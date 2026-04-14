バイエル薬品「エレビット(R)」、産婦人科医による企業向けプレコンセプションケアセミナーを開催

バイエル ホールディング株式会社

バイエル薬品株式会社（本社：大阪市、以下「バイエル薬品」）の産婦人科・婦人科医師推奨 No.1*のプレナタル**サプリメント「エレビット(R)」は産婦人科医による企業向けのプレコンセプションケアセミナーをオンラインにて実施しました。



本セミナーでは医療法人社団 torch clinic 理事長、上野院 院長の市山卓彦先生を招聘し、「プレコンセプションケア『知っててよかった』いつかのための選択肢」と題した講演が企業向けに行われました。参加者は、「（プレコンセプションケアが）社会的に関心が高まっていることだから」、「人事部門でどのように配慮した方が良いかを検討したい」という高い関心を持って参加。市山先生は、プレコンセプションケアが「将来の妊娠を見据え、正しい知識を得て、備え、行動すること」であると説明し、妊娠に関する医学的知識や妊孕性（妊娠しやすさ）の基本的な考え方をはじめ、自分自身の身体を知ることの重要性について、具体的に解説されました。ブライダルチェックなどの検査を通じて現状を把握し、妊娠・妊活に向けて身体や栄養環境を整えること、そして家族計画を主体的に考えることが、将来の選択肢を広げる第一歩になると強調されました。さらに、「早く知ることで、選択肢を考える時間が増える」「不妊や治療といった特別なものと捉えず、健康状態を知る一環として気軽に医師に相談を」とのメッセージが参加者に送られました。

またプレコンセプションケアの一環として、実施するとよいこととして「食事とサプリメントから葉酸を積極的に摂取しよう」という項目がありますが、妊娠前からの葉酸摂取の大切さや、食事を基本に葉酸マルチビタミンサプリメントからの補給について、バイエル薬品・エレビットより紹介がありました。

参加者からは、「ブライダルチェックなど今から動ける選択肢を知り、知識を持った上で将来設計する大切さを感じた」、「妊娠率や治療割合など具体的データで、日本の現状を正しく理解でき、将来を考える大きな気づきになった」、「人間ドックだけでなく、産婦人科受診や検査の重要性を知り、今後一度受診してみようと思った」といった声が寄せられました。



プレコンセプションケアとは？

男女が将来のライフプランを考えながら、日々の生活や健康と向き合うことです。今・未来の自分の健康につながるだけではなく、

将来の子どもたちの健康にも関わります。将来の妊娠・出産を希望しない方でも、性や妊娠・出産について正しい知識を持っておくことは、自分や相手を守るためにも必要です。

※国立研究開発法人国立成育医療研究センターHPより抜粋 https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/

■開催概要

- セミナータイトル：プレコンセプションケア オンラインセミナー「プレコンセプションケア『知っててよかった』いつかのための選択肢」- 開催日時：2026年3月25日（水） 開催時間：12:00～13:00- 登壇者：医療法人社団 torch clinic 理事長、上野院 院長 市山卓彦先生- セミナー概要：「プレコンセプションケア」って何だろう妊娠・妊活情報についての正しい情報を知る妊娠・妊活について自分とカップルの身体を知る妊娠・妊活について自分自身の身体を整える妊娠・妊活について栄養環境を整える妊娠・妊活に向けて考えること- 主催：バイエル薬品株式会社（エレビット(R)）

■「エレビット(R)」の情報発信について

エレビット(R)ブランドサイト（https://www.elevit.jp）、ならびにX（https://x.com/elevit_japan）、Instagram（https://www.instagram.com/elevitjapan/）の公式アカウントにおいて、製品情報のほか、葉酸と成分、食事と栄養、妊活中・妊娠中・産後に知っておきたいことなど、産婦人科の医師など専門家の監修に基づき、妊活中・妊娠中・産後の皆さんの心と身体に寄り添いながら情報発信を行っています。

