BSイレブンにて３歳ダート三冠競走 初戦「羽田盃（JpnI）」の生中継が決定！！4月29日（祝・水）当日は中山優馬さんがゲスト出演！～東京ダービー、帝王賞、ジャパンダートクラシックの生中継も決定～

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、「羽田盃（JpnI）＜４月29日（祝・水）＞」、「東京ダービー（JpnI）＜6月10日（水）＞」、「ジャパンダートクラシック（JpnI）＜10月7日（水）＞」の3歳ダート三冠競走、上半期のグランプリレース「帝王賞（JpnI）＜7月1日（水）＞」のJpnI4競走について、BSイレブンにおける生中継が決定しましたのでお知らせします。

4月29日（祝・水）の「2026羽田盃生中継」では、ゲストに俳優の中山優馬さんをお迎えします。MCにはフリーアナウンサーの福原直英さん、解説者としてホースコラボレーターの細江純子さん、競馬評論家の古谷剛彦さんが出演。3歳ダート三冠競走の第一関門となる羽田盃を大いに盛り上げていただきます。

さらに、「2026羽田盃生中継」はBSイレブンの競馬YouTubeチャンネルでも同時生配信を実施。テレビ中継とあわせ、全国の皆さまに羽田盃（JpnI）の熱狂をお届けします。

無料でご視聴いただけるBSイレブン生中継番組では、今年も皆さまのご期待にお応えし、豪華出演陣とともにビッグレースの模様をお届けしてまいります。ぜひご覧ください。

＜羽田盃レース中継概要＞

放送日 ：2026年4月29日（祝・水）

番組タイトル：2026羽田盃生中継

放送時間 ：19時00分～20時58分

【出演者】

MC ：福原直英さん（フリーアナウンサー）

解説 ：＜中央＞細江純子さん（ホースコラボレーター）

＜地方＞古谷剛彦さん（競馬評論家）

ゲスト ：中山優馬さん（俳優）

番組内容：羽田盃（11R）を中心に、10Rと12Rも番組内で生中継します。

生配信 ：YouTube「BS11競馬チャンネル」（https://www.youtube.com/@BS11_KEIBA ）

＜今後のBSイレブン生中継番組放映予定＞

■東京ダービー

放送日 ：2026年6月10日（水）

番組タイトル：2026東京ダービー生中継

放送時間 ：19時00分～20時58分

■帝王賞

放送日 ：2026年7月1日（水）

番組タイトル：2026帝王賞生中継

放送時間 ：19時00分～20時58分予定

■ジャパンダートクラシック（JDC）

放送日 ：2026年10月7日（水）

番組タイトル：2026ジャパンダートクラシック生中継

放送時間 ：19時00分～20時58分予定

※荒天時は、TCKの開催に準じ放映いたします。