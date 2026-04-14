代表対談で大反響！一夜限りの「うま藻コース」が特別メニューとして復活。新宿『BISTRO CHURA』にて4月14日より期間限定スタート。

株式会社AN鮮魚のソテー～うま藻醤油麹のケッカソース～（左）／スーチカーと旬野菜のバトネ～辛うま藻アンダンスーソース～（右上）／特製うま藻サーターアンダギー（右下）

味わいはまるで“カラスミ”。

株式会社AlgaleX （本社：沖縄県うるま市、代表取締役：高田 大地）が生み出すうま味が超濃厚な「うま藻」を使用した期間限定メニューの販売を開始します。

■一夜限りの「うま藻コース」好評につき特別メニューを期間限定で販売

BISTRO CHURAにて販売し、メニューの一部にも取り入れている”うま藻”。

3月18日（水）に開催された代表者対談の当日限定で提供した『うま藻を楽しむ創作沖縄料理のコース』に好評の声を頂き、今回新たに3種類の期間限定のうま藻メニューをご用意しました。

- スーチカーと旬野菜のバトネ～辛うま藻アンダンスーソース～- 鮮魚のソテー～うま藻醤油麹のケッカソース～- 特製うま藻サーターアンダギー

沖縄とフレンチのテイストをかけ合わせた肉・魚・デザートです。

沖縄とフレンチを融合させ、それぞれの旨みを最大限引き出す“うま藻”の感動をご体感ください。

関連：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000091468.html

■期間限定メニュー概要

○スーチカーと旬野菜のバトネ

～辛うま藻アンダンスーソース～ \1,180（税込）

油みそと辛うま藻のコク・旨みが引き立つアンダンスーソースをつけてお召し上がりください

スーチカーとは沖縄の郷土料理で、豚バラ肉の塩漬けです。

沖縄で油みそを意味する「アンダンスー」に「辛うま藻」のピリ辛を配合した、肉にも野菜にもマッチする特製ソースを添えて。

豚肉の旨みを引き出すオリジナルソースにたっぷりとディップしてお召し上がりください。

○鮮魚のソテー

～うま藻醤油麹のケッカソース～ \2,180（税込）

繊細な白のナチュラルワインとのバランスをお楽しみください

冷たいトマトソースを意味する「ケッカソース」に、うま藻醤油麹を使用。洋風ソースの酸味にコクがプラスされ、繊細な鮮魚の旨みと調和します。白ワインとのマリアージュをお楽しみください。

○特製うま藻サーターアンダギー

単品（2個づけ） \260（税込）

アイスセット \800（税込）

まずは単体で、次にアイスと一緒に。味の変化をお楽しみいただけます。

うま藻の醤油麹を混ぜた生地から作った特別なサーターアンダギー。「甘い×しょっぱい」の絶妙なバランスで、まるでみたらしのような味わいです。セットのアイスはメニューよりお好きなフレーバーをお選びいただけます。

■うま藻開発の経緯

うま藻 だし醤油（左）うま藻 醤油麹（右後ろ）うま藻（右前）

正式名称「オーランチオキトリウム」は、藻の一種です。

水面に落ちたマングローブの葉っぱの裏などに生息し、流れてくる栄養素を吸収しながら育っています。

豊富な栄養素を含んだ藻を、今までは廃棄されていた泡盛粕を活用して発酵。株式会社AlgaleXの特許技術を経て、DHAやGABAなどの高い栄養素に加え、濃厚な旨みを含んだうま藻は作られます。

うま藻の開発は、AlgaleX・高田代表の「魚を減らさないでDHAを作れないか？」という想いが発端です。

日本の漁獲高はピークと比べて約30%まで減少しています。このままのペースでは、2048年には天然海産魚が食卓から消える可能性があります。

天然魚ではなく養殖魚を食べようにも、養殖魚のエサとなるDHAは、天然魚からしか得られません。つまり、天然魚の不足は養殖魚の不足にもつながります。

そこで、天然魚の代わりとなるDHAの供給源を実現しようと高田代表は考えました。そして開発されたのが”うま藻”です。

うま藻は天然魚減少の危機を救うだけでなく、アップサイクルによる開発方法や、豊富な栄養素を手軽に取り入れやすいおいしさなど、あらゆる点でサスティナブルに考慮されたプロダクトです。

