初の自社開催イベント「eve auto world 2026」のアフターレポートを公開

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、2026年3月18日に開催した自社主催イベント「eve auto world 2026」のメディア会開催レポートを、当社の公式Webサイトにて公開いたしました。



本レポートでは、イベント当日の様子に加え、会場で発表・展示した最新ソリューションや導入事例について、写真や解説を交えてご紹介しています。

‐ eve auto world開催レポート掲載ページ：https://eveautonomy.com/eveauto-world2026_report(https://eveautonomy.com/eveauto-world2026_report?utm_source=press_release&utm_medium=260414&utm_campaign=pr)

■「eve auto world 2026」概要

「eve auto world」は、eve autonomyが提案する構内物流の新たな姿を、“Move（動き）”“Flow（流れ）”“Connection（つながり）”の観点から提示することを目的に立ち上げたイベントです。



初開催となる「eve auto world 2026」では、2026年3月17日（火）から19日（木）の3日間にわたり、東京都立多摩産業交流センター 東京たま未来メッセにて開催し、メディア関係者および企業の皆様に向けて、事業戦略発表および商談会を実施しました。



会場では、無人搬送サービス「eve auto」の実機デモンストレーションに加え、新製品である自動移載装置「eve auto LOADER」を初公開し、搬送と荷役を一体化した新たな自動化の形を提示しました。

‐ eve auto LOADER製品ページ：https://eveautonomy.com/eve-auto-loader_20260318(https://eveautonomy.com/eve-auto-loader_20260318?utm_source=press_release&utm_medium=260414&utm_campaign=pr)

また、トヨタ車体株式会社および株式会社ANA Cargoによる導入事例の紹介を通じて、製造業・物流業に加え、空港物流といった新たな領域への展開可能性を示しました。

■ イベント概要

イベント名 ：eve auto world 2026

開 催 日 ：2026年3月17日（火）～19日（木）*メディアのお披露目会は18日（水）に実施

会 場 ：東京都立多摩産業交流センター 東京たま未来メッセ

主 催 ：株式会社eve autonomy

eve auto world 2026 協賛企業

■ eve auto world とは

eve autonomyが提供する無人搬送サービス「eve auto」は、屋外環境に対応した自動搬送サービスとして、製造業や物流業の現場において導入が進んでいます。一方で、構内物流の自動化は単なる搬送の効率化にとどまらず、設備やシステム、パートナー企業との連携を含めた“物流全体の流れ”として設計することが重要になっています。

こうした背景のもとeve autonomyは、eve autoを中心に、物流の「動き（Move）」「流れ（Flow）」「つながり（Connection）」が有機的に連携する構内物流の姿を、ひとつの“World（世界）”として提示するイベント 「eve auto world」 を新たに立ち上げました。

「eve auto world」は、技術や製品だけでなく、導入事例やパートナー企業との連携を含めた物流の新しい姿を発信する場として、今後も継続的に開催していくことを予定しています。



初開催となる 「eve auto world 2026」 では、その第一歩として、メディア向けの事業発表会と顧客向け商談会を実施。新製品の発表や導入事例の紹介、実機デモンストレーションを通じて、eve autoが実現する構内搬送の自動化の可能性を紹介するとともに、今後のさらなる展開に向けた“お披露目の場”として開催しました。

■ 自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・約100台が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service(https://eveautonomy.com/service?utm_source=press_release&utm_medium=260414&utm_campaign=pr)

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy(https://eveautonomy.com/casestudy?utm_source=press_release&utm_medium=260414&utm_campaign=pr)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。