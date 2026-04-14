屋内型セルフストレージ「キーピット池上・久が原」開業のお知らせ

株式会社パルマ

株式会社パルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村純一）は、三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島篤）と共同開発した屋内型セルフストレージ「キーピット池上・久が原」（東京都大田区）を2026年3月19日に開業いたしましたのでお知らせいたします。

本件は都市部における新たな生活インフラとしての収納サービスの拡大を目的とした共同事業で、三菱地所にとってセルフストレージ分野への本格参入となる第1号案件です。

近年、都市部では住宅のコンパクト化が進み、住戸内のみで収納を完結させることが難しくなっています。また、防災備蓄品や季節用品、趣味用品の分散保管ニーズの高まりを背景に、セルフストレージは単なる収納サービスから生活インフラへと役割を拡大しています。

本共同事業では、三菱地所の開発ノウハウと、パルマの運営ノウハウ・業界ネットワークを融合し、都市型セルフストレージの新たな標準モデル構築を目指します。

パルマはセルフストレージ事業者約450社、13.5万件超の契約にサービスを提供する業界プラットフォーム企業として、保証・運営・DXを一体化した運営モデルを構築しており、本施設では開業後の運営管理を担います。

施設外観

モデルルーム

■「キーピット池上・久が原」の特長

本施設は、東急池上線「池上」駅徒歩9分、国道1号線（第二京浜）沿いに位置し、視認性および車両アクセス性に優れた立地にあります。

周辺はマンションや戸建住宅が集積する住宅エリアであり、新築一棟型セルフストレージの供給が限定的な地域であることから、個人利用需要や既存施設からの借り換え需要が見込まれています。

施設の主な特長は以下の通りです。

・全203室の多様な収納スペース

・24時間365日利用可能

・利用者専用駐車場（2台）設置

・デザイナー監修による上質な空間設計

都市生活者の多様な収納ニーズに応えるとともに、安心・安全な保管環境を提供いたします。

施設外観（夜間） 施設内観

■キーピット池上・久が原 概要

所在地：東京都大田区池上三丁目48番1（地番）

アクセス： 東急池上線「池上」駅徒歩9分

敷地面積：272.76平方メートル （約83坪）

構造・規模：鉄骨造・地上7階建て

室数：203室 ※室数は将来的に変更となる可能性がございます。

事業主：三菱地所株式会社、株式会社パルマ

着工：2025年3月31日

竣工：2026年2月27日

設計施工：トランクシステム工業株式会社

デザイン監修：SHUKU DESIGN OFFICE

運営開始：2026年3月19日

運営：株式会社パルマ

※本プレスリリースの地図は、国土地理院の地理院地図vectorを一部加工したものを使用しております。

■代表コメント

株式会社パルマ 代表取締役社長 木村 純一

「セルフストレージは都市生活を支える基盤サービスへと進化しています。本共同事業を通じて、収納を“場所”ではなく“機能”として提供する新しい都市インフラモデルを構築してまいります。」

■パルマについて

パルマはセルフストレージの保証・収納代行・運営BPO・IT化・施設開発を提供する業界特化型サービスプロバイダーです。国内事業者の約6割にサービスを提供し、DX（デジタルトランスフォーメーション）を通じて業務効率化と収益性向上を支援することで、セルフストレージを資産・運営・利用の三方向から支えるプラットフォーム企業として事業を展開しています。

今後も「ユーザビリティの高いBPOサービス」と「機能性に優れた良質な施設供給」を通じ、事業者・利用者・投資家すべての満足度向上と社会課題の解決に貢献してまいります。

■ 会社概要

【株式会社パルマ】

代 表 者：代表取締役社長 木村 純一

所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階

創 業：2006 年 1 月

資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点

上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場

証券コード：3461

従業員数：43 名 ※2026年3月末時点、臨時従業員数は含まない

■キーピット池上・久が原へのお問い合わせ・ご利用申込み窓口

株式会社パルマ キーピット受付センター

TEL：0120-311-134

MAIL：keepit@palma.jp

（営業時間：午前10時-午後17時 年末年始休）

施設ホームページ

https://keep-it.jp/tokyo_23ku/ikegamikugahara/

（Webから24時間お申込み受付中）