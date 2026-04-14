清水魚市場「河岸の市」に“肉×自然薯”の新業態が登場！『お肉と自然薯 とろろ屋』４月19日オープン

まん福ホールディングス株式会社

食に特化した事業承継プラットフォームを展開するまん福ホールディングスグループの静岡県内で「和ごはん とろろ屋」を展開する株式会社フード・フォレスト（本社：静岡県浜松市、代表取締役：九嶋広一、以下「フード・フォレスト」）は、2026年４月19日（日）、静岡市清水区の清水魚市場「河岸の市」いちば館2階に、新店舗『お肉と自然薯 とろろ屋』をオープンいたします。

■ 開発の背景：「魚の聖地」で、あえて“肉”という選択

静岡市清水区の清水魚市場「河岸の市」いちば館2階～「清水の台所」で交差する、日常利用と観光需要～

清水魚市場「河岸の市」は、仲卸業者が直接販売を行う“地元の台所”として、観光客と地元客の双方で賑わう施設です。こうした魚中心の環境においてフード・フォレストは、「あえて肉を主役にする」という新たな選択肢を提案します。地元のお客様には日常使いできるスタミナと健康を、観光を目的とされたお客様には魚料理が続く中での変化と満足感を提供したいと考えています。

さらに、まん福ホールディングスグループ参画により、35年培った和食・とろろの技術と、グループの強みである肉の調達力を掛け合わせることで、「健康と満足感の両立」を実現しました。

■ 商品の特徴：身体を整える「自然薯」×心を満たす「厳選肉」

看板商品は、強い粘りと高い栄養価を持つ希少食材【自然薯（じねんじょ）】のとろろ汁と厳選肉を組み合わせた定食です。

『お肉と自然薯 とろろ屋』こだわりの自然薯こだわりの自然薯

当店舗では、自然薯の中でもアクが少なく、すっきりとした味わいが特長の「白金自然薯」を使用。

自然薯本来のコクを残しながらも後味は軽やかで、肉料理と合わせても重くならず、最後まで美味しくお楽しみいただけます。

その品質の高さから、根強いファンを持つ品種です。

●“健康×ボリューム”の新提案

自然薯の持つ食後の軽やかさと、肉の満足感を両立した「健康ガッツリ飯」を提供、「しっかり食べて、むしろ整う」体験を提案

●幅広い顧客層に対応

健康志向層から現役世代・観光客まで満足できる設計

●価格価値の最大化

グループ一括仕入れにより、品質と価格のバランスを最適化

グランドオープン期間は平日限定特別価格メニューキャンペーンも実施予定

■ 静岡の魅力を掛け合わせた新名物

牛ハラミ自然薯とろろ膳ハンバーグ自然薯とろろ膳（目玉焼きトッピング）牛ハラミ自然薯とろろ丼

浜名湖鰻×自然薯の「ひつまぶし定食」、サブメニューとして、静岡の食材を活かした逸品も展開します。

【新名物】浜名湖鰻と自然薯のひつまぶし定食

一品で四度楽しめる、満足度の高い商品「うな茶とろろめし」

1. 「うなぎごはん」

まずはそのまま。浜名湖鰻本来の旨味をご堪能ください。

2. 「うなぎ茶漬け」

わさびやねぎを添え、昆布茶をかけて、さらりと味わう一杯に。味の変化をお楽しみください。

3. 「うなぎとろろ丼」

仕上げに自然薯とろろ汁をかけて、まろやかなコクをプラス。

4. 「自然薯とろろめし」

締めはシンプルに麦ごはんと自然薯とろろ汁をかけて、一品で四度楽しめる、満足度の高い構成です。

■ グランドオープン記念キャンペーン

看板商品を期間限定の特別価格でご提供いたします。

●「牛ハラミ 自然薯とろろ丼」

通常1,680円（税込） → 1,000円（税込）

●「手ごねハンバーグ 自然薯とろろ膳」

通常1,680円（税込） → 1,380円（税込）

※いずれも数量限定（各日20食）

さらに、アルコール各種もオープン特別価格にてご用意しております。

●プレミアムモルツ（小瓶）380円（税込）

●角ハイボール 250円（税込）

●レモンサワー／タコハイ（プレーン） 各200円（税込）

看板商品とドリンクを気軽にお試しいただける、オープン限定のお得なキャンペーンです。

■ 店舗概要

● 店名 ：お肉と自然薯 とろろ屋

● オープン日 ：2026年4月19日（日）

● 所在地 ：〒424-0823 静岡市清水区島崎町149、清水魚市場 河岸の市 いちば館2F

● アクセス ：JR「清水駅」より徒歩約5分

● 営業時間 ：11:00～18:00（予定）※施設に準ずる

株式会社フード・フォレスト 社長：金子哲也 コメント

当店舗は、清水魚市場「河岸の市」という魅力ある立地の中で、あえて“肉と自然薯”という新しい価値を提案する挑戦です。

魚文化が根付くこの場所だからこそ、もう一つの選択肢としてお楽しみいただける存在を目指しました。

当社が長年大切にしてきた「身体にやさしい食」と、グループの強みである肉の調達力を掛け合わせることで、満足感と健康の両立を実現しています。観光で訪れる方にも、地元で日常的にご利用いただく方にも、また訪れたいと思っていただける店舗を目指してまいります。

■フード・フォレスト 概要

会社名：株式会社フード・フォレスト

HP：https://www.food-forest358.com/

住所：静岡県浜松市中央区入野町611-1

代表取締役：九嶋広一

取締役社長：金子哲也

事業内容：「和ごはん とろろ屋」「とんかつ八兵衛」の運営

■まん福HD 概要

会社名：まん福ホールディングス株式会社

HP：https://manpuku-hd.jp

住所：東京都千代田区岩本町3-7-15 VORT秋葉原VII 5階

代表取締役社長：加藤智治

事業内容：食に特化した事業承継プラットフォーム事業

■まん福HDの事業概要

日本の中小企業において、後継者不在が社会課題となっており2025年問題とまでいわれている昨今、当社は2021年 4 月、食業界において豊富な経験を持つメンバーが集まり、創業しました。後継者不在に悩まれている食事業に関わる会社に 特化して事業を受け継がせていただき、創業から約５年で15社（米国１社含む）の事業承継をさせていただきました。

まん福 HD は「創業者／創業家の方々の想い、会社の伝統とブランドを社員の方々とともに守り続け、承継後売却は基本 的に行わずグループとしてともに成⾧・発展していくことをビジネスモデルとしています。」