アイダ設計、新入社員による記念植樹会を実施

株式会社アイダ設計

株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、2026年4月13日（月）、当社プレカット工場にて、2026年4月入社の新入社員による記念植樹会および工場見学を実施しました。

■新入社員22名が記念植樹を実施

本取り組みは2023年に開始したもので、今年は新入社員22名が参加しました。木材プレカット加工工場の敷地内に記念樹を植樹することで、木を使った住まいづくりに携わる企業の一員としての意識を持ってもらうことを目的としています。植樹された記念樹には、新入社員一人ひとりの成長とともに、数年後、数十年後にその成長を実感できる存在となってほしいという想いが込められています。

■プレカット工場の見学も実施

当日は、植樹に加えてプレカット工場の見学も行いました。プレカット工場は、木材の仕入れから加工、出荷までを担う施設であり、住宅品質の根幹を支える重要な役割を担う施設です。また、非住宅木造建築のショールームとしての機能も備えており、木造建築の可能性や当社のものづくりへのこだわりを体感できる場となっています。新入社員は、実際の加工工程を間近で見学することで、住まいづくりの基盤となる工程への理解を深めました。

アイダ設計は今後も、住まいづくりを支える人材の育成に取り組むとともに、木材を活用した持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

記念植樹のようすプレカット工場見学のようす

■アイダ設計採用サイト

https://www.aidagroup-recruit-career.net/(https://www.aidagroup-recruit-career.net/)

株式会社 アイダ設計

本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11

電 話： 050-3100-2611（代）

代 表 者： 代表取締役社長 會田 貞光

株 式： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)

創 立： 1981年1月6日

資 本 金： 1億円

従 業 員 数： 1,029人（2025年3月31日時点）

事 業 内 容： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.aidagroup.co.jp/