【Dior】ギタリカが自身のツアー公演でディオールを着用
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Rob Tennent
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2026年4月10日、ミラノにて開催された自身のツアー公演にて、ギタリカがディオールを纏い、パフォーマンスを行いました。
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ギタリカは、ブラックとグレーのコットンストライプシャツにブルーのジーンズを合わせ、「ローディー」シューズを着用しました。
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また、別のパフォーマンスでは、キャメルのウールシャツに、紋章のプリントを施したホワイトコットンデニムの「デルフト」バミューダパンツ、そしてシルバーレザーの「メダリオン」ベルトを合わせた装いで登場しました。「ローディー」シューズも着用しています。
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ブラックとグレーのコットンストライプシャツにブルーのジーンズを合わせ、「ローディー」シューズを着用したルックも公開されています。
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