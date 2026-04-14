サイバーステップ株式会社、株式会社PANDORAの2社による次世代グローバルIP創出プロジェクトにおける実行委員会を設立

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤類、以下「当社」）および株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博、以下「PANDORA」）の2社は、次世代グローバルIP創出プロジェクトに関する実行委員会を設立し、共同で事業を推進していくことを決定したことをお知らせします。

本取り組みは、当社グループが推進する「エンターテインメントコマース」構想の具体化に向け、コンテンツ開発・配信・販売を統合した新たな事業モデルの実装を目的とするものです。

【背景】

当社グループは、デジタルエンターテインメント領域において培ったユーザー基盤およびコンテンツ開発力を起点に、「コンテンツ」と「購買体験」を一体化するエンターテインメントコマースの構築を中期成長戦略として推進しております。

近年、SNSおよびライブ配信プラットフォームの普及により、ユーザーがコンテンツに触れ、そのまま購買へと至る一体型の消費行動が急速に拡大しています。こうした環境下においては、「コンテンツ」「コミュニティ」「販売」を分断せず、統合的に設計する事業モデルの構築が不可欠となっています。

当社グループはこれまで、当該構想の実現に向けて、M&Aを含む各種取り組みを通じて、調達、プロモーション、販売に至る機能の獲得および内製化を段階的に進めてまいりました。

一方、PANDORAは、VTuberおよび次世代表現者のプロデュースに強みを持ち、リアルとバーチャルを横断したタレント創出・運用ノウハウを有しております。

このような背景のもと、当社グループが保有する事業基盤と、PANDORAのIP創出機能を統合することで、エンターテインメントコマースを実装するプロジェクトとして、本実行委員会の設立に至りました。

【プロジェクト概要】

株式会社PANDORAは、Vライバーの育成と収益化支援を行うプログラム「人類羽化計画」を展開しています。

本プロジェクトでは、以下の要素を統合した新たなIP創出モデルを構築します。

- VTuberユニットを起点としたコンテンツ開発（PANDORA）- 当社が提供するサンドボックスゲーム「TERAVIT」上でのバーチャルライブ展開- ライブ配信およびコミュニティを活用した販売展開- ゲーム内外を連動させたEC販売（V2Pモデル）- SNS・動画配信を活用したユーザーコミュニティ形成

本モデルは、

認知 → 流入 → コミュニティ化 → 収益化

までを一体設計することで、IP価値と収益機会の最大化を図るものです。

また、「TERAVIT」は約120万人規模のユーザー基盤を有しており、バーチャル空間上での体験と購買行動をシームレスに接続できる点が特徴です。

さらに、本プロジェクトは、当社グループがこれまでに構築してきた各種事業機能を横断的に統合し、実際の事業として立ち上げる取り組みであり、構想段階にとどまらない実装フェーズへの移行を意味します。

【役割分担】

【実行委員会スキーム】

直近のTERAVIT企画では、3,673作品もの応募が集まり、ユーザーの高い参加意欲が示されています。■ 株式会社PANDORA- VTuberユニットの企画・開発・プロデュース- コンテンツおよびファンコミュニティの構築■ サイバーステップ株式会社- TERAVITプラットフォームの提供- バーチャルライブ空間の開発・運営- ゲーム内EC連携の設計・実装- グループ事業基盤との連携による販売展開の推進

本取り組みは、複数企業が機能ごとに役割を担う「実行委員会形式」による共同事業として推進されます。本プロジェクトは、IP創出機能とプラットフォーム機能を中核としつつ、当社グループが保有する各種事業機能を組み合わせることで、コンテンツ創出から収益化までを一体的に実現する体制を構築するものです。今後、配信、広告、IP展開等の領域において追加パートナー企業の参画を予定しており、事業機能の拡張を図ってまいります。

【今後の展開】

本プロジェクトでは、

- 新規VTuberユニットのローンチ- TERAVIT内でのバーチャルライブイベント開催- ライブ配信と連動した商品販売の展開- ユーザー参加型企画（クリエイターコンテスト等）の実施

を順次推進してまいります。

また、国内にとどまらず海外ユーザーへの展開も視野に入れ、グローバルIPの創出および持続的な収益モデルの構築を目指してまいります。

【会社概要】

サイバーステップ株式会社

所在地：東京都杉並区和泉1-22-19 朝日生命代田橋ビル4階

代表取締役社長：佐藤 類

株式会社PANDORA

所在地：東京都渋谷区桜丘町28-2 三笠ビル4F

代表取締役：宮瀬 卓也／和泉 義博