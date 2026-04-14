導入費用の最大66%が補助対象に。「天神X」、デジタル化・AI導入補助金の対象ツールに認定。

株式会社タオ

2026年4月、株式会社タオの開発する、学習塾・放課後等デイサービスなど教育・福祉施設向けのICT教材「天神X」が、国の「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして認定を受けました。本補助金を活用することで、「天神X」を導入する中小企業・小規模事業者様は、導入にかかる費用のうち原則1/2（賃上げ等の条件達成で最大2/3）の補助を受けることが可能となります。

また、株式会社タオはIT導入支援事業者として、制度の活用をご検討中の事業者様をサポートいたします。

背景

近年、学習塾や放課後等デイサービスなどの教育・福祉施設では、ICT教材の導入ニーズが高まっています。一方、初期導入コストが検討の障壁となっているという声も少なくありません。国のデジタル化・AI導入補助金はこうした施設のITツール導入を後押しする制度ですが、対象ツールとして認定されるには年々厳格化する審査を経る必要があります。「天神X」がその認定を受けたことは、教材としての品質と信頼性が公的に認められた証でもあります。

補助金を活用した「天神X」の導入について

デジタル化・AI導入補助金の対象ツールに認定されたことで、「天神X」を導入する中小規模の教育・福祉施設は、補助金を活用して費用の一部をまかなうことができます。株式会社タオはIT導入支援事業者としても登録されており、補助金申請に関するご相談・サポートにも対応しています。詳細はお気軽にお問い合わせください。

子どもたちの学びに、ICTの力を

「天神X」は、学習塾・放課後等デイサービス・フリースクールなど幅広い施設で導入されているICT教材です。教科書準拠の問題構成と、問題ごとのヒント・解説機能により、指導経験が少ないスタッフでも子どもたちが自立して学習に取り組める環境を提供します。生徒の学習状況はリアルタイムでモニタリングできるため、施設スタッフが適切なタイミングでサポートに入ることができ、指導業務の効率化にもつながっているというお声をいただいております。

代表 黒澤慶昭より

「天神X」は、子どもたちの自己肯定感を育み、施設の運営効率を高めることを目指して開発した教材です。今回の補助金認定により、導入を検討されていた施設の方々にとって、一歩踏み出しやすい環境が整ったと考えています。ぜひこの機会にご活用ください。

お問い合わせ

株式会社タオ

所在地：〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

電話：077-566-5044

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（平日・土・祝）

法人向け商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/

コーポレートサイト：https://www.tao-st.co.jp/