参照：

https://umamo.jp/pages/whats

https://umamo.jp/pages/about-algalex

BISTRO CHURA（ビストロ ちゅら）とは

BISTRO CHURA（ビストロ ちゅら）内観イメージ

BISTRO CHURA（ビストロ ちゅら）は、2024年2月9日に、新宿三丁目にオープンいたしました。

内装は、アメリカンミッドセンチュリーをコンセプトに、洗練されていながら落ち着きのある空間となっており、ゆったりと大切な人との時間を過ごせる飲食店です。提供している料理は、沖縄料理をベースとしながら、ナチュラルワインとマッチするフレンチビストロを融合させました。

洗練された大人な空間で、ナチュラルワインと創作沖縄料理のマリアージュをお楽しみください。

取り扱っているナチュラルワインは、いわゆる自然派ワインと呼ばれるもので、収穫から醸造における工程全てで化学薬品や人工的な添加物をほとんど加えずに、自然本来の力を使って製造されています。

沖縄料理とナチュラルワインを愛するオーナー向山かおりの「ナチュラルワインと沖縄料理をもっとたくさんの人に知っていただきたい、気軽に楽しく味わっていただきたい、食という分野からもサスティナブルな社会に貢献したい」という想いから、「BISTRO CHURA（ビストロちゅら）」は生まれました。

オープン以降お客様の声にお応えし、スタッフ一同「お客様がよりよい時間を過ごせる店舗作り」に取り組んでまいりました。

これからも、新宿を中心に飲食から社会に貢献していく飲食店となるよう精進してまいります。

BISTRO CHURAのナチュラルワインへの想い・こだわりは以下のページもご覧ください。

オーナーメッセージ

【創作沖縄料理×ナチュラルワイン】 向山かおりが20代にナチュラルワインを知って欲しい理由(https://bistro-chura.jp/2025/02/11/%E3%80%90%E5%89%B5%E4%BD%9C%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%96%99%E7%90%86x%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%91-%E5%90%91%E5%B1%B1%E3%81%8B%E3%81%8A%E3%82%8A/)

■店舗情報

店舗名：BISTRO CHURA (ビストロ ちゅら)

住所：東京都新宿区新宿3-6-9 山口ビル3階

最寄り駅：丸の内線・新宿線「新宿三丁目駅」E3出口より徒歩1分

アクセスマップ

営業時間：18:00~23:30(L.O.23:00)

定休日：不定休（日・祝 貸切予約制）

TEL：03-5925-8275

URL：https://bistro-chura.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/bistro_chura

設備：Wi-Fi、コンセントあり

■株式会社ANについて

株式会社ANは2018年に設立後、「個人の可能性を広げ、価値観でつながるコミュニティと仕事・事業をつくること」を企業ミッションとし、新宿にてビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営を行っています。SDGsへの取り組みを始め、体に優しいナチュラルワインと医食同源の沖縄料理のビストロや、エシカルな日用品を取り扱うセレクトショップなどを通じて、みんなが自由にやりたい仕事を持ちその人なりのライフスタイルが叶う『AN-NORMAL（アンノーマル）』をつくっていく活動に日々取り組んでいます。

会社名：株式会社AN

所在地：東京都新宿区大久保1-10-22

設立：2018年2月15日

代表者：向山かおり

（経歴・日常ブログ：https://note.com/ethical10819）

コーポレートサイト：http://an-k.co.jp/home/

取扱い業種：飲食店・ビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営

◎Nature（ナチュール）

「アロマとていねいな暮らし」がコンセプトのセレクトショップで、お客様やお客様の大切な人だけでなく地球や生産者に至るまで、美しく健康的なライフスタイルを提案します。

住所：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31-8 ダイカンプラザ2F

最寄り駅：山手線・東西線「高田馬場」戸山口より徒歩2分

◎BISTRO CHURA（ビストロ ちゅら）

オーナーである向山かおり自らが厳選したナチュラルワインと創作沖縄料理のマリアージュを通じて、食の分野からサステイナブルな社会に貢献します。

住所：東京都新宿区新宿3-6-9 山口ビル3階

最寄り駅：丸の内線・新宿線「新宿三丁目駅」E3出口より徒歩1分

◎代表略歴

BISTRO CHURAオーナー。昨今の20代の飲み会離れを改善し、年代を超えたコミュニケーションの場を提供したいと「世代をつなぐナチュラルワイン」を広めるため、2024年2月にBISTRO CHURAをオープンしました。飲食店以外にも、美容室やアロマ&ギフトショップ『Nature（ナチュール）』を経営。スタッフを育成後経営者として独立支援もしており、経営者も多数輩出。

（経歴・日常ブログ：https://note.com/ethical10819）