐことを使命として活動しています。日本語に訳すと「名無しの蒸留所」という意味ですが、その名の通り蒸留所を持たずに幅広い地域と連携しながらサステナブルジンを作っています。

＜株式会社Connec.t 代表取締役 小口 潤（おぐち じゅん）＞

関連サイト

●YORI ブランドサイト：https://yori-gin.com/

● NO NAME DISTILLERY：https://nonamedistillery.jp

● YORIインスタグラム：

https://www.instagram.com/yori_gin_japan/

● COYORI インスタグラム：

https://www.instagram.com/coyori_hiroo/

本件のお問い合わせ

● 株式会社Connec.t 代表取締役

NO NAME DISTILLERY主宰 小口 潤

jun.oguchi@connec-t.jp / 090-4461-7768

● NO NAME DISTILLERY 広報 瀧澤 佳那

takizawa@cplatz.co.jp / 090-5978-4353