■エレビット(R)ブランドファミリーについて

受胎から満2歳の誕生日を迎えるまでを数えた1000日間は、子どもの「人生最初の1000日」と呼ばれ、この期間の栄養摂取が将来の健康維持にも重要であると言われています。バイエル薬品は、妊娠前から妊娠期間を通じて栄養をサポートする「エレビット(R) （プレナタルケア）」、「メネビット(R)」、「エレビット(R) 植物性DHA」や、産後・授乳期用に開発したサプリメント「エレビット(R) 産後ケア」の提供により、赤ちゃんを育む産前・産後のママの十分な栄養と子どもの健やかな発育をサポートしています。

■エレビット(R) （プレナタルケア）について

「エレビット(R)（プレナタルケア）」は、栄養が不足しがちな日本人女性のために作られ、妊活・妊娠中の女性と、お腹の赤ちゃんの成長に不可欠なマグネシウムや葉酸をはじめ、12種類のビタミンと6種のミネラルが、厚生労働省の栄養推奨量を基準に配合されています。

4,980円（税込）

内容量：39.6g（440mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：日本

エレビット(R) （プレナタルケア）

■メネビット(R)について

「メネビット(R)」は、プレナタル**サプリメント「エレビット(R)」シリーズから生まれた男性用サプリメントです。抗酸化作用を持つ栄養素として代表的なビタミンEや、コンディショニングに大切な細胞の代謝をサポートするミネラルの亜鉛など、男性の妊活を支える9つの栄養素をバランスよく配合したマルチビタミンサプリメントとなっています。

4,980円（税込）

内容量：33.7g（374mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：イタリア

メネビット(R)

■エレビット(R) 植物性DHAについて

「エレビット(R) 植物性DHA」は、赤ちゃんを育みながら思うように食事が取れない女性に、サプリメントでのDHA補填を提案する商品です。「植物性DHA」なので魚特有のにおいがなく、飲みやすいソフトカプセルで、DHA量は国際基準に準拠した200mg/日を配合。水銀リスクフリーで、魚の漁獲量に影響を受けることなく、海の生態系を崩さないサステナブル（持続可能性）な商品です。

2,700円（税込）

内容量：26.4g（440mg×60粒）/1日2粒目安

原産国：日本

エレビット(R) 植物性DHA

■エレビット(R) 産後ケアについて

「エレビット(R) 産後ケア」は、忙しい産後のママが自身の健康と赤ちゃんの健やかな発育に欠かせない大切な栄養を手軽に安心して摂れるように開発された、産後・授乳期用のマルチビタミンサプリメントです。多くのママが毎日の食事では摂りきれない、産後・授乳期に大切な14種の栄養素について、厚生労働省の推奨量を満たせるように設計されています。

3,660円（税込）

内容量：39.6g（440mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：日本

エレビット(R) 産後ケア

* 2025年1月 株式会社RJCリサーチ調べ インターネット調査 調査対象：産婦人科、産科、婦人科、生殖医療関連診療科 150名

** 妊娠準備期間及び妊娠期間

バイエル薬品株式会社について

医療用医薬品、コンシューマーヘルスの各事業を通じて、日本の患者さんのための治療に変革をもたらす持続可能な取り組みを推進しています。医療用医薬品部門では、アンメットメディカルニーズの高い循環器・腎・代謝領域、オンコロジー領域、眼科領域などのスペシャリティ領域、画像診断領域にフォーカスし、革新的医薬品の提供を通じて高齢化が進む日本の患者さんの健康寿命の延伸とQOLの向上に努めています。コンシューマーヘルス部門では、赤ちゃんの「人生最初の1000日」に適切な栄養を届けるため、女性の妊娠前から妊娠期間及び産後・授乳期を通じて栄養をサポートするサプリメントなどに注力しています。詳細はコーポレートサイト（https://www.pharma.bayer.jp）, Facebook ( https://www.facebook.com/official.byl/ ), YouTube（https://www.youtube.com/channel/UCplxNhFEEVxi9i9vgcAhhtw）をご参照ください。