ジム・フィットネス業界のFC加盟を検討したことがある人が、自身のジム経営をする場合最終的に加盟するFC本部を選ぶのに最も重視するのは「未経験でも安心できる『本部による運営代行・強力なサポート体制』」！

株式会社Wellness Land

株式会社Wellness Land（本社：大阪府大阪市、代表者：森脇 悠人）が運営する「女性専用24時間ジムAmazones（アマゾネス）フランチャイズ」は、ジム・フィットネス業界のフランチャイズ加盟を検討したことがある人（20代～60代の男女）を対象に「ジム・フィットネス業界FC加盟検討者の意識調査」を実施しました。この調査から、ジム・フィットネス業界のフランチャイズ加盟を検討したことがある人が、その際に感じた魅力や懸念、理想とする運営スタイルなどが明らかになりました。

＜背景＞

人生100年時代、副業解禁の流れ、そしてジム・フィットネスの流行を背景に、「フランチャイズ（FC）ビジネス」への関心が高まっています。しかし、そのビジネスモデルは多様化しており、市場飽和や運営負担の重さから、多くの検討者が判断の難しさに直面していると推測されます。これまで、加盟検討者が「なぜ加盟を断念したのか」「本音で何を求めているのか」というリアルな実態データは不足していました。そこで「女性専用24時間ジムAmazones（アマゾネス）フランチャイズ」は、FC加盟検討者のビジネスモデル選定と課題意識を明らかにする目的で実施しました。

＜調査サマリー＞

・ジム・フィットネス業界でのFC加盟を検討したことがある人が、その際に、最も魅力を感じた点は「健康意識の高まりによる市場の将来性」

・ジム・フィットネス業界での開業を検討する際、最も懸念・不安に感じたことは同率で「大手コンビニジムや24時間ジムの乱立による『市場の飽和・競合過多』」と「専門的なトレーナーやスタッフの採用・育成」

・競合との差別化を図り、今後最も「成長・生存可能性が高い」と考えるジムのコンセプトのトップ3は、1位「低価格なマス向けのジム」、2位「高齢者特化のジム」、3位「女性専用のジム」

・会員の定着率（継続率）を高めるためにジムのサービスとして最も重要だと考える要素は、「駅から近いなどの立地条件」

・ジム経営をする場合、理想とする運営スタイルで最も多いのは、「採用・教育・運営実務をすべて本部に任せる『投資型（運営委託）』」

・自身がジム経営をする場合、最終的に加盟するFC本部を選ぶのに最も重視するものは「未経験でも安心できる『本部による運営代行・強力なサポート体制』」

＜調査概要＞

調査期間：2026年3月27日～3月28日

調査方法：インターネット調査

調査対象：ジム・フィットネス業界のフランチャイズ加盟を検討したことがある人（20代～60代の男女）

調査人数：330名

モニター提供元：RCリサーチデータ

※回答比率は小数点第二位を四捨五入しているため、回答比率の合計は100.0%にならない場合があります。

ジム・フィットネス業界でのFC加盟を検討したことがある人が、その際に、最も魅力を感じた点は「健康意識の高まりによる市場の将来性」

まず、「ジム・フィットネス業界でのFC加盟を検討した際、最も魅力を感じた点は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「健康意識の高まりによる市場の将来性を感じたから」で46.4%、2位が「一度会員になれば収益が安定する『ストック型ビジネス』だから」で18.2%、3位が「初期投資が比較的抑えられると感じたから」で17.6%という結果になりました。この結果から、ジム・フィットネス業界でのFC加盟を検討した際、最も魅力を感じた点は「健康意識の高まりによる市場の将来性」であることが判明しました。

ジム・フィットネス業界での開業を検討する際、最も懸念・不安に感じたことは同率で「大手コンビニジムや24時間ジムの乱立による『市場の飽和・競合過多』」と「専門的なトレーナーやスタッフの採用・育成」

次に、「ジム・フィットネス業界での開業を検討する際、最も懸念・不安に感じたことは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が同率で「大手コンビニジムや24時間ジムの乱立による『市場の飽和・競合過多』」と「専門的なトレーナーやスタッフの採用・育成」で29.1%、3位が「集客・マーケティングのノウハウ不足」で22.4%という結果になりました。この結果から、ジム・フィットネス業界での開業を検討する際、最も懸念・不安に感じたことは同率で「大手コンビニジムや24時間ジムの乱立による『市場の飽和・競合過多』」と「専門的なトレーナーやスタッフの採用・育成」であることがわかりました。

競合との差別化を図り、今後最も「成長・生存可能性が高い」と考えるジムのコンセプトのトップ3は、1位「低価格なマス向けのジム」、2位「高齢者特化のジム」、3位「女性専用のジム」

