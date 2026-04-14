佐賀県事業者 育成支援事業2026年４月15日（水）から 参加事業者 募集開始！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

▼さが県産品流通デザイン公社公式ホームページ

１.リデザイン支援事業 https://sagapin.jp/recruitment/redesign2026/

２.ECサイト販路拡大支援事業 https://sagapin.jp/recruitment/moodmark2026/

３.SNS発信力アップ講座事業 https://sagapin.jp/recruitment/sns2026/

公益財団法人佐賀県産業振興機構さが県産品流通デザイン公社では、県産品の販路拡大を目的として、県内事業者のスキルアップにつながる支援に取り組んでいます。

このたび、大都市圏等における販路拡大を目指す県内事業者を対象にした育成支援事業を実施します。

つきましては、育成支援事業の参加者を以下のとおり募集しますので、ぜひこの機会をご活用ください。

１.「リデザイン支援事業」募集内容

１．支援対象者 佐賀県内の食品関連事業者（製造者、加工者、販売者に限る）

２．募集事業者数 ５社程度

３．選定方法 書類審査およびバイヤー評価会による審査会にて決定

４．実施期間 令和８年６月から令和９年３月まで（予定）

５. 支援内容（予定）

１. バイヤー評価会の実施 ※2回予定、1回目は審査会と同時開催。

２. 既存商品のリデザイン制作支援

３. 首都圏百貨店バイヤーによる商品再設計に関するアドバイス ※期間中5回程度

４. デザイナーマッチングのサポート

５. リデザイン商品に対する商談機会の提供（個別商談会を予定）

６．申込方法

公社公式ホームページより「募集要項」をご確認の上、参加申込書、商品規格書に必要事項を記入し、メールにてお申込みください。

※様式は公社公式ホームページよりダウンロードしてください。

https://sagapin.jp/recruitment/redesign2026/

※商品が複数ある場合は、商品毎に商品規格書を提出してください。

※1社につき3商品まで応募可能。ただし、支援対象は基本的に1商品。

７．申込締切 令和８年５月１２日（火）１７：００必着【期限厳守】

２.「ECサイト販路拡大支援事業」募集内容

１．支援対象者 佐賀県内事業者

２．募集事業者数 6社程度

３．選定方法 書類審査およびバイヤーの審査会（現地訪問）にて決定

４．実施期間 令和８年７月から令和８年１２月頃まで（予定）

５. 支援内容（予定）

１.ギフト特化型オンラインサイト「MOO:D MARK by ISETAN（ムードマークバイイセタン）」への掲載支援

２.同サイトバイヤーによるアドバイス

３.佐賀県特設サイトへの記事作成（現地訪問により4社程度選定）

６．申込方法

公社公式ホームページより「募集要項」をご確認の上、参加申込書、商品規格書に必要事項を記入し、メールにてお申込みください。

※様式は公社公式ホームページよりダウンロードしてください。

https://sagapin.jp/recruitment/moodmark2026/

※商品が複数ある場合は、商品毎に商品規格書を提出してください。

※1社につき5商品まで応募可能。支援の過程で掲載商品を決定します。

７．申込締切 令和８年５月１２日（火）１７：００必着【期限厳守】

３.「SNS発信力アップ講座」募集内容

１．支援対象者 佐賀県内事業者

２．募集事業者数 10社程度

３．選定方法 書類審査にて決定

４．実施期間 令和８年６月から１０月末まで（予定）

５. 講座内容（予定）（全４回＋個別相談）

第１回【戦略】 コンセプト設計、撮影・編集の基本

第２回【制作】 伸びる動画の特徴、AIを活用した効率化

第３回【実践】 撮影・編集デモンストレーション、ネタ出しの習慣化

第４回【分析・継続】 指標の確認方法、運用の仕組みづくり

６．講師紹介

【株式会社ウルフ 代表取締役 遠藤優氏】ウルフ バズグルメクリエイター

総フォロワー351万人（令和8年3月現在）。SNS発信の実体験やバズ動画の作り方、発信の考え方などを実践的な視点から講義。

【株式会社ウルフ COO 山崎彩夏氏】SNSコンサルタント

100社以上の企業SNS運用のコンサルティングを担当。企業アカウントの運用支援を通じて培ったSNS戦略やアカウント設計、投稿改善など実務的なSNS活用方法を講義。

７．申込方法

公社公式ホームページより「募集要項」をご確認の上、以下のGoogleフォーム、もしくはQRコードよりご応募ください。

https://forms.gle/bHTHrs2GuH4FDKav8(https://forms.gle/bHTHrs2GuH4FDKav8)

８．申込締切 令和８年５月１２日（火）１７：００【期限厳守】

お申込み・お問合せ先

〒840-8570 佐賀市城内一丁目1-59

さが県産品流通デザイン公社 国内販売支援グループI 平石・永田

TEL：0952-20-5602 Mail：sagapin_saga@sagapin.jp

報道機関のみなさまへ

４月15日（水曜日）に開催する事業説明会では、報道機関の方の見学と取材の時間を設けさせていただきますので、取材のほどよろしくお願いいたします。

■日時 令和８年４月１５日（水） １４:００～１６:３０

■場所 西九州大学健康支援センター（佐賀市水ヶ江1丁目１２-１０）

■参加者 佐賀県内事業者30名程度

■内容

【第１部】14：00～15：00 基調講演

講 師：(株)三越伊勢丹 バイヤー 青木健二氏

テーマ：「売れる」は設計できる

～市場分析・商品設計・改善の成長戦略～

【第２部】

15：10～16：30 事業説明

15：10～15：25（15分）１.事業計画＆ブランド戦略講座

15：25～15：40（15分）２.リデザイン支援事業

15：40～15：55（15分）３.SNS発信力アップ講座

15：55～16：10（15分）４.展示会出展支援事業

16：10～16：20（10分）５.ECサイト販路拡大支援事業

16：20～16：30 全体質疑応答 ※各時間にも質疑応答含む。

■説明会の詳細は、公式ホームページをご覧ください。

https://sagapin.jp/recruitment/5462/

さが県産品流通デザイン公社について

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

※支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

■公式ホームページ「SAGAPIN」：https://sagapin.jp/