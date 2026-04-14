親子で楽しむイベント『ミカクのぼうけん ～かけて、たべて、世界を旅しよう～』「100本のスプーン あざみ野ガーデンズ店」で2026年5月23日（土）、24日（日）に開催

ユウキ食品株式会社

中華・エスニック料理を中心に、世界各国の調味料や食材を幅広く取り扱うユウキ食品株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役社長：田中秀和）は、株式会社スープストックトーキョー（本社：東京都目黒区、取締役社長：工藤萌）が展開するファミリーレストラン「100本のスプーン」とのコラボイベント『ミカクのぼうけん ～かけて、たべて、世界を旅しよう～』を2026年5月23日（土）、24日（日）に開催します。

今回のコラボイベントでは、タイトルの通り、さまざまな国で使われる調味料をかけて、食べてみて、食卓にて異国の地を旅するようなランチコースをお楽しみいただきます。

約700種類の調味料を展開するユウキ食品の商品の中から、22種類の調味料をご用意。日本はもちろんのこと、韓国や台湾、インドネシア、イタリア、メキシコ、ジャマイカなど、馴染みのあるものから大人でも普段なかなかチャレンジしたことがない調味料まで、あらゆる味を楽しんでいただきながら、それぞれのおいしさのみちをひらいていただくランチコースです。

まずは料理の土台となるだしの旨味を体験していただく「やさしい味わいシリーズ」※1の飲み比べとそれらを使った世界のスープから始まり、前菜、メイン、パスタ、デザートまで、それぞれにおすすめの調味料が食卓にずらりと並びます。世界の食文化を楽しむためのオリジナルパスポートを携えて、みかくのぼうけんへいざ出発。

※1 やさしい味わいシリーズ3種※2 味変用調味料のイメージ

大人も子どももきっと“はじめて”に出会えるご家族向けのイベントです。

当日チャレンジしたさまざまな調味料の中からお気に入りのものをお持ち帰りいただけます。

味覚を旅する体験を通して、食卓がワクワクする時間になること、さらにはさまざまな地域やその土地の食文化にも興味をもっていただくきっかけになればと思っております。

■イベント概要

開催日時：2026年5月23日（土）、24日（日） 各日11:00~14:00（10:30開場）

会場 ：100本のスプーン あざみ野ガーデンズ店

神奈川県横浜市青葉区大場町704-60あざみ野ガーデンズ内

対象 ：子ども（小学生以上推奨）＋保護者

定員 ：各日12組（1組当たり最大6名）

参加費 ：大人3,000円（税込） ※小学生以下無料

ご家族で楽しめるお土産もご用意しています。

お申込み：予約必須（抽選となります）。Peatixよりお申込みください。

https://mikakunoboken.peatix.com

※本イベントは抽選となります。4月28日（火）23:59応募締切、5月1日（金）に当落のご連絡をいたします。

■ユウキ食品株式会社

1974年創業のユウキ食品は、代表商品の「四川豆板醤」を中心に、中華・エスニック料理など、世界のグルメシーンに必要不可欠な世界各国の調味料や食材を幅広く取り揃える総合食品メーカーです。

2007年には、スパイスで培った高い調香味技術を基盤に、アメリカのシーズニング分野で市場をけん引するマコーミック(McCormick)社と提携し、欧米食材の強化を図り、さらなるグローバル化を実現しました。お客様の細やかなニーズに合わせ、世界各国の幅広い商品（食品）を取り扱い、前菜からデザート・ドリンクまでトータルな提案を可能としています。2024年、創業50周年を迎えました。

HP：https://youki.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/youki_shokuhin/

公式X：https://x.com/youki_shokuhin

公式note：https://note.com/youkifoods



■100本のスプーン https://100spoons.com/

株式会社スープストックトーキョーが運営するファミリーレストランです。

子どもだって、グラスで乾杯したい。

ソファにどかっと座りたい。

お父さんだって、思わずココロを躍らせるような大きなプレートで、あれもこれも食べたい。

「100 本のスプーン」は、そんな家族みんなの思いを叶えられるファミリーレストランです。

「100 本のスプーン」でお過ごしいただく時間が、ご家族で紡ぐものがたりの1 ページになればと考えています。