続いて、「競合との差別化を図るため、今後どのようなターゲット層・コンセプトのジムが最も『成長・生存可能性が高い』と思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「低価格で誰でも利用できるマス向けのジム」で35.5%、2位が「高齢者に特化した介護予防・リハビリ系のジム」で27.0%、3位が「男性の目を気にせず利用できる『女性専用』のジム」で20.3%という結果になりました。この結果から、競合との差別化を図り今後最も「成長・生存可能性が高い」と考えるジムのコンセプトは、「低価格なマス向けのジム」であることが明らかになりました。

会員の定着率（継続率）を高めるためにジムのサービスとして最も重要だと考える要素は、「駅から近いなどの立地条件」

また、「会員の定着率（継続率）を高めるために、ジムのサービスとして最も重要だと思う要素は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「駅から近いなどの立地条件」で30.6%、2位が「とにかく安価な月会費設定」で26.7%、3位が「『マシンの使い方指導』や『パーソナルトレーニング』の提供」で25.2%という結果になりました。この結果から、会員の定着率（継続率）を高めるためにジムのサービスとして最も重要だと考える要素は、「駅から近いなどの立地条件」であることがわかりました。

ジム経営をする場合、理想とする運営スタイルで最も多いのは、「採用・教育・運営実務をすべて本部に任せる『投資型（運営委託）』」

次に、「仮にジム経営をする場合、どのような運営スタイルが理想か」を尋ねる設問への回答では、1位が「採用・教育・運営実務をすべて本部に任せる『投資型（運営委託）』スタイル」で32.1%、2位が「一部の業務のみ委託し、基本は自社で管理するスタイル」で30.9%、3位が「オーナー自身が店頭に立ち、経営を行う『運営型』スタイル」で24.2%という結果になりました。この結果から、ジム経営をする場合、理想とする運営スタイルで最も多いのは、「採用・教育・運営実務をすべて本部に任せる『投資型（運営委託）』」であることが判明しました。

自身がジム経営をする場合、最終的に加盟するFC本部を選ぶのに最も重視するものは「未経験でも安心できる『本部による運営代行・強力なサポート体制』」

調査の最後、「自身がジム経営をする場合、最終的に加盟するFC本部を選ぶのに最も重視するものは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「未経験でも安心できる『本部による運営代行・強力なサポート体制』」で26.7%、2位が「加盟金やロイヤリティの安さ」で23.6%、3位が「特定ジャンル（女性専用など）での店舗数No.1などの『実績・ブランド力』」で17.3%という結果になりました。この結果から、自身がジム経営をする場合、最終的に加盟するFC本部を選ぶのに最も重視するものは「未経験でも安心できる『本部による運営代行・強力なサポート体制』」であることが明らかになりました。

＜まとめ＞

今回の調査により、ジム・フィットネス業界でのFC加盟を検討したことがある人が、その際に、最も魅力を感じた点は「健康意識の高まりによる市場の将来性」である一方、ジム・フィットネス業界での開業を検討する際、最も懸念・不安に感じたことは同率で「大手コンビニジムや24時間ジムの乱立による『市場の飽和・競合過多』」と「専門的なトレーナーやスタッフの採用・育成」であることがわかりました。また、競合との差別化を図り、今後最も「成長・生存可能性が高い」と考えるジムのコンセプトのトップ3は、1位「低価格なマス向けのジム」、2位「高齢者特化のジム」、3位「女性専用のジム」であり、会員の定着率（継続率）を高めるためにジムのサービスとして最も重要だと考える要素は、「駅から近いなどの立地条件」であることも明らかになりました。なお、ジム経営をする場合、理想とする運営スタイルで最も多いのは、「採用・教育・運営実務をすべて本部に任せる『投資型（運営委託）』」であり、自身がジム経営をする場合、最終的に加盟するFC本部を選ぶのに最も重視するものは「未経験でも安心できる『本部による運営代行・強力なサポート体制』」であることが判明しました。

本調査で明らかになった競合過多や運営不安に対して、株式会社Wellness Landの「女性専用24時間ジムAmazones（アマゾネス）フランチャイズ」は、FCオーナーの成功を支援します。本サービスは女性専用ジムのフランチャイズ事業として、集客やスタッフ育成などのサポート体制を備え、会員継続率96.4%の実績があります。この支援と実績により未経験でも安心なジム経営が可能となり、女性の健康を支える社会の実現に貢献します。

調査実施会社

株式会社Wellness Land

所在地：〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川1-3-2

代表者：森脇 悠人

事業内容：フィットネス事業、フランチャイズ事業



URL：https://wellnessland.co.jp/

女性専用24時間ジムAmazones（アマゾネス）フランチャイズ

株式会社Wellness Landが展開する「Amazones（アマゾネス）」は、女性専用24時間ジムのフランチャイズ事業です。独自の市場と本部による手厚いサポート体制が特徴であり、会員継続率96.4%という高い顧客満足度を背景に、事業開始から約4年で全国15都道府県に30店舗を展開しています。詳細は以下をご覧ください。



女性専用24時間ジムAmazones（アマゾネス）フランチャイズ：https://wellnessland.co.jp/franchise/