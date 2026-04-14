【Dior】ギタリカが自身のツアー公演でディオールを着用

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年4月10日、ミラノにて開催された自身のツアー公演にて、ギタリカがディオールを纏い、パフォーマンスを行いました。

(C) Rob Tennent

ギタリカは、ブラックとグレーのコットンストライプシャツにブルーのジーンズを合わせ、「ローディー」シューズを着用しました。

(C) Rob Tennent

また、別のパフォーマンスでは、キャメルのウールシャツに、紋章のプリントを施したホワイトコットンデニムの「デルフト」バミューダパンツ、そしてシルバーレザーの「メダリオン」ベルトを合わせた装いで登場しました。「ローディー」シューズも着用しています。

(C) Rob Tennent

ブラックとグレーのコットンストライプシャツにブルーのジーンズを合わせ、「ローディー」シューズを着用したルックも公開されています。

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